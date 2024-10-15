L’invasion de l’Ukraine par la Russie a contraint l’Europe à accélérer sa transition énergétique. En 2023, les États membres de l’UE ont investi près de 110 milliards d’euros dans des projets relatifs aux énergies renouvelables. Toutefois, cela ne suffit pas. Voici comment atteindre les objectifs de l’UE en matière de climat.