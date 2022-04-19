Le secteur des transports est un maillon essentiel du développement. Source de richesse, d’égalité et de bien-être, les transports revêtent une importance cruciale pour toute nation, a fortiori pour les pays moins développés. Dans les pays les plus pauvres, où la plupart des gens ne possèdent pas de voiture, l’amélioration des transports publics est essentielle à la croissance économique et à une bonne qualité de vie.

De nombreux pays en développement manquent souvent de ressources pour planifier et mettre en œuvre efficacement des projets de transport vitaux. La Banque européenne d’investissement propose des programmes d’assistance technique pour soutenir et renforcer les capacités des autorités et des entreprises qui gèrent des projets de transport dans le monde entier. L’année dernière, la Banque a soutenu l’intégration et la décarbonation des transports à Madagascar, en Égypte, au Malawi et en Inde.

La banque de l’UE finance des projets qui favorisent la sécurité et l’égalité d’accès aux tramways, aux trains et aux autobus, notamment pour les femmes, les jeunes et les personnes âgées. Les projets de transport doivent être conçus en tenant compte des besoins de ces groupes. La sécurité et l’égalité d’accès aux transports renforcent les chances de chacun. La Banque joue un rôle important en transformant le secteur des transports et en faisant de l’équité entre les sexes un volet important de la planification des projets.

« La priorité d’aujourd’hui est de soutenir des projets de développement ou de remise en état des infrastructures qui soient propres, verts, inclusifs, résilients et sûrs », déclare Nicola Di Pietro, spécialiste des transports à la Banque européenne d’investissement. « Cela signifie que nous veillons à ce que les projets de transport soutiennent notre lutte contre les changements climatiques, qu’ils relèvent de stratégies d’atténuation ou de mesures d’adaptation, tout en tenant compte des besoins des usagers les plus vulnérables. »