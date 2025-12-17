France : la BEI prête 40 millions d’euros à Technip Energies pour ses investissements en R-D liés aux technologies de décarbonation et aux solutions d’économie circulaire

Technip Energies

Le prêt permettra à Technip Energies d’accélérer ses investissements dans la recherche-développement.

Le financement soutiendra également l’expansion de Reju, l’entreprise de recyclage textile de Technip Energies, ainsi que son centre de démonstration, en vue d’un éventuel passage à l’échelle industrielle.

Dans le cadre de l’initiative TechEU de la BEI, ce financement a pour vocation de soutenir des emplois qualifiés et l’innovation en Europe grâce à un champion européen de premier plan sur la scène mondiale.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un financement de 40 millions d’euros à Technip Energies, une entreprise française cotée sur Euronext et active dans les secteurs de l’énergie et de la chimie partout dans le monde. Le prêt appuiera les investissements de Technip Energies en matière de recherche-développement jusqu’en 2028, en particulier dans le domaine des technologies propres et circulaires, et soutiendra les perspectives de développement de l'entreprise dans l’électrification industrielle, le recyclage des polymères et la chimie durable.

Le prêt permettra aussi à Technip Energies d’élargir et d’accélérer la mise en œuvre du centre de démonstration de Reju, basé en Allemagne, pionnier dans les technologies innovantes de régénération de textiles en polyester et de déchets PET post-consommation. Les investissements dans les technologies mises en œuvre chez Reju permettront de relever le défi visant à améliorer le recyclage du million de tonnes de déchets textiles produits chaque année dans le monde. Avec une équipe d’ingénieures et ingénieurs de haut niveau, de scientifiques et d’expertes et experts du textile, Reju va au-delà du seul niveau technologique en constituant un réseau de partenaires pour créer un nouvel écosystème textile circulaire, où les textiles ne deviennent plus des déchets mais sont transformés en polyester (PET recyclé) et peuvent être réutilisés à l’infini.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI : « C’est le premier prêt de la BEI à Technip Energies et nous sommes très heureux de soutenir les activités de R-D d’un champion technologique et industriel qui projette le savoir-faire européen dans le monde. La mise au point de technologies innovantes pour la transition énergétique, la décarbonation des chaînes de valeur chimiques et le recyclage de déchets textiles problématiques sont autant d'objectifs qui s’inscrivent dans le droit fil des priorités de la BEI en matière d’action pour le climat et d’innovation. Les investissements de l’entreprise permettront aussi de préserver et de créer des emplois qualifiés en Europe dans des activités bas carbone ».

Bruno Vibert, directeur financier de Technip Energies : « Nous sommes fiers de la confiance dont nous témoigne la Banque européenne d’investissement pour faire progresser des innovations essentielles en matière de décarbonation et de solutions de chimie durable. Ce financement souligne la capacité de Technip Energies à élaborer et déployer à grande échelle des technologies qui accompagnent la trajectoire de l’Europe vers un avenir industriel plus durable. Il accélérera l’extension de notre portefeuille technologique et de nos initiatives stratégiques en Europe, dont Reju, notre centre de démonstration à Francfort dédié à la régénération textile-à-textile du polyester, qui répond, grâce à la circularité, au défi croissant que posent les déchets textiles. »

Technip Energies est l’un des leaders mondiaux dans la mise en œuvre de technologies et de solutions d’ingénierie visant les secteurs de l’énergie et de la chimie. Le prêt de la BEI contribuera à renforcer encore davantage son rôle de chef de file dans les technologies liées à la durabilité et à la transition énergétique.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre des objectifs climatiques et environnementaux de la BEI et relève de l’initiative TechEU de la Banque à l’appui des innovateurs européens.

L’opération a également bénéficié de l’appui technique des services de conseils de la BEI pour l’établissement du périmètre du projet d’investissement soutenu et pour le développement ultérieur du projet de démonstration Reju.

Informations générales

BEI

La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Autour de huit grandes priorités, la BEI appuie des investissements qui soutiennent la réalisation des grands objectifs de l’UE : l’action climatique et l’environnement, la transition numérique et l’innovation technologique, la sécurité et la défense, la cohésion, l’agriculture et la bioéconomie, les infrastructures sociales, une Europe plus forte dans un monde plus pacifique et plus prospère et l’union des marchés des capitaux. En 2024, le Groupe BEI, qui comprend également le Fonds européen d’investissement (FEI), a signé près de 89 milliards d’euros de nouveaux financements à l’appui de plus de 900 projets à fort impact, renforçant ainsi la compétitivité et la sécurité de l’Europe. En France, le Groupe BEI a signé plus d’une centaine d’opérations en 2024, pour un montant total de 12,6 milliards d’euros. Près de 60 % des financements annuels du Groupe BEI soutiennent des projets contribuant à l’atténuation des changements climatiques et à l’adaptation à leurs effets, ainsi qu’à la création d’un environnement plus sain.

Technip Energies

Technip Energies est une entreprise de technologies et d’ingénierie de premier plan. Leader dans le GNL, l’hydrogène, l’éthylène, la chimie durable et la gestion du CO 2 , nous contribuons au développement de marchés stratégiques tels que l'énergie, les dérivés énergétiques, la décarbonation et la circularité. Nos segments d’activité complémentaires, Technologie, Produits et Services (TPS) et Livraison de Projet, transforment les innovations en réalité industrielle à grande échelle.

Animés par des valeurs de collaboration et d’excellence dans l’exécution, plus de 17 000 collaborateurs dans 34 pays s'engagent pour allier prospérité et durabilité en faveur d’un monde conçu pour durer.

Technip Energies a généré un chiffre d'affaires de 6,9 milliards d'euros en 2024 et est cotée sur Euronext Paris. La société possède également des American Depositary Receipts négociés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com