Investir dans le renouvelable

« Changer la planète et tout le reste »

 
 

On trouvera bientôt des panneaux solaires partout : sur les toits, sur les voitures, aux poignets, flottant sur les lacs et les océans. Voici comment ce changement va s’opérer.

Par
Dans la série "Invested in renewables" 15 October 2024

Nous sommes en 2007. L’énergie solaire gagne rapidement du terrain, mais elle n’est pas rentable. L’avenir du secteur est incertain. C’est alors que Dario Lopez, ingénieur industriel de 30 ans, saute le pas.

« J’étudiais à Madrid dans le cadre d’un MBA et je travaillais dans le secteur automobile », se souvient-il. « Un élève de ma classe avait un projet dans le domaine de l’industrie solaire et voulait que je le suive dans cette aventure. Je lui ai donc dit : “Allons-y”. »

Il l’a rejoint au sein de Solaria, l’entreprise récemment fondée par sa famille. Aujourd’hui, 17 ans plus tard, il en est le directeur général et supervise 250 employés. Solaria est l’un des plus grands producteurs d’énergie solaire en Europe. « Je ne regrette absolument pas d’avoir quitté l’industrie automobile », ajoute-t-il. « Je voulais faire quelque chose qui puisse changer mon pays, la planète et tout le reste. »

L’énergie solaire peut, en effet, tout changer – la planète, les changements climatiques, l’histoire de l’humanité – en mettant un terme à notre dépendance aux combustibles fossiles. Et si vous pensez que l’énergie solaire est déjà assez généralisée, préparez-vous à celle qu’elle occupe une place bien plus importante dans votre vie. D’ici 20 à 30 ans, on trouvera des panneaux solaires partout : sur les toits des maisons, des écoles et des bâtiments, sur les voitures, flottant sur des lacs, dans de grands parcs solaires sur les océans. Les panneaux solaires seront beaucoup plus efficaces et des cellules solaires seront intégrées aux surfaces des téléphones, des ordinateurs portables, des montres, des tablettes, des écouteurs et d’autres appareils. Nous les rechargerons en les plaçant sur une table pendant la journée. Les bâtiments seront recouverts de cellules solaires transparentes qui fourniront de l’énergie à des quartiers entiers.

Dario Lopez explique que Solaria essaie de trouver plus d’endroits en Europe où installer des parcs solaires.
Solaria

« Ce qui est fantastique avec l’énergie solaire, c’est sa polyvalence », déclare Walburga Hemetsberger, directrice de l’ONG SolarPower Europe, basée à Bruxelles. « Les éléments solaires peuvent être intégrés dans un grand nombre de matériaux de construction. Les applications sont tellement nombreuses. »

Elon Musk, directeur général de Tesla et propriétaire d’une entreprise qui fabrique des tuiles solaires, estime que les États-Unis pourraient obtenir toute l’électricité dont ils ont besoin en recouvrant de panneaux solaires une petite partie du Texas. Selon une autre estimation, nous pourrions alimenter le monde en électricité au moyen de 51 milliards de panneaux solaires qui recouvriraient des terres représentant environ la moitié de la superficie de la France.

« Je voulais faire quelque chose qui pourrait tout changer. »
Dario Lopez

Solaria

Photovoltaïque, un mot sophistiqué pour parler de lumière et d’électricité

Les panneaux solaires modernes utilisés sur les toits des logements et dans les parcs solaires sont principalement photovoltaïques, ce qui signifie qu’ils convertissent la lumière en électricité. Les panneaux photovoltaïques ont commencé à être produits en grande quantité après les crises pétrolières des années 1970, qui ont conduit les pouvoirs publics et les entreprises à orienter davantage la recherche vers des sources d’énergie de substitution. Au début des années 2000, l’Allemagne et l’Espagne étaient d’ardentes partisanes des installations solaires et ont établi des prix fixes pour l’électricité produite à partir de l’énergie solaire. L’Espagne est aujourd’hui une cheffe de file mondiale des installations solaires. Le pays bénéficie également d’un ensoleillement supérieur à de nombreux autres endroits en Europe.

Voici comment les panneaux solaires produisent de l’électricité :

  • Absorption de la lumière du soleil – Les panneaux solaires contiennent des cellules généralement fabriquées à partir de silicium qui absorbent la lumière. Lorsque la lumière du soleil atteint une cellule solaire, son énergie est absorbée par le silicium.
  • Génération de courant – Une fois que l’énergie solaire atteint le silicium, les électrons sont libérés, ce qui leur permet de circuler et de générer un courant électrique.
  • Accumulation d’électricité – Ce courant en circulation est recueilli par des connecteurs métalliques fixés à la cellule solaire.
  • Conversion pour un usage domestique – L’électricité est produite en courant continu, qui diffère du courant alternatif couramment utilisé dans les logements. Pour que l’électricité des panneaux solaires puisse alimenter les appareils ménagers, on la fait passer par un onduleur, qui la convertit en courant alternatif.

