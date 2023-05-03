Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN

Un projet espagnol renforce l’autonomie énergétique de l’Europe

Un prêt important pour un éventail de projets dans les énergies renouvelables

Statut
Première signature
Signé
07/06/2023
Montant
EUR 1 000 000 000
Pays
Portugal, Allemagne, Espagne
Secteur(s)
Énergie
Plus d'info

Signature(s)

Montant
1 000 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Portugal : 44 300 000 €
Allemagne : 52 270 000 €
Espagne : 903 430 000 €
Énergie : 1 000 000 000 €
Date(s) de signature
7/06/2023 : 44 300 000 €
7/06/2023 : 52 270 000 €
7/06/2023 : 903 430 000 €
Espagne : Iberdrola signe avec la BEI un prêt de 1 milliard d'EUR afin d'accélérer la transition énergétique en Europe
Une nouvelle énergie pour l'Europe
CAPARACENA ALLOCATION REPOWEREU FL

Fiche récapitulative

Date de publication
29 juin 2023
Statut
Référence
Signé | 07/06/2023
20220896
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN
IBERDROLA SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 1000 million
EUR 1790 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Financing of a set of renewable energy projects across Spain, Portugal and Germany in support of the REPowerEU initiative.

The operation is proposed to be structured as a framework loan aimed at financing part of Iberdrola's renewable energy projects in Spain, Portugal and Germany throughout the period 2023-2025. The pipeline of projects to be included under this operation will be a combination of onshore wind and solar-photovoltaic power plants.

Additionality and Impact

The project increases renewable energy generation capacity in Spain, Germany and Portugal and contributes to national and EU 2030 climate objectives. The financing of this project also contributes to Bank's lending priority objectives on Energy (Renewable Energy) as well as on climate action (transversal), and partially on economic and social cohesion (transversal). The project produces electricity from low carbon sources (solar PV and onshore wind), addressing the market failure of negative climate and environmental externalities, through the reduction of carbon emissions and air pollution (compared to fossil-fuel generation). As the schemes are expected to rely (at least partially) on revenues from the market (the wholesale market and/or unsubsidized commercial Power Purchase Agreements), in a sector characterised by incomplete markets (limited forward/hedging, lack of scarcity and locational pricing), the project improves market efficiency and competition. The schemes are expected to be located mostly in EIB Cohesion Priority regions.

The project has an excellent economic return considering the expected costs and the economic value of the electricity generated (factoring in fully the positive externalities). The promoter has a proven track record of international energy projects.

The Bank's financial contribution is considered very good and valuable to the client, as the EIB's offering is more favourable than market alternatives under various dimensions (e.g. longer tenor, availability and grace periods, convertible or revisable rates, disbursement conditions). The promoter deems financing with an "EIB Green Loan" label as a stamp of quality on its investments and environment-related procedures and consistent with its green finance framework.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Iberdrola will be requested to comply with applicable national and EU legislation.

Iberdrola will be requested to comply with applicable national and EU legislation.

Milestone
À l'examen
Approuvé
Signé
3 mai 2023
7 juin 2023
Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN
Date de publication
19 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
167623704
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Informe de la prospección arqueológica enmarcada en la obra - Planta Solar Fotovoltaica Casetona
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235150881
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Valbuena - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235160207
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Peñarrubia - Documento de Síntesis
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235152602
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas I - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235142545
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Los Manantiales - Documento de Síntesis
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234718924
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Casetona - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
31 Oct 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235165924
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Peñarrubia - Documento de Síntesis
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235152922
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Fuentes - Adenda Modificación No Sustancial - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235139909
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas I - Adenda: Modificación de proyecto
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235149422
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Ballestas - Resumen no Técnico
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235137583
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Fuentes - Documento de Síntesis
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234718919
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Ballestas - Resumen Ejecutivo
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235154114
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Casetona - Resumen Ejecutivo
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235166846
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Peñarrubia - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
234710058
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Los Manantiales - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235146190
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas III - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235166430
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas II - Documento Síntesis Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235163495
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Fuentes - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
31 Oct 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235143934
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas II - Adenda: Modificación de proyecto
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235166121
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Ballestas - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235143961
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas III - Adenda: Modificación de proyecto
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235146189
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Casetona - Resumen no Técnico
Date de publication
1 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235157153
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas II - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235146188
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas III - Documento Síntesis Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235134870
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Peñarrubia - Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235154111
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Planta Solar Fotovoltaica Salinas I - Documento Síntesis Estudio de Impacto Ambiental
Date de publication
4 Nov 2024
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
235143935
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Medidas Compensatorias - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246015646
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio de caracterización de avifauna - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246024983
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio de Los Efectos Sinérgicos y Acumulativos
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246029939
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio de Afeccíon a Red Natura 2000 - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
245950003
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio socioeconómico frente al Reto Demográfico - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246020621
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Informe de Actuaciones Arqueológicas - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246016782
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN´- Estudio de Afección Forestal - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246029938
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN´- Estudio de Impacto paisajístico - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246022667
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio acústico - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246021230
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio de Impacto Ambiental - FV Tagus
Date de publication
18 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246030135
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Resumen No Técnico - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246030134
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio de la Vulnerabilidad del Proyecto- FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246027309
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - IBERDROLA REPOWEREU FRAMEWORK LOAN - Estudio de Campos Electromagnéticos - FV Tagus
Date de publication
20 May 2025
Langue
espagnol
Sujet général
Prêts
Numéro du document
246011864
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20220896
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Allemagne
Portugal
Espagne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Au cœur du projet

