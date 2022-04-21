Des entrepreneurs parmi les réfugiés de Bidibidi

L’éducation financière et l’acquisition de compétences professionnelles ont permis à certains des habitants de l’un des plus grands camps de réfugiés au monde de commencer une nouvelle vie. Centenary Bank a offert ces formations en 2019, avec le soutien de la Banque européenne d’investissement. Près de trois ans plus tard, nous y retournons pour voir comment certains des participantes et participants en ont bénéficié. L’initiative s’inscrit dans le cadre du Projet de renforcement des capacités des États de l’Afrique de l’Est de la Banque européenne d’investissement qui propose des formations aux banques et à leurs clients afin d’améliorer leurs performances.

Cliquez sur ce lien pour en savoir plus sur ces histoires pleine d’inspiration et découvrez comment BEI Monde s’attache à accroître l’impact des financements de la BEI à l’extérieur de l’UE.