PESA pozyskała 210 milionów złotych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rozwój i ekspansję

PESA

EBI dołącza do konsorcjum finansowego, które wesprze nowoczesny rozwój i ekspansję firmy łączną kwotą do 6,8 miliardów złotych.

PESA przewiduje podwojenie produkcji taboru kolejowego w bydgoskich zakładach dzięki robotyzacji, automatyzacji i modernizacji technologii.

Środki z TechEU Grupy EBI, sztandarowego programu pobudzania innowacyjności i wzmacniania konkurencyjności przemysłu w UE, znów płyną do Polski.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z PESA Bydgoszcz S.A. o wartości ok. 210 milionów złotych (50 milionów euro), przystępując do międzynarodowego konsorcjum finansowego, które wesprze nowoczesny rozwój i dalszą ekspansję zagraniczną firmy łączną kwotą do 6,8 miliardów złotych. Bydgoski producent taboru kolejowego planuje podwoić moce produkcyjne dzięki automatyzacji i robotyzacji, wprowadzić na rynek nowe zeroemisyjne pojazdy szynowe oraz zwiększać obecność międzynarodową.

„Program TechEU Grupy EBI służy wzmacnianiu konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dzięki udanej restrukturyzacji i inwestycjom w innowacyjność PESA urosła do pozycji regionalnego lidera w dziedzinie zrównoważonego transportu. Nowe, korzystne finansowanie wesprze dalszy rozwój firmy w kluczowych obszarach związanych z wprowadzaniem zaawansowanych metod produkcji i nowoczesnych technologii” - powiedziała wiceprezes EBI, prof. Teresa Czerwińska.

PESA przewiduje znaczące zwiększenie mocy produkcyjnych oraz przychodów dzięki inwestycjom w zaawansowane metody produkcji oraz wprowadzenie zupełnie nowych produktów takich jak zespoły trakcyjne rozwijące prędkość 200km/h, czy zeroemisyjne pojazdy szynowe napędzane wodorem. Realizacja tych planów przyczyni się do wypełnienia ważnych celów Unii Europejskiej związanych z obniżaniem emisji gazów cieplarnianych oraz wzmacnianiem konkurencyjności przemysłu w Polsce i Europie. W związku z tym finansowanie EBI dla firmy PESA otrzymało również wsparcie gwarancji unijnych InvestEU.

To kolejne środki przyznane w tym roku w Polsce z programu TechEU, z którego skorzystały już m.in. Uniwersytet Śląski (200 milionów złotych) oraz firma Synerise (25 milionów euro). Grupa EBI zainwestuje w ramach TechEU 70 miliardów euro do końca 2027 roku w projekty z obszaru sztucznej inteligencji, komputerów kwantowych i infrastruktury cyfrowej, biotechnologii i zaawansowanych technologii medycznych, bezpieczeństwa i obronności, czystej energii oraz półprzewodników. Bank planuje zmobilizować w ten sposób aż 250 miliardów euro łącznych nowych inwestycji w Europie w tych strategicznych obszarach.

Informacje ogólne

EBI

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej powołaną do finansowania inwestycji przyczyniających się do realizacji celów polityki wspólnoty. Udziałowcami banku są państwa członkowskie, a zadaniem udzielanie kredytów długoterminowych zgodnych z ośmioma podstawowymi priorytetami. Działamy na rzecz silnej Europy, a także dobrobytu i pokoju na świecie wspierając inwestycje w dziedzinie klimatu i środowiska, cyfryzację i innowacje technologiczne, bezpieczeństwo i obronność, spójność gospodarczą i terytorialną, rolnictwo i biogospodarkę, rozwój infrastruktury społecznej oraz pogłębienie unii rynków kapitałowych.

Grupa EBI, w skład której wchodzi również Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), w 2024 r. podpisała umowy nowego finansowania o łącznej wartości blisko 89 mld euro. Objęły one ponad 900 wiodących projektów, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej i bezpieczeństwa Europy. Około połowa finansowania EBI w Unii Europejskiej jest kierowana do regionów objętych polityką spójności, w których dochód na mieszkańca jest niższy niż średnia unijna. W ubiegłym roku Grupa EBI zainwestowała w Polsce 5,7 mld euro.

InvestEU

Program InvestEU zapewnia Unii Europejskiej kluczowe długoterminowe finansowanie poprzez zaangażowanie znaczących środków prywatnych i publicznych w działania na rzecz wspierania zrównoważonego ożywienia gospodarczego. Fundusz InvestEU wdrażają partnerzy finansowi, którzy inwestują w projekty z wykorzystaniem gwarancji budżetowej UE w wysokości 26,2 mld euro. Cała gwarancja budżetowa wspiera projekty inwestycyjne partnerów wykonawczych, zwiększa ich zdolność do ponoszenia ryzyka, co umożliwi uruchomienie co najmniej 372 mld euro dodatkowych inwestycji.

PESA

Grupa PESA jest największym producentem taboru kolejowego w Polsce i regionalnym liderem w fazie dynamicznego wzrostu. Zatrudnia blisko 4 tysiące pracowników w swoich zakładach w Bydgoszczy i Mińsku Mazowieckim. Pociągi i tramwaje PESA kursują we wszystkich regionach Polski i większości dużych miast, a także w kilkunastu krajach europejskich. Tramwaje PESA są użytkowane m.in. przez mieszkańców europejskich stolic: Warszawy, Kijowa, Tallina i Sofii. Jej pojazdy przewożą pasażerów m.in. niemieckich DB Railways, włoskiej Trenitalia, Ceskie Drahy i RegioJet czy PKP Intercity. W latach 2004-2024 PESA dostarczyła prawie 2000 pojazdów na rynek polski i europejski.