Nos objectifs

Les mandats sont des accords que nous signons pour aider un pays, une région ou un secteur à utiliser des ressources extérieures. Les mandats peuvent prendre des formes multiples. Ils portent parfois sur un investissement. Dans d’autres cas, ils peuvent être axés sur des conseils techniques et financiers.

Il arrive aussi que nous ayons recours à des partenaires, un État membre de l’UE par exemple, pour créer des fonds fiduciaires. C’est ce que nous appelons les partenariats avec les donateurs. Ces fonds fiduciaires ciblent un large éventail de défis mondiaux liés à des enjeux tels que l’eau propre, l’électricité, l’égalité entre les sexes et l’emploi des jeunes.

Les mandats et les partenariats nous permettent de soutenir des projets plus risqués, de panacher des prêts et des subventions et de fournir davantage de services de conseil. Ces accords appuient la réalisation d’objectifs de l’Union européenne et permettent de stimuler l’économie dans un plus grand nombre de pays sur toute la planète.

Nos mandats et partenariats ont des objectifs clairs visant à aider certaines régions ou certains secteurs spécifiques de l’économie ou de la société. En fin de compte, nous créons davantage d’emplois et de perspectives d’avenir et œuvrons pour une planète propre et une meilleure qualité de vie pour toutes et tous.

En savoir plus sur certains de nos partenariats passés avec la Commission européenne et d’autres partenaires.