Nouveau prêt de 70 millions d’EUR pour investir dans la réduction des pertes d’eau

La Jordanie, la BEI, l’Union européenne et la KfW s’associent pour relever les défis liés à l’eau

Dernier engagement en date de la BEI pour aider la Jordanie à s’adapter aux changements climatiques

L’accès des communautés de la vallée du Jourdain et des grandes villes aux ressources en eau limitées du pays sera amélioré grâce à de nouveaux investissements appuyés par la Banque européenne d’investissement (BEI), confirmés ce jour à Amman.

Le Royaume hachémite de Jordanie et la Banque européenne d’investissement ont officiellement consenti un nouveau prêt de 70 millions d’EUR qui appuie un programme d’investissement global visant à réduire les pertes d’eau, à accroître l’approvisionnement en eau potable, y compris à Amman et à Irbid, et à atténuer les pénuries d’eau qui entravent l’agriculture dans la vallée du Jourdain.

Le dernier financement en date de la BEI à l’appui d’investissements dans le secteur de l’eau en Jordanie a été annoncé à Amman par Nasser Shraideh, ministre de la planification et de la coopération internationale, Mohammad Najjar, ministre de l’eau et de l’irrigation, Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice de l’Union européenne en Jordanie, Manar Al-Mahasneh, secrétaire générale de l’Autorité de la vallée du Jourdain et Souad Farsi, représentante de la BEI en Jordanie.

Au cours de la séance d’information en ligne, le ministre Shraideh a souligné le précieux soutien technique et financier apporté au Royaume par la BEI en qualité de partenaire de développement, notant que la Banque a fourni, au cours des dernières années, des financements à des conditions favorables pour des projets dans des secteurs clés tels que l’industrie, l’énergie, l’éducation, l’eau et l’assainissement, les transports, le développement du secteur privé et les infrastructures.

« La Banque européenne d’investissement s’est engagée à améliorer l’accès à l’eau et à permettre une meilleure utilisation des ressources hydriques, qui sont rares en Jordanie, en coopération avec des partenaires jordaniens et internationaux. Le nouvel appui de 70 millions d’EUR permettra de financer de nouveaux investissements se montant au total à 109 millions d’EUR qui visent à améliorer l’utilisation de l’eau dans la vallée du Jourdain. Le dernier engagement en date de la BEI témoigne du soutien ferme apporté par l’Équipe Europe à la stratégie de l’État jordanien dans le secteur de l’eau et l’augmentation des financements a été permise dans le cadre du Plan de la BEI pour l’adaptation », a déclaré Gelsomina Vigliotti, vice-présidente de la Banque européenne d’investissement chargée des opérations de prêt en Jordanie.

« Ce projet constitue une priorité absolue pour l’État jordanien et démontre l’engagement de l’Équipe Europe et son soutien substantiel en faveur des investissements et des réformes à fort impact dans le domaine de l’eau en Jordanie. Le nouveau financement de la BEI, garanti par l’Union européenne, aidera à réduire considérablement les pertes d’eau et contribuera à un approvisionnement en eau plus résilient et plus efficace en Jordanie. Il s’agit d’une opération essentielle pour répondre aux effets des changements climatiques sur le pays, qui s’inscrit dans le cadre du soutien à une reprise verte et résiliente et de la dimension extérieure du pacte vert pour l’Europe », a déclaré Maria Hadjitheodosiou, ambassadrice de l’Union européenne en Jordanie.

Les nouveaux investissements contribueront à réduire l’impact social et économique des pénuries d’eau en Jordanie, qui fait face à l’un des niveaux de disponibilité d’eau douce par habitant le plus bas au monde, à une demande accrue et à une utilisation non durable des ressources hydriques souterraines.

Investir pour renforcer la résilience face aux changements climatiques et à l’augmentation de la demande en eau

La Jordanie fait partie des pays les plus touchés par les pénuries d’eau. Le pays est confronté à l’un des niveaux de disponibilité d’eau douce par habitant le plus bas au monde et l’approvisionnement en eau renouvelable de la Jordanie ne répond actuellement qu’à environ la moitié des besoins en eau de la population, les ressources hydriques souterraines étant utilisées deux fois plus rapidement qu’elles ne peuvent être remplacées.

