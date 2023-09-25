Les nouvelles centrales photovoltaïques auront une puissance installée de 5,6 GW.

Cette opération s’appuie sur le programme InvestEU, qui entend mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-2027.

Le premier prêt au titre de ce financement-cadre a été signé pour un montant total de 278 millions d’EUR.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé un financement-cadre de 1,7 milliard d’EUR au maximum en faveur de Solaria à l’appui de la construction de quelque 120 centrales photovoltaïques. Principalement situées en Espagne, ainsi qu’en Italie et au Portugal, elles auront une puissance totale d’environ 5,6 GW et produiront environ 9,29 TWh par an. Les centrales devraient entrer en service d’ici la fin de 2028. Cette opération constitue le financement le plus ambitieux de Solaria à ce jour.

Le projet s’appuie sur le programme InvestEU, qui entend mobiliser plus de 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires sur la période 2021-27. Cette opération s’inscrit dans le cadre du volet « Infrastructures durables » d’InvestEU et appuiera la réalisation des objectifs stratégiques de l’UE dans le contexte du pacte vert pour l’Europe en fournissant de l’électricité répondant à la demande annuelle moyenne d’environ 2,5 millions de ménages et en réduisant les émissions de gaz à effet de serre d’environ 3 millions de tonnes de CO 2 par an. Le projet contribuera à la cohésion sociale et économique, accélérera la transition écologique et renforcera la sécurité de l’approvisionnement énergétique dans l’Union européenne.

L’opération se caractérise par une structure de financement sur projet à long terme reposant sur la signature de plusieurs prêts auxquels des institutions financières pourront participer au titre du financement-cadre. Le premier prêt au titre de ce financement-cadre a été signé pour un montant total de 278 millions d’EUR. Il servira à financer la construction de centrales photovoltaïques d’une puissance totale d’environ 1,08 GW.

Plus d’un tiers de la puissance installée sera situé dans des régions moins développées. Il s’agit de régions dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’UE. Selon les estimations de la BEI, le projet aura un impact significatif sur l’emploi dans les régions où les centrales seront construites, avec la création d’environ 11 100 emplois par an pendant la phase de construction.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre du train de mesures de soutien spécifique de la BEI au plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles, en augmentant l’efficacité énergétique et en accroissant la production à partir des énergies renouvelables.

« Ce projet couvre trois marchés de l’Union européenne, ce qui témoigne de l’engagement ferme de la BEI en faveur des énergies propres. Nous voulons contribuer à garantir aux Européens la sécurité de l’approvisionnement énergétique et l’accès aux énergies durables », a déclaré Ricardo Mourinho Félix, vice-président de la BEI, lors de la cérémonie de signature à Madrid. « En tant que banque européenne du climat, la BEI se réjouit de collaborer à nouveau avec Solaria. Cette opération contribue à stimuler la transition énergétique dans l’Union européenne, tout en favorisant la croissance économique et la progression de l’emploi dans des régions moins développées d’Espagne, du Portugal et d’Italie, dont le potentiel en matière d’énergies renouvelables n’est pas négligeable. »

Paolo Gentiloni, commissaire européen à l’économie : « Cette opération importante témoigne parfaitement de la capacité d’InvestEU à soutenir de manière significative la transition de l’Europe vers la neutralité climatique et l’indépendance énergétique. Elle mettra à disposition 1,7 milliard d’EUR au maximum de financement pour de nouvelles centrales photovoltaïques en Espagne, en Italie et au Portugal. C’est une bonne nouvelle à la fois pour le climat et pour notre économie : cela permettra non seulement d’alimenter des millions de foyers en énergie propre, mais aussi de créer des milliers d’emplois pendant la phase de construction dans les régions concernées. »

Enrique Díaz-Tejeiro Gutierrez, président de Solaria Energía y Medio Ambiente : « Nous sommes très fiers que la BEI nous fasse à nouveau confiance alors que nous signons l’accord de financement le plus important de notre histoire. Cette enveloppe de 1,7 milliard d’EUR nous permettra de doter l’Espagne, l’Italie et le Portugal d’une capacité de production d’énergie solaire photovoltaïque de 5,6 GW et d’accélérer davantage la transition énergétique. Grâce à ce financement, nous disposerons d’un montant plus que suffisant pour répondre à nos besoins et atteindre l’objectif fixé dans notre feuille de route, à savoir 6,2 GW d’ici à 2025.

La BEI et la sécurité énergétique

En 2022, le Groupe BEI a engagé plus de 17 milliards d’EUR de financements à l’appui de la transition énergétique en Europe. Cette même année, il a accordé un montant record de 3,1 milliards d’EUR à l’appui de projets liés à l’énergie durable et aux ressources naturelles en Espagne, ce qui fait du pays le deuxième bénéficiaire de son soutien dans l’Union européenne. Ces chiffres confirment l’engagement de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie durable dans un contexte de grande incertitude. Nos investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par l’arrêt brutal des livraisons de gaz à la suite de l’attaque injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.

Le Conseil d’administration de la BEI a également décidé d’élargir le périmètre des secteurs admissibles pour stimuler le financement de l’industrie de l’UE produisant des technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette, ainsi que pour soutenir les investissements dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera affecté d’ici 2027 et devrait susciter in fine des investissements dépassant les 150 milliards d’EUR en faveur des secteurs ciblés.

Pour en savoir plus sur le soutien de la BEI au secteur de l’énergie, cliquez ici.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle accorde des financements à l’appui d’investissements de qualité qui concourent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) – composé de la BEI et du Fonds européen d’investissement (FEI) – a signé l’année dernière en Espagne pour plus de 9,9 milliards d’EUR de nouveaux financements, dont un soutien record à des projets relevant de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

InvestEU

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.

Solaria

Solaria fait figure de chef de file dans le développement et la production d’énergie solaire photovoltaïque dans le sud de l’Europe. Elle s’est spécialisée dans les énergies renouvelables depuis sa création en 2002. Son modèle commercial, anciennement fondé sur la production de cellules et de panneaux photovoltaïques, vise désormais la conception et la gestion de centrales photovoltaïques. Cotée à la Bourse espagnole depuis 2007, la longue expérience de Solaria l’a conduite à rejoindre l’indice IBEX 35 en 2020. En 2021, Solaria est devenue partenaire signataire du Pacte mondial des Nations unies en raison de son engagement résolu en faveur de la durabilité, dans le droit fil des objectifs de développement durable (ODD) et du Programme 2030.

Ces dernières années, l’entreprise a déployé de grands efforts pour placer la durabilité au cœur de sa stratégie de croissance. Elle a réduit son empreinte carbone de 90 % depuis 2019. Entre autres objectifs, elle vise la neutralité carbone d’ici 2030 grâce à la mise en place d’initiatives favorisant l’efficacité énergétique.