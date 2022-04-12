L’eau représente un défi à l’échelle mondiale, que ce soit en raison de la rareté de l’eau potable et des sécheresses qui pénalisent l’agriculture ou des inondations et des tempêtes violentes qui détruisent les habitations et les routes. Il est difficile pour les pays situés dans des régions comme l’Afrique subsaharienne d’améliorer leur approvisionnement en eau, car ils peinent également à relever d’autres défis urgents, comme la pauvreté, les conflits et les migrations. Les investissements dans des projets d’approvisionnement en eau et d’assainissement sont invariablement inférieurs aux niveaux nécessaires pour atteindre l’objectif de développement durable n° 6 des Nations unies « Garantir l’accès de tous à des services d’alimentation en eau et d’assainissement gérés de façon durable » d’ici à 2030.

La Banque européenne d’investissement est l’un des principaux bailleurs de fonds au monde pour le secteur de l’eau, avec près de 79 milliards d’euros investis dans plus de 1 600 projets au cours des soixante dernières années. La banque de l’UE améliore la situation de nombreux pays en matière d’eau en investissant dans des projets locaux et régionaux dont l’objectif est, entre autres, de rénover les réseaux d’eau potable et de construire des usines de traitement modernes afin de renforcer la sécurité et l’accessibilité de l’eau.

En décembre 2021, la Banque européenne d’investissement a financé la construction d’une station d’épuration et d’un réseau de canalisations qui apporteront de l’eau salubre à 1,6 million de personnes dans la vallée du Jourdain. La Banque a également appuyé la construction d’un nouveau système de gestion de l’eau qui fournit des services d’assainissement à 250 000 personnes dans la région du lac Victoria, en Tanzanie.

La Banque européenne d’investissement recherche en permanence de nouveaux outils pour accroître les investissements dans l’eau. Fin 2018, elle a créé des obligations pour le développement durable afin d’aider à financer des projets dans le domaine de l’eau. L’année dernière, la Banque a adopté une nouvelle politique de prêt pour soutenir davantage de projets qui améliorent la gestion de l’eau, réduisent la pollution et renforcent la protection contre les crues.

« Les investissements dans la gestion de l’eau sont essentiels au développement », explique Juan Bofill, ingénieur hydraulique principal à la Banque européenne d’investissement. « Cette nécessité est devenue encore plus pressante à la suite de la pandémie de COVID-19. Il faut y répondre. »