Les énergies renouvelables sont essentielles pour réduire le recours aux combustibles fossiles et lutter contre les changements climatiques. Notre nouvelle série d’articles et de podcasts détaillés plonge dans l’histoire des sources d’énergie vertes et met en lumière les innovations futures grâce auxquelles elles occuperont une place encore plus grande dans notre vie.

« L’Europe souhaite que l’énergie éolienne fournisse 35 % de toute l’électricité produite d’ici à 2030 et 50 % d’ici à 2050. »
Digital Communications Award : Gagnant, catégorie Médias et contenu numériques
W3 Award : Gagnant, catégorie « Podcast : Government & Municipal »
Des premières éoliennes d’Henrik Stiesdal en 1973 à la position dominante du Danemark dans le secteur éolien et à l’essor de l’énergie solaire
Des innovations naissantes, concernant notamment les panneaux solaires en toiture et flottants, ainsi que la recharge solaire pour nos dispositifs personnels
L’évolution rapide de l’énergie éolienne avec de nouvelles technologies en mer et à haute altitude
Les énergies géothermique et houlomotrice, ainsi que la biomasse fournissent une énergie constante en l’absence de soleil et de vent
Les progrès des technologies de stockage sont déterminants pour la gestion des énergies renouvelables intermittentes
L’invasion de l’Ukraine par la Russie a contraint l’Europe à accélérer sa transition énergétique. Mais cela ne suffit pas. Voici comment atteindre nos objectifs climatiques.