« Ce qui est fantastique avec l’énergie solaire, c’est sa polyvalence. »

Walburga Hemetsberger
SolarPower Europe

Les panneaux actuellement commercialisés ont une efficacité allant de 18 % à 22 % environ, ce qui signifie qu’ils convertissent en électricité jusqu’à 22 % de la lumière solaire qui les atteint.  Cette efficacité peut être améliorée grâce à des matériaux tels que le gallium, l’indium, l’arsenic ou l’antimoine, mais des panneaux incorporant ceux-ci sont beaucoup plus chers à fabriquer et surtout utilisés à des fins spécifiques, comme les satellites. Seules de légères augmentations de l’efficacité des panneaux solaires à base de silicium sont anticipées dans un proche avenir. Les panneaux solaires sur les toits des voitures ne sont pas près d’alimenter à eux seuls un véhicule classique.

« Nous n’observons que des gains d’efficacité progressifs et des innovations graduelles dans le secteur des panneaux solaires, car il est désormais mature, mais la production et l’installation connaissent une croissance rapide », explique Marc Dufour, ingénieur et spécialiste principal de l’énergie à la Banque européenne d’investissement.

Ranimer l’espoir à l’égard de l’énergie solaire

Les installations de panneaux solaires se sont accélérées en Europe depuis que la Russie a envahi l’Ukraine et menacé de mettre fin à ses livraisons de gaz vers l’Europe. Les pays européens ont réagi en s’engageant à soutenir davantage les énergies renouvelables et en fixant de nouveaux objectifs pour la transition écologique.

En 2022, la capacité en énergie solaire de l’Union européenne a augmenté de 25 %, pour atteindre 208,9 gigawatts, selon SolarPower Europe. L’ONG estime qu’elle a progressé de 53,6 gigawatts en 2023 et qu’elle devrait atteindre une croissance annuelle de 85 gigawatts d’ici à 2026. Un gigawatt peut alimenter environ 880 000 foyers en électricité pendant un an. À l’échelle mondiale, la capacité solaire augmente de plus de 25 % par an.

Selon l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, la part de l’énergie solaire dans la production mondiale d’électricité passera à 13 % d’ici à 2030 et à 25 % d’ici à 2050.  Et le prix de l’énergie produite continuera de baisser. Il y a vingt ans, les panneaux solaires coûtaient environ 4 dollars par watt. Aujourd’hui, c’est environ 20 centimes par watt. L’Agence internationale de l’énergie affirme que le solaire est l’énergie la moins chère à produire, devant l’éolien, le pétrole, le gaz et le charbon.

« La part de l’énergie solaire dans la production mondiale d’électricité devrait atteindre 25 % d’ici à 2050. »

Mettre plus d’énergie dans les parcs

La Banque européenne d’investissement a modifié en profondeur son soutien à l’énergie solaire.

Il y a environ 20 ans, elle soutenait principalement l’« énergie solaire à concentration ». Ces types de panneaux solaires utilisent des miroirs pour concentrer les rayons du soleil sur un récepteur, réchauffer un liquide et créer de l’énergie. L’un des premiers grands projets solaires que la Banque a financés se situe près de Ouarzazate, dans le centre-sud du Maroc. Ce site, qui a bénéficié d’un ensemble de prêts de la Banque européenne d’investissement et de subventions de l’UE au cours de différentes phases lors de la dernière décennie, est l’un des plus grands au monde dans le domaine solaire, couvrant plus de 3 000 hectares. Une partie de la centrale utilise des panneaux solaires pour récupérer la chaleur, produire de la vapeur et faire tourner les turbines, tandis que d’autres parties utilisent des panneaux photovoltaïques qui convertissent directement le rayonnement du désert en électricité.

Les principaux investissements solaires de la Banque se concentrent aujourd’hui sur l’installation de panneaux photovoltaïques. En 2023, la Banque européenne d’investissement a investi 4,8 milliards d’euros dans des projets solaires photovoltaïques.

custom-preview

En toiture, pas sur des terres agricoles

Plus récemment, la Banque européenne d’investissement a accordé en 2023 un prêt de 200 millions d’euros à la société de logistique CTP pour recouvrir les toits de ses bâtiments au moyen de panneaux solaires.

