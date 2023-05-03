Un projet espagnol renforce l’autonomie énergétique de l’Europe

Capacité solaire et éolienne massive et réseaux de transport d’électricité dans toute l’Europe
Financing of a set of renewable energy projects across Spain, Portugal and Germany in support of the REPowerEU initiative.
The operation is proposed to be structured as a framework loan aimed at financing part of Iberdrola's renewable energy projects in Spain, Portugal and Germany throughout the period 2023-2025. The pipeline of projects to be included under this operation will be a combination of onshore wind and solar-photovoltaic power plants.
The project increases renewable energy generation capacity in Spain, Germany and Portugal and contributes to national and EU 2030 climate objectives. The financing of this project also contributes to Bank's lending priority objectives on Energy (Renewable Energy) as well as on climate action (transversal), and partially on economic and social cohesion (transversal). The project produces electricity from low carbon sources (solar PV and onshore wind), addressing the market failure of negative climate and environmental externalities, through the reduction of carbon emissions and air pollution (compared to fossil-fuel generation). As the schemes are expected to rely (at least partially) on revenues from the market (the wholesale market and/or unsubsidized commercial Power Purchase Agreements), in a sector characterised by incomplete markets (limited forward/hedging, lack of scarcity and locational pricing), the project improves market efficiency and competition. The schemes are expected to be located mostly in EIB Cohesion Priority regions.
The project has an excellent economic return considering the expected costs and the economic value of the electricity generated (factoring in fully the positive externalities). The promoter has a proven track record of international energy projects.
The Bank's financial contribution is considered very good and valuable to the client, as the EIB's offering is more favourable than market alternatives under various dimensions (e.g. longer tenor, availability and grace periods, convertible or revisable rates, disbursement conditions). The promoter deems financing with an "EIB Green Loan" label as a stamp of quality on its investments and environment-related procedures and consistent with its green finance framework.
Iberdrola will be requested to comply with applicable national and EU legislation.
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Assurer un approvisionnement stable en énergie
Pourquoi
- Pour renforcer l’autonomie énergétique de l’Europe
- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
- Parce que la demande d’énergie produite à partir de sources plus propres augmente
Comment
- Un prêt-cadre de 1 milliard d’euros pour financer de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables
- Un réseau de 19 centrales solaires photovoltaïques et trois parcs éoliens terrestres en Espagne, au Portugal et en Allemagne
- De nouvelles technologies innovantes, comme des systèmes hybrides complétés par des batteries, pour assurer une alimentation électrique plus stable et plus fiable
Le déploiement des énergies renouvelables en Espagne, en Italie et au Portugal aura une incidence positive sur ces pays et sur les efforts de l’Union européenne visant à lutter contre les changements climatiques, tout en renforçant la sécurité énergétique.
Une nouvelle énergie pour l’Europe
De l’électricité pour la Croatie
Décupler l’énergie éolienne
New green financing model launched in Serbia
In partnership with Serbia’s Ministry of Environmental Protection and the European Investment Bank’s EIB Global arm, the United Nations Development Programme (UNDP) has launched a new green financing model under the EU for Green Agenda in Serbia initiative.
Ilunion boosts environmental performance with EIB Advisory support
Spanish company saves on energy and water with EU advice, increasing its profits and the social impact of employing disabled people
Small businesses on the front lines of security
How EIB Group financing, funds and bank partnerships unlock growth for Europe’s defence SMEs, boosting innovation, resilience and security across the EU