La forte croissance démographique et l’afflux de réfugiés à la suite de conflits régionaux exercent une pression supplémentaire sur un approvisionnement en eau déjà tendu, tandis que l’évolution des régimes pluviaux menace d’exacerber le problème.

Un accès durable et inclusif à l’eau potable est essentiel à la stabilité et à la prospérité du pays sur le long terme.

Le nouvel investissement appuyé par la BEI aidera l’approvisionnement en eau de la Jordanie à s’adapter à un climat changeant et plus incertain.

Les changements climatiques et la modification des régimes de précipitations dans la région ont des répercussions considérables sur la disponibilité de l’eau dans le pays, ce qui affecte la productivité agricole et les autres moyens de subsistance dépendant des ressources naturelles.

En contribuant à améliorer l’efficacité des infrastructures de transport d’eau et d’irrigation dans la vallée du Jourdain, le nouveau projet permettra une gestion plus efficace des ressources en eau, qui sont limitées.

L’initiative permettra à la fois de réduire les pertes d’eau dans l’agriculture et d’accroître l’approvisionnement en eau potable, ce qui bénéficiera aux habitants de la vallée du Jourdain, tout en contribuant à remédier aux pénuries dans les centres urbains, dont Amman et Irbid.

Consolidation du soutien historique de la BEI aux investissements hydriques en Jordanie

Le nouveau prêt de la BEI fait suite à l’accord de prêt-cadre de 2020 en faveur du secteur de l’eau jordanien, d’un montant de 260 millions d’EUR, le plus important jamais accordé par la BEI pour des investissements dans le secteur de l’eau au Moyen-Orient et dans le sud de la Méditerranée. Ce projet à l’échelle nationale est actuellement mis en œuvre.

La Banque européenne d’investissement est la plus grande banque publique internationale au monde et le plus important bailleur de fonds sur le plan international pour le secteur de l’eau.

Ce nouveau financement de la BEI s’inscrit dans la continuité du vaste engagement qu’elle a pris pour appuyer les investissements dans le secteur de l’eau en Jordanie, lequel s’est progressivement accru ces dernières années dans le contexte de l’initiative Résilience économique. En 2019, la BEI a signé un prêt de 65 millions d’EUR et une subvention à l’investissement de 16,25 millions d’EUR pour le projet « Deir Alla Water and Sanitation ».

Ces 37 dernières années, elle a mis à disposition plus de 708 millions d’EUR pour soutenir les investissements dans le secteur de l’eau en Jordanie.

Soutien de l’UE au secteur de l’eau en Jordanie

L’UE soutient pleinement la réforme du secteur de l’eau et les infrastructures connexes en Jordanie, en mettant l’accent sur l’utilisation rationnelle de l’eau, la réduction des pertes d’eau et les économies d’eau douce, qui constituent des questions cruciales pour le pays.

Concernant les subventions accordées à la Jordanie (y compris dans le cadre de la réponse à la crise syrienne), l’aide bilatérale actuelle de l’UE au secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène s’élève à plus de 150 millions d’EUR, ce qui a permis de mobiliser plus de 500 millions d’EUR d’investissements. À cela viennent s’ajouter d’autres activités et projets régionaux soutenus par l’UE.

À l’avenir, l’UE continuera de soutenir substantiellement le secteur de l’eau en Jordanie, notamment au moyen de son nouvel appui à l’économie verte jordanienne pour la période 2021-2025.

L’Équipe Europe soutient les investissements à long terme dans le secteur de l’eau en Jordanie

Le projet contribue également à la réalisation des objectifs de l’initiative Équipe Europe dans le secteur de l’eau en Jordanie. Il est cofinancé par la banque de développement allemande KfW et la plateforme d’investissement pour le voisinage de l’UE.

Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre du mandat de prêt extérieur de la BEI et est garanti par l’Union européenne.