Cette entreprise possède 11 millions de mètres carrés de toiture en Tchéquie, en Slovaquie, en Hongrie, en Roumanie et aux Pays-Bas. CTP espère générer une puissance allant jusqu’à 400 MWc d’ici à la fin de 2026. MWc est l’abréviation de « mégawatt-crête », une unité mesurant la puissance produite par l’ensoleillement. CTP estime qu’elle pourrait dégager jusqu’à 10 % de ses bénéfices grâce aux panneaux solaires si elle vendait l’électricité produite à partir des dispositifs installés sur le toit de toutes ses usines et centres de traitement des commandes.

« Les panneaux solaires en toiture n’utilisent pas de terres agricoles », explique David González García, ingénieur principal à la Banque européenne d’investissement. « Ce projet donne un nouvel usage à une chose qui était déjà utile. »

Pour ce qui est du volume, il est difficile de faire mieux que l’accord conclu en 2023 entre la Banque européenne d’investissement et Solaria, la société solaire espagnole, qui portait sur 1,7 milliard d’euros pour la construction de plus de 100 centrales solaires en Espagne, en Italie et au Portugal. Les centrales seront construites au cours des prochaines années et produiront environ 9,29 térawattheures par an.

Et même si les parcs de Solaria ne sont pas installés en toiture comme ceux de CTP, ils ne grignoteront pas des terres qui pourraient être utilisées à des fins agricoles. Solaria et d’autres entreprises chargées de l’installation mettent au point des parcs utilisant des systèmes de câblage et de montage discrets, installés à une distance suffisante du sol pour permettre au bétail de paître en toute sécurité. C’est important pour des pays comme l’Italie qui bénéficie d’un grand ensoleillement, mais dont les lois protègent les terres arables.

« Nous devons faire évoluer nos types d’installations solaires et nos sites pour continuer à nous développer », déclare Dario Lopez, directeur général de Solaria. « Nous avons remporté un franc succès en Espagne et au Portugal, mais nous devons trouver des moyens de conquérir de nouveaux marchés. Nous pensons que nous devons être présents en Europe, car elle a de grands objectifs en matière d’énergie verte. »

Walburga Hemetsberger, directrice de SolarPower Europe, encourage les développeurs à promouvoir l’agrivoltaïsme. Selon elle, si l’on transformait 1 % des terres arables en Europe en parcs solaires, cela permettrait de produire 900 gigawatts d’électricité, tout en laissant les agriculteurs utiliser ces mêmes terres. Les parcs solaires peuvent également protéger les cultures en les abritant du soleil, réduire l’évaporation de l’eau et fournir aux agriculteurs un revenu supplémentaire.

Projets soutenus par la Banque européenne d’investissement en Europe dans le solaire

  • Une giga-usine en Sicile fabriquera un produit qui capte la lumière du soleil des deux côtés des panneaux solaires
  • Un investissement avec Iberdrola, l’une des plus grandes entreprises de services collectifs d’Europe, contribuera à la construction de 19 centrales solaires
  • Un groupe de centrales solaires dans le sud de la Croatie aidera le pays à réduire ses émissions de 45 % d’ici à 2030
  • Trois grands parcs solaires en Macédoine occidentale figurent parmi les plus grands projets solaires en Grèce
  • 66 petites centrales solaires en Pologne fourniront de l’électricité à 19 000 foyers
custom-preview

Produire de l’électricité là où il n’y en a pas

Les projets solaires peuvent apporter de l’électricité aux collectivités qui vivent dans des régions où elle est actuellement majoritairement issue de générateurs diesel. Une électricité propre et sûre pour tous et toutes est un élément important des objectifs de développement durable des Nations unies.

Lorsque les habitants de régions isolées d’Afrique ont accès à l’électricité, ils peuvent recharger des téléphones portables, utiliser des services bancaires en ligne et décrocher de meilleurs emplois. L’électricité améliore la sécurité la nuit et permet aux femmes de gagner un revenu en gérant des magasins qui restent ouverts plus tard dans la journée. Et avec des lumières alimentées par des kits solaires domestiques, les femmes ont plus de temps pour accomplir les tâches du quotidien, laissant libre une partie de la journée pour se former ou occuper un emploi.

D.light installe des kits solaires domestiques pour faire fonctionner des lampes, des téléviseurs et des radios au Kenya ainsi que dans de nombreux autres pays.