Pourquoi et comment

Assurer un approvisionnement stable en énergie

Pourquoi

  • Pour renforcer l’autonomie énergétique de l’Europe
  • Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
  • Parce que la demande d’énergie produite à partir de sources plus propres augmente

Comment

  • Un prêt-cadre de 1 milliard d’euros pour financer de nombreux projets dans le domaine des énergies renouvelables
  • Un réseau de 19 centrales solaires photovoltaïques et trois parcs éoliens terrestres en Espagne, au Portugal et en Allemagne
  • De nouvelles technologies innovantes, comme des systèmes hybrides complétés par des batteries, pour assurer une alimentation électrique plus stable et plus fiable

Secteurs et pays

Allemagne Italie Portugal Espagne Allemagne Italie Portugal Espagne Développement - international Énergie Climat et environnement

Impact

Renforcer l’autonomie énergétique de l’Europe

  • Jusqu’à 4 térawattheures d’électricité, ce qui correspond à la consommation annuelle de plus d’un million de ménages
  • 70 % des installations seront situées dans des zones rurales pénalisées par la transition industrielle vers la neutralité carbone et dans des régions où le revenu par habitant est inférieur à la moyenne de l’UE
Capacité solaire et éolienne massive et réseaux de transport d’électricité dans toute l’Europe

Regarder la vidéo

2:15

custom-preview

Récit

Une nouvelle énergie pour l’Europe

Nous proposons des formations à la population de ces régions, afin qu’elle acquiert les connaissances et les compétences nécessaires pour construire des centrales solaires et des parcs éoliens, les exploiter et y travailler.
Jaime Celaya

Responsable du développement commercial chez Iberdrola

Jaime Celaya a toujours voulu travailler dans le domaine des énergies renouvelables, en raison de l’incidence positive qu’elles ont sur la société. Ainsi, après ses études et une première expérience professionnelle, il a rejoint Iberdrola, première entreprise énergétique d’Europe par sa capitalisation boursière et cheffe de file dans le secteur des énergies renouvelables. En sa qualité de responsable du développement commercial, il évalue, sélectionne et met en œuvre de nouveaux projets énergétiques qui aideront Iberdrola à atteindre son objectif de zéro émission d’ici à 2040.

« C’est un secteur très dynamique et très actif, où de nouvelles technologies, de nouveaux mécanismes et de nouvelles techniques apparaissent sans cesse », explique-t-il. « Chaque jour, j’apprends quelque chose de nouveau et j’acquiers plus de connaissances. »

Jaime Celaya travaillera sur le plan ambitieux d’Iberdrola visant à construire un vaste réseau de 19 centrales solaires photovoltaïques et trois parcs éoliens terrestres en Espagne, au Portugal et en Allemagne.

Iberdrola
Le déploiement des énergies renouvelables en Espagne, en Italie et au Portugal aura une incidence positive sur ces pays et sur les efforts de l’Union européenne visant à lutter contre les changements climatiques, tout en renforçant la sécurité énergétique.
Elena Cuadros

Ingénieure dans les énergies renouvelables à la Banque européenne d’investissement

Regain d’énergie pour le renouvelable en Espagne

Il est difficile d’intégrer les énergies renouvelables dans les réseaux, car elles ne produisent pas de l’électricité de façon constante. Contrairement aux combustibles fossiles ou aux centrales hydroélectriques qui produisent de l’électricité à la demande, les panneaux solaires et les éoliennes dépendent de leur emplacement et des conditions météorologiques. Ils fournissent donc des quantités variables et en partie imprévisibles d’électricité, ce qui rend difficile, pour les réseaux énergétiques, le maintien d’un approvisionnement stable et constant. C’est ce que l’on appelle le défi de l’intégration des énergies renouvelables.

Pour résoudre ce problème, certains des projets photovoltaïques d’Iberdrola porteront sur des systèmes hybrides complétés par des batteries. Il s’agit d’une combinaison de deux sources différentes, comme l’éolien et l’énergie solaire, avec un dispositif de stockage de l’énergie pour assurer une alimentation électrique plus stable et plus fiable.

En 2023, la Banque européenne d’investissement a appuyé deux autres entreprises espagnoles, Red Eléctrica et Solaria, pour encourager la transition écologique de l’Espagne et appuyer la sécurité énergétique de l’Europe.

Solaria

17 millions

d’EUR

de financements de la BEI pour des projets énergétiques en 2022

Sur le même sujet

4 décembre 2023

Une nouvelle énergie pour l’Europe

Trois projets espagnols d’énergies renouvelables renforcent l’autonomie énergétique de l’Europe grâce au solaire, à l’éolien et aux réseaux de transport
Climat Financement pour le climat Énergies renouvelables InvestEU Efficacité énergétique Allemagne Union européenne Climat et environnement Énergie
3 février 2023

De l’électricité pour la Croatie

Croatie – la transition énergétique avance : plusieurs projets énergétiques garantissent la sécurité de l’approvisionnement et améliorent le quotidien à Zagreb
Infrastructures Climat Décarbonation Croatie Union européenne Climat et environnement Énergie
12 décembre 2022

Décupler l’énergie éolienne

La société Vestas investit massivement dans la R-D pour améliorer les performances et exploiter l’énergie éolienne dans des environnements plus extrêmes
Infrastructures Climat Décarbonation Danemark Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement
