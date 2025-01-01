Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire le recours aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques. Notre nouvelle série d’articles et de podcasts détaillés plonge dans l’histoire des sources d’énergie vertes et met en lumière les innovations futures grâce auxquelles elles occuperont une place encore plus grande dans notre vie.

 Digital Communications Award : Gagnant, catégorie Médias et contenu numériques

 W3 Award : Gagnant, catégorie « Podcast : Government & Municipal »

La petite histoire des énergies renouvelables

Des premières éoliennes d’Henrik Stiesdal en 1973 à la position dominante du Danemark dans le secteur éolien et à l’essor de l’énergie solaire

L’avenir du solaire

Des innovations naissantes, concernant notamment les panneaux solaires en toiture et flottants, ainsi que la recharge solaire pour nos dispositifs personnels

L’avenir de l’éolien

L’évolution rapide de l’énergie éolienne avec de nouvelles technologies en mer et à haute altitude

Les autres énergies renouvelables

Les énergies géothermique et houlomotrice, ainsi que la biomasse fournissent une énergie constante en l’absence de soleil et de vent

L’avenir du stockage de l’énergie

Les progrès des technologies de stockage sont déterminants pour la gestion des énergies renouvelables intermittentes

La transition énergétique

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a contraint l’Europe à accélérer sa transition énergétique. Mais cela ne suffit pas. Voici comment atteindre nos objectifs climatiques.

Investir dans le renouvelable : le podcast

Chiara Robotti

La petite histoire des énergies renouvelables

Les êtres humains sont toujours parvenus à trouver des moyens d’exploiter le pouvoir de la nature. C’est désormais plus important que jamais.

Henrik Stiesdal avait 16 ans quand la crise pétrolière de 1973 l’a incité à construire une éolienne. C’était les prémices d’une révolution des énergies renouvelables dans son Danemark natal, qui produit désormais plus de la moitié de son électricité à partir de l’énergie éolienne. Nous vous racontons comment le pays s’est embarqué sur la voie de la sécurité énergétique.

Les peuples de l’Antiquité exploitaient déjà l’énergie solaire au moyen de miroirs. Nous retraçons l’histoire du développement de l’énergie solaire depuis la découverte par Edmond Becquerel de l’effet photovoltaïque au XIXe siècle jusqu’aux avancées enregistrées avec le silicium chez Bell Labs dans les années 1950, puis son essor pendant la crise pétrolière des années 1970. Aujourd’hui, l’énergie solaire figure parmi les sources d’électricité les moins chères.

Lire l’article dans son intégralité  
« L’Europe souhaite que l’énergie éolienne fournisse 35 % de toute l’électricité produite d’ici à 2030 et 50 % d’ici à 2050. »
Chiara Robotti

L’avenir du solaire

« En 2023, la Banque européenne d’investissement a investi 4,8 milliards d’euros dans des projets solaires photovoltaïques. »

Si vous pensez que l’énergie solaire est déjà partout, vous allez être surpris. Le secteur solaire est en passe de transformer la production d’énergie, avec des innovations qui conduiront à une utilisation généralisée sur les véhicules, dans des parcs flottants sur l’eau, et même dans des dispositifs que vous portez sur vous. 

Lire l’article dans son intégralité  
Chiara Robotti

L’avenir de l’éolien

En Europe, l’énergie éolienne produit désormais plus d’électricité que le gaz. 

Sa part peut encore augmenter grâce à des innovations clés, dont les éoliennes aéroportées qui exploitent les vents forts et à haute altitude ainsi que les cerfs-volants et les drones pour les environnements en mer où les conditions sont difficiles. De plus grandes éoliennes de 15 mégawatts sont en cours de développement et les parcs éoliens flottants sont à la pointe des technologies installées en mer.

Découvrez le vent de changement qui souffle sur nos réseaux énergétiques.

Lire l’article dans son intégralité  
« Environ 1 100 gigawatts d’énergie éolienne sont désormais produits dans le monde, dont un quart issu d’éoliennes fabriquées au Danemark. »
Chiara Robotti

Les autres énergies renouvelables

« Les énergies géothermique et houlomotrice, ainsi que la biomasse peuvent compléter les énergies solaire et éolienne, élargissant ainsi l’éventail des énergies renouvelables dans le monde entier. »

Nous savons tous et toutes que les énergies solaire et éolienne sont déterminantes. Mais d’autres sources renouvelables gagnent du terrain. Les énergies géothermique et houlomotrice, ainsi que la biomasse complètent à merveille les énergies solaire et éolienne, car elles permettent aux foyers d’être alimentés en électricité même lorsque le vent ne souffle pas et que le soleil ne brille pas. 

Découvrez les technologies étonnantes qui élargissent l’éventail des énergies renouvelables.

Lire l’article dans son intégralité  
Chiara Robotti

L’avenir du stockage de l’énergie

Il est essentiel de stocker efficacement les sources d’énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, afin de pouvoir les utiliser quand nous en avons besoin et pas seulement quand le vent souffle et le soleil brille. Les systèmes de stockage thermique convertissent l’électricité en chaleur ou en froid stocké dans des matières telles que le sel fondu, qui peut ensuite être reconverti en électricité sans générer d’émissions. Les systèmes de stockage mécaniques s’appuient sur l’énergie cinétique de rotation ou l’énergie potentielle gravitationnelle.

Découvrez la prochaine révolution énergétique qui fera passer les énergies renouvelables dans une nouvelle dimension.

Lire l’article dans son intégralité  
« Amarenco Solar, producteur d’énergie, construit une batterie lithium-ion d’une capacité de 105 MW capable d’alimenter jusqu’à 2 490 véhicules électriques. »
Chiara Robotti

Transition verte

« Avant la guerre en Ukraine, le gaz importé en Europe provenait pour 45 % de Russie. En 2023, ce chiffre était tombé à 15 %. »

Dans le sud de l’Estonie, 38 éoliennes se dressent sur des terres autrefois utilisées pour l’extraction de la tourbe. C’est un passage des pratiques à forte intensité de carbone aux énergies renouvelables qui doit s’opérer dans toute l’Europe.

Voici un rapport d’avancement et un aperçu des défis qu’il faut encore relever.

Lire l’article dans son intégralité  