En 2023, la Banque européenne d’investissement a octroyé un prêt de 20 millions de dollars pour la construction de petits parcs solaires, appelés mini-réseaux, dans pas moins de 150 collectivités du Nigeria qui ne sont pas desservies par le réseau électrique public. En 2022, elle a également prêté 10 millions d’euros à WeLight pour aider à construire de petits parcs solaires dans plus de 120 villages ruraux à Madagascar.

Parmi les autres investissements soutenus par la Banque européenne d’investissement en Afrique, citons un projet de D.light visant à installer des kits solaires domestiques pour faire fonctionner des lampes, des téléviseurs et des radios au Kenya ainsi que dans de nombreux autres pays, et un accord avec ENGIE Energy Access pour installer des kits solaires avec tarification à l’usage dans des milliers de foyers au Bénin.

« Les projets solaires apportent de l’électricité aux collectivités d’Afrique où elle est actuellement majoritairement issue de générateurs diesel. »

« Le développement des technologies flottantes ouvre la porte aux pays soumis à des contraintes foncières. »

Valentina Puccini
Banque européenne d’investissement

L’avenir est dans l’énergie solaire flottante

Alors qu’à l’échelle mondiale la course est lancée pour réduire les émissions et atteindre des objectifs comme ceux du plan « neutralité carbone » de l’Union européenne à l’horizon 2050, les projets solaires photovoltaïques flottants apporteront une contribution importante, en particulier dans les pays ayant peu de terres disponibles et où les centrales solaires sont en concurrence avec les terres agricoles.

« Le développement des technologies flottantes ouvre la porte aux pays soumis à des contraintes foncières, leur permettant de renforcer leurs objectifs de durabilité », déclare Valentina Puccini, spécialiste principale dans le secteur de l’énergie à la Banque européenne d’investissement, qui a quitté un emploi dans le secteur du pétrole et du gaz, il y a près de 20 ans, pour travailler dans les énergies renouvelables. « Les parcs solaires flottants sont encore rares en Europe, mais nous commençons à voir apparaître des projets intéressants sur le continent. »

Les parcs solaires flottants reposent sur de grandes plateformes maintenues en place grâce à des câbles attachés au fond des mers, des lacs ou des réservoirs. Les panneaux sont recouverts d’une pellicule pour éviter la rouille.

Selon une étude de la revue scientifique Nature Sustainability, si l’on recouvrait de panneaux solaires 30 % de la surface des 115 000 réservoirs dans le monde, on pourrait générer 9 434 térawattheures d’électricité par an. C’est plus du triple de la production d’énergie de l’Union européenne.

Parmi les projets flottants que la Banque européenne d’investissement étudie figurent un aménagement portant sur des réservoirs artificiels en Macédoine du Nord et un grand parc solaire flottant dans le département de la Haute-Marne, dans la région Grand Est, en France. Le projet français fournira de l’électricité à environ 26 000 personnes.

custom-preview
« Il n’y a pas d’industrie significative des panneaux solaires en Europe, car nous avons perdu cette bataille. »
Dario Lopez

Solaria

Lever les obstacles

Selon les spécialistes du secteur, le principal frein à l’énergie solaire sera les batteries. Sans elles, il est difficile de stocker l’énergie excédentaire pour l’utiliser la nuit ou lorsque le soleil ne brille pas.

Mais ce n’est pas le seul obstacle à lever.

Nous avons besoin de meilleurs systèmes de permis et de réglementations publiques qui simplifient l’installation de panneaux solaires dans de nouvelles zones. Et nous devons trouver davantage de terrains pour les parcs solaires. L’Espagne dispose de nombreux terrains potentiellement disponibles pour l’énergie solaire, mais dans les pays où la densité démographique est plus élevée, comme la Belgique ou l’Italie, ou dans des endroits régis par des lois strictes quant à l’utilisation des terrains, il peut être difficile de construire des parcs solaires.

À l’avenir, de nombreux parcs solaires seront construits sur des océans ou des lacs, ce qui réduira le besoin de recourir à des terres agricoles. L’Union européenne envisage de légiférer afin de rendre le photovoltaïque obligatoire sur tous les nouveaux bâtiments.

Enfin, l’industrie manufacturière doit se diversifier. La plupart des panneaux et des dispositifs solaires installés en Europe proviennent de Chine. Selon l’Agence internationale de l’énergie, la part mondiale de la Chine dans la fabrication de panneaux solaires dépasse 80 %. Les fabricants et installateurs européens se plaignent des subventions à hauteur de centaines de milliards de dollars accordées par les autorités chinoises pour la production de panneaux solaires. Les quelques fabricants européens de panneaux toujours en activité, en Allemagne, par exemple, ont demandé des garanties commerciales à l’égard des importations de panneaux chinois moins onéreux. Mais la mise en place de freins sérieux à cet approvisionnement à l’étranger pourrait ralentir l’expansion de l’énergie propre en Europe et nuire à ses objectifs climatiques.

