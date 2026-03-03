Allemagne : les services de conseil de la BEI appuient VÆRIDION en vue de la commercialisation d’un avion de transport régional de neuf passagers entièrement électrique

EIB

Une jeune pousse (start-up) munichoise met au point le Microliner, un avion entièrement électrique conçu pour voler sans produire aucune émission sur des liaisons à courte distance dans toute l’Europe.

Les nouvelles installations du campus d’Oberpfaffenhofen vont permettre d’industrialiser la production d’avions et de batteries, renforçant ainsi la connectivité intraeuropéenne.

Le Fonds pour l’innovation de l’UE apportera son soutien pour accélérer le lancement industriel, avec pour objectif un premier vol en 2027 et une mise en service en 2030.

La Banque européenne d’investissement (BEI), par l’intermédiaire de ses services de conseil, va accompagner le constructeur aérien allemand VÆRIDION dans la mise au point d’un avion de transport régional entièrement électrique. Le soutien consultatif, fourni dans le cadre du programme d’assistance au développement de projets au titre du Fonds pour l’innovation de l’UE, est destiné à aider l’entreprise dans le développement de son programme Microliner en vue de sa production industrielle et dans la perspective de futurs investissements.

Ivor van Dartel, PDG et cofondateur de VÆRIDION : « Les avions de transport régional électriques peuvent inciter les gens à se déplacer autrement entre les petites villes et régions – non pas en 2050, mais d’ici la prochaine décennie. Avec le Microliner, nous entendons proposer des vols propres et abordables sur des liaisons qui ne sont actuellement pas desservies ou qui reposent sur l’utilisation des énergies fossiles, en tirant parti des 2 300 aéroports régionaux qui existent déjà dans toute l’Europe. Le soutien consultatif et le savoir-faire de la BEI en matière de développement appliqués à la structuration de projets, la gestion des risques et l’accès aux financements publics et privés nous aideront à transformer un prototype technologique prometteur en un projet industriel bancable pouvant être déployé à grande échelle. »

Ioannis Tsakiris, vice-président de la BEI : « La décarbonation de l’aviation est l’un des défis climatiques les plus complexes de l’Europe. Grâce à nos services de conseil, fournis dans le cadre du programme d’assistance au développement de projets au titre du Fonds pour l’innovation de l’UE, nous soutenons des entreprises innovantes qui peuvent changer la façon dont les gens voyagent. Le projet Microliner de VÆRIDION montre comment de nouveaux avions électriques peuvent rendre les liaisons aériennes régionales plus propres et plus silencieuses, tout en maintenant des liens essentiels entre les collectivités de toute l’Europe. »

VÆRIDION et sa vision des liaisons aériennes régionales électriques

Fondée en 2021 et basée à Munich avec une filiale à Delft, VÆRIDION construit de petits avions de liaisons régionales entièrement électriques. L’entreprise rassemble des ingénieurs ayant acquis leur expérience auprès de grandes entreprises actives dans l’aérospatial, les hautes technologies et l’automobile afin de mettre au point le Microliner, un avion entièrement électrique de 9 places conçu pour assurer des liaisons régionales à courte distance (jusqu’à 400 kilomètres).

Le Microliner volera sans produire aucune émission (pas de CO₂, pas de NOx, pas de traînées de condensation), avec des niveaux sonores nettement inférieurs et une efficacité énergétique supérieure à celle des avions conventionnels, offrant ainsi aux compagnies aériennes et aux opérateurs une nouvelle solution pour des liaisons régionales compétitives et respectueuses du climat. VÆRIDION a déjà décroché une première commande et établi des partenariats avec des acteurs industriels reconnus.

L’appareil est conçu pour améliorer l’accès aux régions isolées mal desservies par les autoroutes et les trains à grande vitesse, qui, pour les rejoindre, nécessitent actuellement de longs trajets en voiture ou des voyages en train en plusieurs étapes. Il est destiné à assurer des vols électriques silencieux au départ de petits aéroports existants, afin de relier des villes moyennes, des îles et des régions rurales qui ont perdu leurs liaisons aériennes régulières. Le Microliner peut être exploité aussi bien à partir des grandes plateformes que des milliers de petits aérodromes régionaux existants en Europe et aux États‑Unis, sans nécessiter de nouvelles pistes ni d’infrastructures au sol coûteuses.

