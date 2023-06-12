L’opération s’inscrit dans le cadre de REPowerEU, le plan de l’UE visant à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles.

Ce prêt financera la construction en Espagne, au Portugal et en Allemagne de 22 centrales de production d’énergie renouvelable, d’une puissance installée totale de 2,2 GW.

Quelque 70 % des centrales se situeront en zone rurale, dans des régions opérant une transition industrielle vers une économie neutre en carbone ou des régions relevant de l’objectif de cohésion.

Le projet générera une énergie verte équivalente à la consommation moyenne de plus d’un million de ménages sur une année.

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Iberdrola ont signé un nouvel accord de financement de 1 milliard d’EUR visant à accélérer la transition énergétique en Europe en construisant un vaste ensemble de centrales photovoltaïques (19) et éoliennes terrestres (3) en Espagne, au Portugal et en Allemagne.

Un investissement conjoint de plus de 1,7 milliard d’EUR sera mobilisé pour la construction de ces centrales, dont la puissance installée totale s’élèvera à 2,2 GW. Le projet contribuera à renforcer la transition énergétique, la sécurité de l’approvisionnement en énergie, l’action pour le climat et la cohésion sociale en Europe.

Cette opération appuie REPowerEU, le plan de l’UE destiné à accroître l’autonomie énergétique de l’Europe.

En outre, le projet comportera un volet innovation qui contribuera à l’intégration des énergies renouvelables, sans aucun doute l’un des grands défis à relever pour la réalisation des objectifs climatiques européens. Certains sites photovoltaïques comprendront une hybridation avec des parcs éoliens et des batteries pour le stockage de l’énergie. Grâce aux systèmes hybrides, il est possible de produire de l’énergie photovoltaïque lorsque le soleil brille et de l’énergie éolienne lorsque le vent souffle, ces deux sources se complétant et partageant le même point de raccordement pour assurer une alimentation plus stable. Le stockage de l’énergie est un pilier fondamental de la transition énergétique, car il permet d’assouplir la production d’énergie renouvelable et d’assurer son intégration dans le réseau électrique.

L’accord de financement a été signé aujourd’hui à Madrid par Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la Banque européenne d’investissement, et Ignacio Galán, président d’Iberdrola.

Les nouvelles centrales produiront de l’énergie verte équivalente à la consommation moyenne de plus d’un million de ménages sur une année et seront essentiellement implantées dans des régions de la cohésion où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’Union européenne, ce qui témoigne de l’engagement de la BEI en faveur de la convergence économique et sociale. Les investissements effectués dans le cadre de cet accord stimuleront la croissance économique et l’emploi dans les régions où se situeront les centrales de production d’énergie renouvelable. Ce nouveau projet contribuera aux plans énergétiques nationaux des trois pays concernés, ainsi qu’à la réalisation de l’objectif de décarbonation d’Iberdrola à l’horizon 2040.

« Grâce à cet important accord de financement, qui couvre trois pays, la BEI poursuit son engagement ferme à accélérer la transition énergétique en Europe et à garantir l’accès à une énergie durable pour l’ensemble des Européens et des Européennes », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI. « Il s’agit d’un objectif stratégique pour l’Union européenne et la BEI, qui contribue non seulement à l’atténuation des changements climatiques, mais aussi à la sécurité énergétique et à l’autonomie stratégique de l’UE. L’énergie durable et la sécurité énergétique vont de pair, comme le montre cette terrible guerre en Ukraine. Il est essentiel de collaborer avec des entreprises du secteur européen de l’énergie comme Iberdrola pour atteindre ce double objectif. »

Pour sa part, Ignacio Galán, président d’Iberdrola, s’est exprimé en ces termes : « Étant l’un des principaux partenaires de la BEI, nous sommes heureux de bénéficier à nouveau de votre confiance grâce à ce prêt, qui constitue une énorme aide pour accélérer l’indépendance énergétique de l’Europe, conformément au plan REPowerEU de l’Union européenne, atteindre les objectifs climatiques et continuer à créer de la croissance économique et de l’emploi sur le continent. »

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR pour financer la transition énergétique en Europe. En Espagne, cette priorité de la BEI, qui est la banque européenne du climat, a atteint au cours du même exercice le montant record de 3,197 milliards d’EUR affectés au financement de projets à l’appui des énergies durables et des ressources naturelles, ce qui place le pays au deuxième rang de l’UE en matière de volume de financement. Ce chiffre démontre l’engagement du Groupe BEI à garantir l’accès à l’énergie durable en cette période de forte incertitude. Ces investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction soudaine de l’approvisionnement en gaz russe du fait de l’agression injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En octobre, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter le volume de financement du Groupe en faveur des énergies propres à un niveau inégalé afin de soutenir l’objectif du plan REPowerEU visant à mettre un terme à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes. Au cours des cinq prochaines années, 30 milliards d’EUR viendront compléter le soutien déjà solide de la BEI au secteur européen de l’énergie. Le volume de financement prévu dans le cadre de REPowerEU devrait générer 115 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui contribuera considérablement à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR au cours de cette décennie pour le financement de la lutte contre les changements climatiques.

L’Espagne est appelée à jouer un rôle majeur dans le déploiement de REPowerEU et, en général, dans l’engagement à long terme du Groupe BEI en faveur de l’énergie durable. Les financements engagés dans des projets comme celui d’Iberdrola et d’autres en lien avec les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou les réseaux de stockage et d’énergie qui bénéficient d’un concours de la BEI en Espagne en sont la preuve tangible.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

L’engagement d’Iberdrola à l’égard de l’énergie renouvelable et du financement durable

La présente opération s’inscrit dans le droit fil de l’engagement d’Iberdrola en faveur de la décarbonation de la planète. En vertu de cette stratégie, l’entreprise prévoit d’investir plus de 47 milliards d’EUR sur la période 2023-2025 pour stimuler la transition énergétique, l’emploi et la neutralité carbone.

Iberdrola poursuit son engagement en faveur de la durabilité qui repose sur l’électrification de l’économie grâce aux énergies propres et qui vise à lutter contre les changements climatiques ainsi qu’à créer de la richesse et de l’emploi dans les régions où elle opère. Grâce à l’accord signé ce jour, la société énergétique consolide sa position en matière de financement durable avec un volume d’opérations signées respectant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) supérieur à 48 milliards d’EUR, dont 17,619 milliards d’EUR sont des obligations vertes.

Les projets auxquels Iberdrola affecte les ressources obtenues grâce à ce type de placements respectent les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies sur lesquels Iberdrola concentre ses efforts : ODD 7 (Énergie propre et d’un coût abordable) et ODD 13 (Lutte contre les changements climatiques).

