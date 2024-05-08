Comme sa maison n’est pas non plus raccordée à un réseau d’égouts, Didi Otieno a fait installer une fosse septique pour recevoir les eaux usées. S’il y avait des installations de traitement de l’eau et des eaux usées dans les environs, elle et ses voisins seraient tout à fait disposés à payer pour ces services.

Une aide internationale essentielle

Les autorités du comté de Kisumu s’emploient à aider les habitantes et les habitants comme Phoebe Atieno et Didi Otieno. L’objectif est de donner à tous l’accès à l’eau courante propre. On a observé une nette amélioration en quelques années, mais il reste encore beaucoup à faire.

Les principales difficultés concernent les pompes anciennes et délabrées et le mauvais fonctionnement des installations de traitement de l’eau. Un grand nombre de canalisations fuient. Le réseau d’égouts n’est pas suffisant pour amener les eaux usées jusqu’aux stations d’épuration existantes. Par conséquent, une partie des eaux usées brutes se déverse dans le lac Victoria. Cela nuit à la qualité de l’eau, le lac étant la principale source d’eau de la ville.

Pour Chrispine Juma, ancien directeur par intérim de l’Agence de développement des ouvrages hydrauliques du lac Victoria Sud, qui supervise le projet, le financement de la Banque européenne d’investissement et l’assistance d’autres organisations internationales jouent un rôle essentiel. Selon lui, il est de plus en plus difficile d’attirer des investisseurs à l’appui du secteur de l’eau au Kenya, car les rendements ne sont pas attrayants.

Réduire la pollution du lac Victoria

Le projet mis en œuvre à Kisumu permettra d’améliorer les installations de traitement et les canalisations dans les environs et de construire une troisième station d’épuration et des réseaux d’égouts pour raccorder les foyers à des conduites d’assainissement appropriées, avec à la clé une réduction de la pollution du lac Victoria, la plus grande étendue d’eau douce d’Afrique.

La première phase du projet doit s’achever en 2024 et les retombées positives commencent à se faire sentir pour la population. L’approvisionnement en eau et la couverture se sont améliorés, passant de 26 % à 60 %. L’objectif est de 90 % après achèvement du projet. Seuls 8 % des habitants étaient auparavant raccordés au réseau d’égouts. Ce pourcentage devrait s’élever à 40 %. Plus de 1 700 raccordements au réseau d’égouts seront construits et desserviront environ 600 000 habitants de Kisumu. Dans les zones d’habitat informel, le pourcentage de foyers ayant accès à l’eau propre devrait atteindre 70 %.

La Banque européenne d’investissement, qui est l’un des plus grands bailleurs de fonds au monde dans le secteur de l’eau et de l’assainissement, investit partout dans d’autres projets de même nature. Au cours de la dernière décennie, l’institution de financement de l’UE a fourni plus de 33 milliards d’euros pour plus de 300 projets liés à l’eau.