Dans le cadre de son programme de développement, VÆRIDION entend implanter un complexe de production dédié sur le site de l’aérodrome d’Oberpfaffenhofen en Allemagne. Il servira de centre principal de production et d’assemblage pour les systèmes de batteries aériennes exclusifs de l’entreprise, ainsi que de plateforme d’essais principale en vue du premier vol du Microliner. En outre, les installations devraient jeter les bases d’une future production en série du Microliner. Une fois en service, l’avion devrait contribuer à la décarbonation de l’aviation court-courrier tout en améliorant la connectivité régionale.

VÆRIDION entend effectuer le premier vol du Microliner en 2027, avec une mise en service prévue d’ici à 2030 après certification. D’ici là, l’entreprise prévoit que les Microliners électriques pourraient constituer une alternative zéro émission sur une grande partie des liaisons actuelles à courte distance desservies par des turbopropulseurs en Europe.

Soutien consultatif de la BEI pour passer à la commercialisation

Les services de conseil de la BEI aideront VÆRIDION à élaborer un plan d’activité, une structure de financement et une analyse des risques détaillés afin que des investisseurs privés et des fonds publics puissent soutenir le passage du prototype technologique à la production en série.

La Banque européenne d’investissement fournira un soutien consultatif spécifique pour aider VÆRIDION à affiner sa conception technique, son plan d’activité et sa structure d’investissement. Il s’agit de rendre le projet Microliner plus attrayant pour les investisseurs publics et privés et de le préparer à d’éventuelles demandes d’intervention du Fonds pour l’innovation de l’UE et d’autres sources de financement, au moment où l’entreprise passe du développement technologique à la certification et à la production.

Informations générales

À propos de VÆRIDION

VÆRIDION transforme le transport aérien régional avec le Microliner, un avion 100 % électrique conçu pour une mobilité propre et abordable sur les liaisons régionales et mal desservies. Depuis son siège de Munich et sa filiale de Delft, l’entreprise développe un avion eCTOL qui transporte jusqu’à 9 passagers sur 400 km dans des conditions IFR, répondant aux objectifs opérationnels et de durabilité des compagnies aériennes régionales. La conception entièrement nouvelle comprend une aile inspirée des planeurs avec des systèmes de batteries modulaires intégrés, ainsi qu’une propulsion multimoteur à hélice unique. Le résultat : l’avion le plus économe en énergie de sa catégorie. Ce n’est pas de la science-fiction, mais un objectif atteignable : des déplacements sans émissions avant 2030.

Groupe BEI

Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les 27 États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE et l’une des plus grandes banques multilatérales de développement au monde. En 2025, il a signé 100 milliards d’euros de nouveaux financements et missions de conseil à l’appui de plus de 870 projets à fort impact relevant de huit grandes priorités qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion territoriale, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, des partenariats mondiaux solides et l’union de l’épargne et des investissements. Outre les prêts à long terme destinés aux grandes infrastructures, le Groupe BEI mobilise des investissements privés en faveur d’entreprises et de projets innovants à haut risque, en jouant un rôle croissant sur les marchés européens des prêts d’amorçage-investissement, du capital-risque, des garanties et de la titrisation.

À propos de FI-APD

La Banque européenne d’investissement – par l’intermédiaire de ses services de conseil – et la Commission européenne proposent une assistance au développement de projets (ADP) afin de faciliter l’accès des projets innovants aux financements du Fonds pour l’innovation et à d’autres dispositifs de financement de l’UE, aux subventions nationales et aux financements privés. Les projets admissibles à un soutien sur mesure visant à accroître leur maturité financière ou technique doivent démontrer un potentiel élevé de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le Fonds pour l’innovation de l’UE est l’un des plus importants programmes de financement au monde pour la démonstration de technologies innovantes à faibles émissions de carbone. Il vise à mettre sur le marché des solutions industrielles qui décarbonent l’Europe et soutiennent sa transition vers la neutralité climatique tout en favorisant sa compétitivité. Il apportera un soutien d’environ 40 milliards d’euros entre 2020 et 2030 (par la vente de crédits SEQE au prix de 75 euros par tonne de CO 2 ).