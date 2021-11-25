Cooperative Bank of Kenya va gérer l’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est de la BEI appuyant de nouveaux investissements du secteur privé sur tout le territoire kényan

Le dernier partenariat de la BEI avec Cooperative Bank of Kenya a été confirmé en amont du lancement du pôle de la BEI à Nairobi

Les entreprises vont bénéficier de capitaux circulants et de prêts à long terme en monnaie locale

La Banque européenne d’investissement et Cooperative Bank of Kenya lancent aujourd’hui à Nairobi une nouvelle initiative de financement ciblé de 50 millions d’EUR qui accélérera les nouveaux investissements des entreprises opérant dans les secteurs les plus touchés par la pandémie de COVID-19. Ce nouveau programme de financement des entreprises bénéficiera également du soutien des subventions de l’Union européenne.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement, et Gideon Muriuki, président-directeur général de Cooperative Bank of Kenya, ont souligné comment une coopération plus étroite entre les partenaires financiers kényans et africains ouvrira un accès essentiel aux financements pour les entreprises touchées par les répercussions économiques, commerciales et sanitaires de la pandémie mondiale.

« Le COVID-19 a eu un impact considérable sur l’activité des entreprises au Kenya et il est essentiel d’assurer de nouveaux investissements pour aider les entreprises à se relever de la pandémie. Le partenariat unique entre la Banque européenne d’investissement et Cooperative Bank of Kenya est parvenu à soutenir les investissements du secteur privé dans l’ensemble du pays depuis 2003. La dernière coopération appuyée par le mécanisme d’intervention rapide COVID-19 en Afrique de l’Est de la Banque européenne d’investissement permettra de débloquer 50 millions d’EUR de nouveaux investissements, de renforcer la résilience économique et de permettre aux entreprises kényanes de tirer parti des possibilités de croissance », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI.

« La Banque européenne d’investissement est heureuse de s’associer à Cooperative Bank of Kenya pour aider les petites entreprises du Kenya à résister au choc de la pandémie de COVID-19. Cette nouvelle initiative permettra aux entreprises de s’adapter aux défis de l’environnement opérationnel lié au COVID-19 et constitue un élément essentiel du soutien de la BEI à la résilience sanitaire et économique en Afrique et dans le monde », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Afrique orientale et australe, et du développement.

Henriette Geiger, ambassadrice de l’Union européenne au Kenya : « Au nom de l’Union européenne, nous nous réjouissons d’avoir permis cette coopération entre la BEI et Cooperative Bank of Kenya. Grâce à une subvention de l’Union européenne de 8 millions d’EUR, nous espérons que cette ligne de crédit permettra aux entreprises kényanes de renforcer leur résilience économique face aux chocs provoqués par les répercussions du COVID-19 et d’éviter de nouvelles pertes d’emploi. »

Cooperative Bank of Kenya et la Banque européenne d’investissement collaborent depuis 2003 pour financer des investissements sur l’ensemble du territoire kényan. Ce partenariat de longue date a financé le développement d’entreprises des secteurs de la production manufacturière, de l’éducation, de l’agriculture, des transports et de la logistique et a soutenu des milliers d’emplois.

Gideon Muriuki, président-directeur général de Cooperative Bank of Kenya : « De par son engagement en faveur du secteur des PME au Kenya, Cooperative Bank of Kenya garantira la disponibilité immédiate de ce mécanisme pour financer, entre autres, l’acquisition d’actifs corporels, des capitaux circulants, le développement de réseaux de distribution, l’innovation et la recherche commerciale et contribuer au redressement des entreprises kényanes après les difficultés entraînées par la pandémie de COVID-19. »

« La ligne de crédit sera mise à disposition jusqu’à concurrence de 1,5 milliard de KES par client pour une durée maximale de 7 ans. Les entreprises employant 250 salariés au maximum peuvent en faire immédiatement la demande », a-t-il ajouté.

Soutien de la reprise du secteur privé par un financement à long terme en monnaie locale

Le nouveau plan de financement ciblé comprendra un soutien aux entreprises des secteurs les plus touchés par les défis commerciaux, économiques et sanitaires engendrés par la pandémie de COVID-19 et la mobilisation d’investissements afin d’accélérer la reprise du secteur privé à la suite de la pandémie.

Les entreprises kényanes pourront accéder à des prêts à long terme en KES ; ces prêts présenteront des échéances allant jusqu’à 7 ans, soit bien plus que ce qui est habituellement proposé.

La BEI renforce sa présence en Afrique

Un nouveau partenariat a été annoncé en amont du lancement officiel du nouveau pôle régional de la BEI pour l’Afrique de l’Est.

Werner Hoyer, président, et Thomas Östros, vice-président de la BEI, sont en déplacement au Kenya pendant quatre jours pour rencontrer des responsables politiques, commerciaux et financiers à l’occasion de leur première visite officielle en Afrique depuis le début de la pandémie.

La Banque européenne d’investissement, la première banque publique internationale au monde, a mis à disposition l’année dernière plus de 5 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements en Afrique.