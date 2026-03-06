La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, visita Barcelona, participa en el BIST Forum 2026 y asiste a la firma de un préstamo para infraestructuras sociales

EIB

En el BIST Forum 2026 la presidenta del Grupo BEI destacó que Europa es una superpotencia en tecnología, comercio e industria y anunció una futura inversión en tecnología de la Universidad Politécnica de Cataluña para producir materiales de construcción sostenible, con aplicaciones en ámbitos como la vivienda.

Durante su visita a Barcelona, asistió a la firma de un préstamo de €50 millones entre el BEI e ICF para financiar la construcción y rehabilitación de residencias, centros de día y viviendas asistidas para colectivos vulnerables.

La presidenta del Grupo BEI también ha visitado las instalaciones de Heura Foods, startup puntera en el desarrollo de alimentos 100% de origen vegetal cuyo programa de investigación y desarrollo financia el BEI con 20 millones de euros.

El BEI invirtió en Cataluña en 2025 2.200 millones de euros, 1 de cada 4 euros invertidos se destinó a financiar infraestructuras sociales.

La presidenta del Grupo Banco Europeo de Inversiones (Grupo BEI), Nadia Calviño, ha realizado una visita institucional hoy a Barcelona con motivo de su intervención en el BIST Forum 2026 Frontier Research the Ground for a New Industry, organizado por el Barcelona Institute of Science and Technology (BIST).

Momentos destacados de la visita (material visual adjunto):

Participación BIST Forum 2026

Durante su discurso en el BIST Forum 2026 la presidenta Calviño ha destacado que Europa es una superpotencia en tecnología, comercio e industria, así como la importancia de la colaboración público-privada para reforzar ese liderazgo y para beneficio de todos los europeos. Barcelona juega un papel muy relevante en estos ámbitos, destacando su vibrante ecosistema de startups y centros de investigación fuertemente apoyados por el Grupo BEI. El Grupo financia entre otros el Caixa Research Centre en inmunología, el implante cerebral de grafeno de Inbrain o las empresas de computación cuántica Luxquanta y Quside, cuyo origen está en el Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona parte del BIST.

Ha anunciado futura inversión del BEI en una tecnología impulsada por científicos de la Universidad Politécnica de Cataluña para reutilizar fibras recicladas que se traducirán en la producción de materiales de construcción sostenible, con aplicaciones en ámbitos clave como la vivienda. El Grupo BEI espera poder compartir el nombre de las empresas y los detalles en mayo. También ha resaltado que el Grupo BEI está invirtiendo cifras récord en innovación tecnológica, lanzando iniciativas como TechEU para movilizar 250.000 millones de euros en inversiones hasta 2027.

Ha concluido haciendo un llamamiento a la unidad y la acción en un contexto global turbulento en el que Europa debe aprovechar sus fortalezas en ciencia e innovación para defender la paz, la democracia y la cohesión social, con el BEI comprometido a desempeñar un papel clave en la construcción de un futuro seguro y próspero.

Asistencia a firma préstamo ICF-Banco Europeo de Inversiones infraestructuras sociales

La presidenta Calviño ha asistido, junto con la consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero y la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo y entidades del sector social a la firma de un préstamo de €50 millones entre el BEI e ICF para financiar la construcción, adquisición y rehabilitación de residencias, centros de día y viviendas asistidas para colectivos vulnerables.

“El Grupo Banco Europeo de Inversiones invirtió el año pasado 2.200 millones de euros en Cataluña, con un fuerte peso en infraestructuras sociales, vivienda asequible o la mejora de centros educativos. 1 de cada 4 euros invertidos en Cataluña se destinó a infraestructuras sociales, incluyendo vivienda”, ha declarado la presidenta del Grupo BEI Nadia Calviño.

El proyecto permitirá crear aproximadamente 7.500 plazas asistenciales y ayudará a reducir la carga en los cuidados no remunerados, asumidos mayoritariamente por mujeres. La financiación es el segundo y último tramo de un préstamo aprobado por un valor total de 150 millones de euros, cuyo primer tramo, de 100 millones de euros, se firmó en mayo de 2025.

Visita a Heura Foods

Heura Foods es una startup con sede en Barcelona que elabora alimentos 100% vegetales, sostenibles y saludables, especialmente carne de origen vegetal. El BEI firmó un préstamo de 20 millones de euros con Heura en 2025 para inversiones en I+D+i con el fin de ampliar su oferta de productos.

“Ha sido un placer descubrir en Barcelona los sabores y texturas de Heura Foods, una empresa española a la vanguardia de la alimentación sostenible, que está ampliando sus laboratorios para desarrollar alternativas vegetales a la carne con la financiación del BEI”, ha declarado la presidenta del Grupo BEI Nadia Calviño durante su visita a la startup.

Información general

El Grupo BEI

El Grupo Banco Europeo de Inversiones (BEI) es el brazo financiero de la Unión Europea, cuyos accionistas son los 27 Estados miembros, y es uno de los bancos multilaterales de desarrollo más grandes del mundo. En 2025, el Grupo BEI firmó 100.000 millones de euros de nueva financiación y servicios de asesoramiento para más de 870 proyectos de alto impacto en las ocho prioridades fundamentales que contribuyen a los objetivos estratégicos de la UE: la acción por el clima y el medio ambiente, la digitalización y la innovación tecnológica, la seguridad y la defensa, la cohesión territorial, la agricultura y la bioeconomía, las infraestructuras sociales, las alianzas mundiales sólidas y la Unión de Ahorros e Inversiones. Más allá de los préstamos a largo plazo para grandes infraestructuras, el Grupo BEI atrae la inversión privada para empresas y proyectos innovadores de alto riesgo, y desempeña un papel cada vez mayor en los mercados europeos de venture debt, capital riesgo, garantías y titulizaciones.

En España, el Grupo BEI ha realizado operaciones de financiación e inversión por un valor aproximado de 11.000 millones de euros, a los que se suman 2.900 millones euros adicionales del Fondo de Resiliencia Autonómica (préstamos Next Generation EU) en 2025.

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) es la filial del Grupo BEI especializada en proporcionar garantías y capital para mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas y medianas empresas y las empresas emergentes en toda Europa. En su calidad de inversor ancla, el FEI moviliza la inversión privada e impulsa el ecosistema de fondos de capital riesgo para apoyar a los emprendedores europeos innovadores a través de su amplia red de bancos y fondos de inversión asociados.

En 2023, el FEI puso en marcha, junto con seis Estados miembros (Francia, Alemania, Italia, España, Bélgica y los Países Bajos), la iniciativa European Tech Champions, un fondo de fondos destinado a impulsar a las empresas emergentes innovadoras en fase de expansión. Esta iniciativa ya ha hecho posible la creación de 13 megafondos europeos de capital riesgo y la expansión de 38 empresas, entre ellas 11 unicornios (entidades valoradas en más de 1.000 millones de euros).

Puede encontrar fotografías de los representantes del Grupo BEI y de su sede, así como archivos con el logotipo y secuencias de vídeo B-roll para los medios de comunicación aquí.