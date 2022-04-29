Juste à l’extérieur du village de Konya dans le comté du Pokot occidental, Alex Losur Angura garde un troupeau des chèvres devant sa hutte en terre. Son habit coloré s’emmêle constamment dans les arbrisseaux pointus environnants, typiques de cette zone sèche du nord-ouest du Kenya.

« Même quand il pleut, ce n’est jamais en quantité suffisante », déplore Alex. « L’herbe ne pousse pas. Nous sommes obligés d’aller jusqu’en Ouganda. C’est notre plus gros problème. »

Pendant la saison sèche, les éleveurs pastoraux comme Alex Losur Angura doivent se déplacer pour faire paître leur bétail. De nos jours, les sécheresses dans la région se multiplient en raison des changements climatiques. Lors de ces déplacements, certains animaux meurent de faim ou de maladies, d’autres succombent aux attaques des voleurs de bétail. Des conflits éclatent entre les communautés, notamment lorsque les éleveurs kényans franchissent la frontière ougandaise à la recherche de pâturages plus verts à même de procurer plantes fourragères et eau à leurs animaux.

« Lorsque nos animaux meurent, nous nous retrouvons sans moyens de subsistance », explique-t-il. « Nous vendons ces animaux pour pouvoir nous acheter de la nourriture. S’ils disparaissent, nous mourrons de faim. »

Récemment, les conditions de travail d’Alex se sont améliorées grâce à un nouveau magasin agricole qui a ouvert ses portes à Kanyao, tout près de la frontière occidentale du Kenya. Entreprise agroalimentaire bénéficiaire d’un financement de la Banque européenne d’investissement, Paves Vetagro vient d’y installer son tout dernier point de vente. L’entreprise propose des services éducatifs et des produits agricoles aux fermiers et aux éleveurs de bétail de ces régions reculées du nord-ouest du Kenya. Au magasin, les agriculteurs et éleveurs locaux peuvent acheter aussi bien des aliments pour animaux que des médicaments vétérinaires, notamment des vaccins, mais également des fournitures, comme du matériel agricole, des engrais et des semences adaptées aux changements climatiques.