« Aujourd’hui, il n’y a pas d’industrie significative des panneaux solaires en Europe, car nous avons perdu cette bataille », déclare Dario Lopez, directeur général de Solaria. « Nous aurions dû sauver ce secteur il y a dix ans. »

Le déficit de fabrication de panneaux n’est pas un problème majeur

La fabrication insuffisante de panneaux est un problème, mais elle n’empêchera pas l’expansion de l’énergie solaire. « La quête d’indépendance vis-à-vis de la production de pétrole et de gaz n’a rien à voir avec l’indépendance dans le secteur des panneaux solaires », affirme Patricio Peixoto, qui travaille sur les investissements solaires à la Banque européenne d’investissement. « Quand on achète des modules solaires, on en a pour 20 ans. Mais pour le pétrole et le gaz, c’est tous les jours que nous devons en acheter. Si la Russie ferme son robinet de gaz, c’est un problème majeur. En ce qui concerne les panneaux solaires, une perte d’approvisionnement ne sera pas une difficulté insurmontable. »

Ignacio Antón, chercheur principal à l’Institut de l’énergie solaire de l’Université polytechnique de Madrid, explique qu’il serait trop coûteux de combler l’écart entre les fabricants chinois et européens de panneaux solaires. Il a une autre idée.

« Je pense que la seule solution maintenant est d’attirer les fabricants chinois ici, de rendre les conditions suffisamment attrayantes pour qu’ils puissent fabriquer les panneaux ici », commente-t-il. « Cela encouragera également certains nouveaux écosystèmes, certaines nouvelles technologies en Europe, et soutiendra les laboratoires de recherche, ce qui nous aidera à récupérer la technologie. Je ne pense pas qu’il y ait une autre solution en ce qui concerne la fabrication. »

« La seule solution maintenant est d’attirer les fabricants chinois en Europe. »
Ignacio Antón

Institut de l’énergie solaire

« Nous devons trouver de nouveaux moyens de stocker l’énergie solaire. »
Valentina Puccini

Banque européenne d’investissement

La dernière frontière

La Banque européenne d’investissement est à la recherche de nouveaux projets de batteries ou d’idées de recherche-développement pour les panneaux solaires et le stockage de l’énergie. Ces dernières années, elle a soutenu un groupe d’entreprises travaillant sur de nouvelles technologies de stockage, y compris une méthode de stockage de l’électricité utilisant des électrolytes liquides mise au point par VoltStorage, à Munich.

« Le soleil est très généreux avec nous, mais nous avons de nombreuses heures de faible rayonnement solaire et d’obscurité », déclare Valentina Puccini, spécialiste principale dans le secteur de l’énergie à la Banque européenne d’investissement. « Nous devons trouver de nouveaux moyens de stocker cette énergie pendant la journée pour atteindre nos objectifs écologiques. »

Chaque produit solaire peut être amélioré grâce à de meilleures batteries, y compris les plateformes flottantes, les voitures électriques et les kits domestiques installés en Afrique. Si les entreprises peuvent fabriquer des batteries beaucoup moins chères et plus puissantes, l’énergie solaire devrait dominer le secteur du renouvelable, selon les experts.

« Le problème de la batterie sera très prochainement résolu », déclare Dario Lopez, directeur général de Solaria. « La dernière révolution portait sur le coût des panneaux solaires. Je pense que la prochaine révolution concernera les batteries. Les prix vont baisser et la capacité de stockage de l’énergie va augmenter. Ce faisant, nous assisterons à la prochaine grande expansion de l’énergie solaire. »

À propos de l’auteur/l’autrice

Donna Gelsthorpe-Pearce
Donna Gelsthorpe-Pearce

Je travaille sur des projets appuyés par la Banque européenne d’investissement dans le monde entier et j’écris sur sa contribution à d’importants enjeux stratégiques comme les changements climatiques et l’innovation.

Chris Knight
Chris Knight

La Banque européenne d'investissement aide les citoyens et les entreprises du monde entier. En tant que rédacteur à la Banque, je raconte son histoire.

Andreia Nuno
Andreia Nuno

Les récits ont le pouvoir d’inspirer. J’écris au sujet de personnes et de projets qui changent la donne et j’espère inspirer les autres à faire de même.

Partager

