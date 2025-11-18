RADIANT YACU, au Rwanda, remporte le Prix européen de la microfinance 2025

EIB

RADIANT YACU, la première et la seule compagnie de micro-assurance rwandaise, a reçu le prestigieux Prix européen de la microfinance 2025 (EMA2025), doté de 100 000 euros, en reconnaissance de ses efforts dans le domaine de l'assurance inclusive, thème du concours de cette année.

Lors d'une cérémonie organisée à la Banque européenne d'investissement (BEI), la présidente du jury de l'EMA2025, Lucia Spaggiari, a remis le prix à à Emmanuel Nzanana, directeur des opérations de RADIANT YACU , dont les innovations en matière de microfinance ont permis aux communautés rurales défavorisées du Rwanda d'accéder à l'assurance maladie.

Créé en 2005 par la Direction de la coopération au développement et des affaires humanitaires du ministère des Affaires étrangères et européennes Luxembourgeois le Prix européen de la microfinance est décerné à des organisations qui font preuve d'une innovation et d'un engagement exceptionnels pour faire progresser le secteur dans un domaine particulier. Le thème de cette année était « Renforcer la résilience grâce à l'assurance inclusive », soulignant le rôle essentiel que l'assurance peut jouer pour aider les populations vulnérables à gérer les risques et à absorber les chocs.

Les chocs climatiques et les crises touchent le plus durement les populations à faibles revenus et vulnérables, les poussant dans la pauvreté et ralentissant les progrès vers les objectifs de développement. L'assurance inclusive peut aider les personnes à absorber les chocs et à se relever, mais son adoption reste faible en raison des obstacles liés au coût, à l'accès, à la sensibilisation et à la confiance. En réponse, l'EMA2025 a mis en avant des organisations proposant des solutions d'assurance innovantes et accessibles qui renforcent la résilience au niveau des ménages, des communautés et des systèmes.

RADIANT YACU était l'un des trois finalistes sélectionnés à l'issue d'un processus de sélection qui a débuté en mars, avec un nombre sans précédent de 103 candidatures provenant de 43 pays. Les deux autres finalistes étaient Britam General Insurance basé au Kenya et la fondation indienne DHAN.

Le modèle de RADIANT YACU, combine une couverture hospitalière et funéraire abordable avec des services de microfinance, en s’appuyant sur des structures de groupe pour simplifier l'adhésion et rendre les primes abordables. RADIANT YACU complète l'assurance maladie nationale du Rwanda en couvrant les coûts indirects tels que la perte de revenus et les frais de transport, qui représentent un lourd fardeau pour les ménages pauvres. En mettant l'accent sur les femmes et les enfants vulnérables et en assurant un règlement rapide des sinistres par le biais de canaux communautaires, RADIANT YACU démontre comment les assureurs coopératifs peuvent combler les lacunes majeures des systèmes nationaux de protection sociale.

Mme Spaggiari, directrice de l'innovation chez MF Rating, a remercié le jury pour son travail dans la sélection du lauréat, une tâche qui, selon elle, a été difficile en raison des réalisations impressionnantes des trois finalistes.

« La diversité de l'ADN des finalistes a été très enrichissante et a démontré ce qui peut être accompli à partir de contextes très différents », a déclaré Mme Spaggiari.

En recevant le prix, M. Nzanana a rendu hommage au dévouement du personnel de l'entreprise, des membres du conseil d'administration, en particulier du gouvernement du Rwanda, du père fondateur de RADIANT YACU, Marc Rugenera, et des partenaires qui œuvrent pour rapprocher la protection des agriculteurs, des ménages à faibles revenus et des groupes vulnérables. « Ce prix leur appartient, ainsi qu'aux communautés dont le courage inspire notre mission », a déclaré M. Nzanana, ajoutant :

« En tant que compagnie de micro-assurance dédiée à la protection des communautés défavorisées, cette reconnaissance confirme notre engagement à renforcer la résilience et à élargir l'accès à l'assurance inclusive au Rwanda. »

Ekhosuehi Iyahen, secrétaire générale du Forum pour le développement de l'assurance, a déclaré dans son discours liminaire que l'assurance inclusive peut servir de « pont essentiel qui transforme l'incertitude en opportunité, la peur en prévoyance et la vulnérabilité en capacité d'action ».

Mais, a-t-elle ajouté, pour obtenir des résultats positifs à grande échelle, le secteur doit continuer à innover, tandis que les gouvernements, les institutions de développement, les assureurs et les fournisseurs de technologies doivent développer des partenariats significatifs avec les communautés vulnérables.

Dans un message vidéo, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Xavier Bettel a souligné l'engagement du gouvernement luxembourgeois à établir des partenariats afin de rendre l'assurance plus abordable et plus accessible pour les personnes qui en ont le plus besoin.

« Le Luxembourg estime que l'assurance inclusive présente un énorme potentiel pour renforcer la résilience, en particulier pour les femmes et les jeunes, qui sont souvent les plus vulnérables aux chocs mais aussi les moins protégés », a déclaré M. Bettel.

La vice-présidente de la BEI, Gelsomina Vigliotti, a remercié les trois finalistes pour leur travail visant à renforcer la résilience financière dans des environnements soumis à la pression du changement climatique, déclarant que « là où les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux chocs sanitaires, climatiques et financiers, la mise en place d'une micro-assurance peut vraiment faire la différence ».

Sur les 103 candidatures initiales pour l'EMA2025, 44 ont été approuvées pour une évaluation plus approfondie au deuxième tour, ce qui a conduit 21 candidats de 15 pays à être transmis à un comité de sélection composé d'experts, dont le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération au développement et du Commerce extérieur, ainsi que des membres de l'e-MFP, le Réseau luxembourgeois pour la finance inclusive (InFiNe.lu) et le Microinsurance Network, partenaire stratégique clé du prix de cette année. Ce comité de sélection a choisi 12 demi-finalistes, parmi lesquels les trois finalistes, le lauréat final étant sélectionné par le jury.

Profils des deux autres finalistes :

Britam General Insurance, basée au Kenya, est une compagnie d'assurance commerciale panafricain qui a développé sur leur territoire des produits de micro-assurance inclusifs afin d'étendre la protection aux ménages mal desservis dans un pays très exposé aux chocs climatiques et sanitaires. Grâce à des partenariats avec des banques, des coopératives et des plateformes numériques, Britam propose des couvertures à bas prix pour la vie, la santé, l'agriculture et les biens, en utilisant des canaux d'inscription simplifiés et de paiement mobile afin de maintenir des produits abordables et accessibles. Ses gammes d'assurances inclusives touchent désormais une grande partie de la population rurale et à faibles revenus du Kenya, démontrant ainsi comment un assureur traditionnel peut adapter son modèle pour offrir de la résilience à grande échelle.

La fondation DHAN (Development of Humane Action) en Inde est une organisation de développement locale établie de longue date qui a été la première à mettre en place une assurance mutuelle communautaire en Inde. Grâce à son programme People Mutuals, DHAN propose des couvertures santé, vie et patrimoine conçues et détenues par des communautés à faibles revenus, avec des produits adaptés aux risques des petits exploitants agricoles, des travailleurs précaires et des femmes. Le modèle mutualiste met l'accent sur l'éducation, la solidarité et la gouvernance communautaire, et a permis à des dizaines de milliers de membres de bénéficier d'une protection à la fois abordable et fiable. L'expérience de DHAN met en évidence le potentiel des mutuelles pour renforcer la résilience durable dans des contextes où les assureurs commerciaux sont rarement présents.