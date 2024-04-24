La contribution sera déployée par l’intermédiaire de Water Access Acceleration Fund, un fonds de capital-investissement de 70 millions d’euros.

Les ressources serviront à améliorer l’accès à l’eau potable en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Il s’agit du premier investissement dans un fonds effectué par le Fonds pour le secteur de l’eau, qui est financé par les Pays-Bas et géré par la BEI.

Le Fonds pour le secteur de l’eau, géré par BEI Monde, fournira 10 millions d’euros au fonds W2AF (Water Access Acceleration Fund), géré par Incofin, une société de gestion de premier plan spécialisée dans l’investissement d’impact à l’échelle mondiale. W2AF est un fonds d’impact doté d’une structure de financement mixte axé sur le secteur de l’eau. Il cible des solutions durables et évolutives qui améliorent l’accès à une eau potable sûre et abordable pour les populations mal desservies, principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud et du Sud-Est. La nouvelle initiative permettra de fournira 20 milliards de litres d’eau potable d’ici 2030.

L’investissement de référence de 10 millions d’euros de BEI Monde mobilisera d’autres investissements et attirera davantage d’investisseurs privés vers le fonds W2AF. Par l’intermédiaire de ce fonds, BEI Monde soutiendra les entreprises innovantes du secteur de l’eau.

Rite Water Solutions sera l’un des premiers partenaires à bénéficier de cet apport de fonds propres. Cette entreprise établie en Inde fournit des solutions d’eau potable et améliore la qualité de l’eau dans les zones rurales et urbaines du pays. Plus de 540 000 ménages devraient bénéficier de l’opération.

Ce soutien accordé à W2AF représente le premier investissement dans un fonds effectué par le Fonds pour le secteur de l’eau, un fonds fiduciaire établi en partenariat avec l’État néerlandais et géré par BEI Monde. Le Fonds pour le secteur de l’eau utilise les ressources financières obtenues de ses donateurs à l’appui de projets d’eau potable dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure et promeut les objectifs de développement durable des Nations unies.

Robert de Groot, vice-président de la BEI : « Cet investissement témoigne de notre engagement commun à améliorer l’accès de toutes et tous à une eau potable sûre et abordable. Pour ce faire, des solutions financières et techniques innovantes sont requises. Le fonds W2AF en constitue un excellent exemple : il achemine les investissements dans le domaine de l’eau vers les régions qui en ont le plus besoin et aide à construire l’écosystème privé de l’eau sur les marchés émergents en Afrique et en Asie. J’exprime ma gratitude à l’État néerlandais pour son soutien vital, qui a rendu possible cette opération à fort impact. »

Loïc De Cannière, président d’Incofin : « Nous remercions la BEI et le Fonds néerlandais pour le secteur de l’eau d’avoir rejoint le fonds W2AF, ainsi que nos divers investisseurs d’Europe et des États-Unis. W2AF est un fonds d’impact inédit qui investit en fonds propres dans le secteur de l’eau potable dans l’hémisphère sud. Incofin aspire à ce que ce fonds produise un réel impact et se pose en exemple pour d’autres investisseurs. Il contribuera ainsi à la mobilisation de davantage de financements pour l’eau, et aidera des millions de personnes dans le monde à accéder à l’eau potable, un objectif clé de développement durable et un droit humain fondamental. »

Cees Bansema, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Luxembourg : « L’accès à l’eau potable est un droit humain et il est essentiel pour le développement social et économique. Cet investissement dans le fonds W2AF montre combien la coopération rend les projets liés à l’eau plus durables et inclusifs. C’est également un excellent exemple de la manière dont nous pouvons mobiliser des ressources supplémentaires auprès d’autres bailleurs de fonds ou investisseurs. Il s’agit d’une opération phare du Fonds pour le secteur de l’eau financé par les Pays-Bas, qui combine l’engagement constant de notre pays à relever les défis mondiaux de l’eau, la vaste expérience de la BEI en matière d’investissement pour l’eau dans le monde entier et le bilan unique du gestionnaire de fonds Incofin en matière d’investissements d’impact. »

Informations générales

BEI Monde, la branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche la Banque des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

Le Fonds pour le secteur de l’eau est un fonds fiduciaire géré par la BEI qui a été créé en 2017 en partenariat avec l’État néerlandais. Il se concentre sur les projets du secteur de l’eau dans les pays à revenu faible et à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, soutenant l’accès universel à l’approvisionnement en eau, à l’assainissement et à l’hygiène. Le fonds est ouvert aux contributions d’autres donateurs qui cherchent à soutenir la réalisation de l’objectif de développement durable n° 6 des Nations unies, à savoir garantir l’accès de tous à l’eau potable et à l’assainissement.

Incofin Investment Management est une société de gestion de fonds d’investissement d’impact pour les pays de l’hémisphère sud. Elle a implanté son siège en Belgique et possède des bureaux dans le monde entier. Elle se consacre aux investissements dans l’inclusion financière, les entreprises agroalimentaires et les fournisseurs d’eau potable, et totalise 1,3 milliard d’euros d’actifs sous gestion. Sa base d'investisseurs se compose de banques de développement, d’investisseurs institutionnels, de gestionnaires de patrimoine et de particuliers.