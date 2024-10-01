Avant de démarrer son entreprise d’alimentation animale, Nancy Githuku dirigeait une petite exploitation avicole et laitière dans l’est de Nairobi. « L’entreprise se portait bien », explique-t-elle, « mais je peinais à avoir accès à des aliments de qualité. J’ai donc décidé de me lancer dans l’approvisionnement et la vente d’aliments pour animaux. »

Nancy Githuku a vu un grand potentiel dans la création de son entreprise d’aliments pour animaux, mais elle a eu des difficultés à trouver des prêts abordables. « Pour m’accorder un prêt, la plupart des banques exigeaient des garanties, comme un acte de propriété ou un registre, ce que je n’avais pas », raconte-t-elle.

Le manque de garanties pour l’obtention d’un prêt est monnaie courante dans les pays émergents comme le Kenya, en particulier pour les femmes. La plupart des documents établissant la propriété de terres, de logements ou de voitures sont au nom des hommes. Il est donc difficile pour les femmes d’obtenir des prêts pour leur entreprise ou d’autres formes d’aide financière. Pendant la pandémie de COVID-19, les entreprises dirigées par des femmes ont été particulièrement mises à mal, car les autres sources de crédit, comme la famille et les amis, se sont taries.

BEI Monde, la branche de la Banque européenne d’investissement spécialisée dans le développement international, a investi près de 700 millions d’euros au Kenya depuis 1976 pour aider les petites et moyennes entreprises à collaborer avec les institutions financières locales. Grâce à des opérations que l’on appelle « prêts intermédiés », le bras financier de l’Union européenne propose des financements aux banques locales afin qu’elles puissent accorder davantage de prêts aux petites entreprises.

Nancy Githuku a reçu un prêt de Cooperative Bank of Kenya, qui avait elle-même bénéficié du soutien de la Banque européenne d’investissement dans le cadre de l’une de ces opérations intermédiées. « Pour le financement que j’ai reçu, je n’avais pas besoin de sûreté ou de garant », explique-t-elle. « Cela m’a ôté un grand poids des épaules. Et le taux d’intérêt a été bonifié, ce qui signifie que le prêt était beaucoup plus abordable que ce qui était disponible sur le marché. »