Le Kenya et la BEI

Les petits exploitants agricoles et les PME agroalimentaires constituent l’épine dorsale de l’économie kényane. #L’Équipe Europe et Equity Bank collaborent avec des entreprises comme Paves Vetagro, qui est spécialisée dans les produits et services agricoles et de santé animale destinés aux agriculteurs des régions arides et semi-arides du Pokot occidental. La combinaison d'un prêt de la Banque européenne d'investissement et d'une aide non remboursable au titre du fonds AgriFi Kenya Challenge de l'Union européenne leur permettent d’ouvrir des perspectives durables et respectueuses du climat dans les zones rurales du Kenya.