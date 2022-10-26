Ce financement supplémentaire devrait mobiliser jusqu’à 115 milliards d’EUR d’investissements dans l’efficacité énergétique, les énergies renouvelables, les réseaux, les infrastructures de recharge et le stockage.

Le déploiement de ces ressources au cours des cinq prochaines années aidera l’UE à compenser les importations russes.

Les technologies innovantes ciblant les secteurs dont l’empreinte carbone est difficile à réduire bénéficieront d’un soutien spécifique.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) soutiendra le plan REPowerEU à l’aide d’un financement supplémentaire de 30 milliards d’EUR sous la forme de prêts et d’apports de fonds propres au cours des cinq prochaines années. Les fonds supplémentaires accordés par le Groupe BEI (Banque européenne d’investissement, Fonds européen d’investissement) soutiendront les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, les réseaux et le stockage, les infrastructures de recharge des véhicules électriques et les technologies novatrices comme l’hydrogène bas carbone.

Le déploiement des nouveaux financements ciblés approuvés ce jour par le Conseil d’administration de la BEI devrait mobiliser jusqu’à 115 milliards d’EUR de nouveaux investissements d’ici à 2027, apportant ainsi une contribution substantielle à la réalisation de l’objectif de REPowerEU de mettre fin à la dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes. L’enveloppe supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà solide du Groupe BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne et qui s’est élevé en moyenne à environ10 milliards d’EUR par an sur les dix dernières années.

Werner Hoyer, président du Groupe BEI : « Cette terrible guerre et le chantage exercé par la Russie sur les approvisionnements en gaz nous rappellent que notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles constitue une vulnérabilité critique sur le plan de la sécurité. Le temps est venu de mettre fin à cette dépendance. La BEI est déterminée à déployer toute l’étendue de ses ressources financières à l’appui de cet effort collectif et à travailler avec le secteur privé pour maximiser l’impact de ses investissements. »

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne : « Je salue le renforcement financier apporté par la BEI à notre plan REPowerEU, qui vient s’ajouter aux 300 milliards d’EUR déjà disponibles. Grâce à l’enveloppe annoncée aujourd’hui par la BEI, nous pourrons assainir notre système énergétique et mettre un terme à notre dépendance à l’égard des combustibles fossiles russes encore plus rapidement. La contribution du Groupe BEI nous aidera à asseoir notre sécurité énergétique et à atteindre nos objectifs climatiques à l’horizon 2030. »

Axé sur le renforcement de la sécurité énergétique de l’Europe, le financement supplémentaire du Groupe BEI permettra à moyen terme d’éviter de futurs chocs d’approvisionnement, alors que le soutien de la BEI à une série de projets d’efficacité énergétique pourrait se traduire dès 2023 par une baisse de la demande de gaz. L’enveloppe s’inscrit dans le cadre de la décision prise ce jour par le Conseil d’administration approuvant un financement de 5,5 milliards d’EUR en faveur des énergies propres, de l’efficacité énergétique et de l’action climatique. Parmi les projets envisagés, figurent de nouveaux aménagements relatifs à l’énergie éolienne dans les pays baltes ou encore la modernisation des réseaux de transport d’électricité en Pologne et en Espagne.

Outre à porter à des niveaux sans précédent les volumes de prêts dans le secteur de l’énergie attendus pour les cinq prochaines années, le Conseil d’administration de la BEI a également adopté un éventail de mesures techniques et politiques visant à accélérer le rythme et à maximiser l’impact du nouveau financement. Parmi les éléments clés figurent des décaissements anticipés plus élevés, des durées plus longues qui rendront les prêts de la BEI au secteur de l’énergie plus attrayants, et un plafond de cofinancement pouvant aller jusqu’à 75 % pour les projets contribuant à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU, contre le plafond standard de 50 % par projet.

En outre, le Conseil d’administration a introduit une extension temporaire et exceptionnelle des dérogations au Cadre d’alignement du Groupe BEI sur l’accord de Paris pour les contreparties (« cadre PATH »). À cet égard, la dérogation existante prévue dans le cadre PATH pour les projets présentant une forte composante d’innovation sera étendue à titre temporaire et exceptionnel à tous les projets relatifs aux énergies renouvelables et aux infrastructures de recharge des véhicules électriques à l’intérieur de l’UE. Cela permettra au Groupe BEI de financer un plus grand nombre de projets dans le domaine des énergies propres à l’appui d’un plus large éventail de clients et d’entreprises de services collectifs contribuant à la réalisation des objectifs de l’UE en matière de climat et de sécurité énergétique. Cette extension courra jusqu’en 2027, sous réserve d’un réexamen dans le cadre de la révision de la Feuille de route de la banque du climat prévue pour 2025. Au cours de cette période, la BEI continuera de dialoguer avec tous ses clients pour les aider à élaborer des plans de décarbonation.

Ce train de mesures, qui réunit un financement supplémentaire, une flexibilité stratégique et technique, ainsi qu’un soutien spécifique aux investissements à haut risque, comme les installations pilotes, contribuera à dynamiser la transition de l’Europe vers un avenir plus durable et plus sûr. Il témoigne de l’engagement sans faille de la BEI à déployer toute l’étendue de ses ressources et outils financiers en réponse à la crise actuelle.

Informations générales

Le Groupe BEI a adopté la Feuille de route de la banque du climat pour l’aider à réaliser son programme ambitieux visant à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements pour l’action en faveur du climat et la durabilité environnementale de 2021 à 2030 et à porter la part des financements que la BEI leur consacre à plus de 50 % d’ici à 2025. Dans le cadre de la Feuille de route, depuis début 2021, toutes les nouvelles opérations du Groupe BEI sont alignées sur les objectifs et principes de l’accord de Paris.