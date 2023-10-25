© Shutterstock

Lors du Forum Global Gateway, le commissaire européen chargé de l’élargissement et du voisinage, Olivér Várhelyi, et le président de la Banque européenne d’investissement (BEI), Werner Hoyer, ont officialisé une enveloppe financière par laquelle la Commission européenne accordera une subvention à l’investissement de 12 millions d’EUR à l’appui du projet de BEI Monde visant à remettre en état et à moderniser deux tronçons clés des lignes ferroviaires moldaves. Soutenues par un prochain prêt de 42 millions d’EUR de BEI Monde, les infrastructures ferroviaires modernisées permettront non seulement d’améliorer les liaisons à l’intérieur du pays, mais également de constituer un axe d’exportation crucial pour l’Ukraine, favorisant ainsi la stabilité régionale et la résilience économique.

La remise en état du corridor ferroviaire nord-sud sera la pièce maîtresse de ce projet. Il constitue un lien essentiel entre l’ouest de l’Ukraine et les principaux ports sur le Danube et la rivière Prut, avec accès aux eaux internationales. L’amélioration de la liaison ferroviaire existante entre la Moldavie et l’Ukraine vise à stimuler le commerce et devrait avoir des retombées positives à la fois sur les exportations ukrainiennes et sur l’économie de la Moldavie, notamment dans le contexte des corridors de solidarité qui relient l’Ukraine à l’UE.

Ce projet sera mis en œuvre par l’opérateur des chemins de fer moldaves (Calea Ferată din Moldova) et est axé sur la remise en état des infrastructures ferroviaires sur le corridor Vălcineț-Ungheni-Chișinău-Căinari, en Moldavie. Il s’inscrit dans le cadre d’une réforme globale à l’échelle du pays, qui vise l’amélioration des infrastructures ferroviaires existantes et l’harmonisation à long terme du réseau ferroviaire de la Moldavie avec les normes et pratiques de l’UE.

Au-delà des améliorations immédiates des infrastructures ferroviaires essentielles de la Moldavie, ce projet soutient les efforts du pays pour agir dans un esprit de solidarité avec ses voisins et renforcer l’axe essentiel que constituent les corridors de solidarité. Il illustre également l’engagement de l’UE et de sa banque, la BEI, à soutenir les pays du voisinage en cas de besoin.

Werner Hoyer, président de la BEI : « La contribution de 12 millions d’EUR aux infrastructures ferroviaires moldaves, qui sera complétée par un prêt de la BEI, incarne le partenariat et les objectifs communs que partagent la Moldavie et l’Union européenne. Ce projet améliorera les perspectives économiques de la Moldavie et soutiendra les liaisons régionales avec l’Ukraine en ces temps difficiles. La Moldavie peut compter sur l’appui technique et financier de la banque de l’UE pour moderniser ses infrastructures grâce à des projets de qualité. »

Olivér Várhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement : « Je me réjouis de voir se concrétiser nos corridors de solidarité en Moldavie. Ce projet est un excellent exemple illustrant comment nos efforts conjugués aboutissent à des résultats concrets. Au moment où la Moldavie devient partie intégrante de la circulation des personnes, des marchandises et des services, il est impératif de rénover les infrastructures de transport du pays. Je me félicite donc que cet investissement renforce la résilience des infrastructures ferroviaires moldaves, améliore les liaisons entre la Moldavie et l’Ukraine et l’Europe, et bénéficie à l’économie du pays. Dans le contexte du plan économique et d’investissement pour le Partenariat oriental, nous poursuivrons la remise en état de tous les axes nécessaires. »

Témoin de la signature de la subvention à l’investissement octroyée à la Moldavie lors du Forum Global Gateway, le Premier ministre de la République de Moldavie Dorin Recean a déclaré : « Nous remercions la Commission européenne et la BEI d’avoir soutenu nos efforts visant à développer un réseau ferroviaire moderne et efficace en République de Moldavie. La remise en état du corridor ferroviaire nord-sud du pays, projet particulièrement important dans le contexte des corridors de solidarité, apportera des avantages économiques à long terme à l’ensemble de la région. Ce projet représente un volet cohérent de nos efforts visant à intégrer pleinement la République de Moldavie dans le réseau ferroviaire européen. Pour atteindre cet objectif, nous continuons à compter fortement sur le soutien de la BEI et de l’UE. »

Informations générales:

BEI Monde, la nouvelle branche spécialisée du Groupe BEI, a pour ambition d’accroître l’impact des partenariats internationaux et du financement du développement à l’extérieur de l’Union européenne. Elle vise à favoriser un partenariat plus fort et plus ciblé au sein de l’Équipe Europe, dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l’UE, aux côtés d’autres institutions de financement du développement et de la société civile. BEI Monde rapproche le Groupe BEI des populations, des entreprises et des institutions locales par l’intermédiaire de ses bureaux répartis dans le monde.

BEI Monde et la Moldavie : Depuis qu’elle a établi sa présence en Moldavie en 2007, la BEI a consacré plus de 1,19 milliard d’EUR à 33 projets, en soutenant les objectifs stratégiques de l’UE dans de nombreux secteurs, comme les transports, l’énergie, les PME, l’agriculture et les infrastructures municipales. L’année 2022 a été historique pour la BEI en Moldavie, avec 250 millions d’EUR de nouveaux prêts signés avec le secteur public. L’année 2023 a, quant à elle, vu la Banque octroyer son premier prêt à une entreprise en Moldavie : 30 millions d’USD à Premier Energy Distribution, le gestionnaire privé du réseau de distribution d’électricité moldave, afin d’améliorer la qualité et la fiabilité du réseau électrique.

Le Forum Global Gateway réunit pour la première fois des représentants des gouvernements de l’Union européenne et du monde entier, aux côtés des principales parties prenantes du secteur privé, de la société civile, des leaders d’opinion, des institutions financières et des organisations internationales afin d’encourager les investissements mondiaux dans des infrastructures porteuses de transformation – matérielles et immatérielles – en vue de réaliser les objectifs de développement durable de Nations unies.

Global Gateway est la stratégie de l’Union européenne qui vise à réduire le déficit d’investissement à l’échelle mondiale, à mettre en place des liaisons intelligentes, propres et sûres dans les domaines du numérique, de l’énergie et des transports, et à renforcer les systèmes éducatifs, de santé et de recherche. La stratégie Global Gateway incarne une approche Équipe Europe qui rassemble l’Union européenne, les États membres de l’UE et les institutions européennes de financement du développement. Elle vise à mobiliser jusqu’à 300 milliards d’EUR d’investissements publics et privés sur la période 2021-2027, en créant des liens essentiels plutôt que des dépendances, ainsi qu’en comblant le déficit d’investissement dans le monde.