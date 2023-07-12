© PGE Baltica

La banque de l’UE augmente son enveloppe REPowerEU de 50 % et élargit ses critères d’admissibilité pour financer la production de technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette.

Ce financement supplémentaire devrait mobiliser des investissements représentant plus de 150 milliards d’EUR d’ici 2027.

Le Conseil d’administration de la BEI approuve également des prêts à hauteur de 10 milliards d’EUR en faveur de projets dans les domaines de l’énergie, de l’innovation, des investissements d’entreprises, de l’éducation, ainsi que pour la reconstruction d’infrastructures hydriques détruites par le tremblement de terre en Turquie.

Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) portera ses financements dans les énergies propres à un nouveau record et étendra son soutien ciblé et inédit pour y inclure le renforcement des capacités de production de technologies et d’équipements stratégiques de pointe à zéro émission nette. L’enveloppe approuvée aujourd’hui apportera une contribution substantielle aux objectifs définis dans le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette de la Commission européenne.

Lors de sa réunion de juillet à Luxembourg, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.

Le Conseil d’administration de la BEI a également décidé d’élargir le périmètre des secteurs admissibles pour stimuler le financement de l’industrie de l’UE produisant des technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette, ainsi que pour soutenir les investissements dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera affecté d’ici 2027 et devrait susciter in fine des investissements dépassant les 150 milliards d’EUR en faveur des secteurs ciblés.

« Nous sollicitons toute notre gamme d’instruments financiers disponibles pour soutenir la compétitivité industrielle de l’Europe, en particulier la production et l’exploitation de technologies essentielles qui nous permettront une transition juste et rapide vers la neutralité carbone », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « Les citoyens de notre Union européenne peuvent toujours compter sur le soutien indéfectible de leur Banque. »

Les secteurs qui devraient bénéficier du soutien qu’apporte la BEI à la production de technologies de pointe sont ceux du solaire thermique et photovoltaïque, de l’éolien sur terre ou en mer, du stockage par batteries, des pompes à chaleur et de la géothermie, des électrolyseurs et des piles à combustible, du biogaz durable, du captage et du stockage du carbone, ainsi que des technologies de réseau. Sont également admissibles les investissements liés à l’extraction, à la transformation et au recyclage des matières premières critiques y afférentes.

Le Conseil d’administration de la BEI a aussi donné son feu vert à l’octroi de différents prêts pour un montant total de 10 milliards d’EUR en faveur de projets relatifs à de nouvelles installations éoliennes et solaires en Espagne et en Autriche, à la modernisation du réseau électrique en Italie et à une méga-usine de fabrication d’éléments de batteries pour véhicules électriques en France. Dans l’ensemble, la BEI est en bonne voie pour mettre en œuvre les mesures de soutien qu’elle a annoncées au titre du plan REPowerEU.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé un dispositif de soutien global de 400 millions d’EUR destiné à rétablir les infrastructures d’adduction d’eau, d’assainissement et de collecte des eaux pluviales, ainsi que les services de base dans les villes du sud-est de la Turquie dévastées par les tremblements de terre de février. S’agissant des opérations à l’extérieur de l’UE, le Conseil d’administration a également approuvé le financement d’une nouvelle interconnexion électrique entre l’Équateur et le Pérou, ainsi que le financement rationalisé de projets de petite dimension liés aux énergies propres et à la transition écologique dans toute l’Afrique.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

Le Groupe BEI est le porte-drapeau européen de l’innovation. Le FEI soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Il conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) à l’appui des objectifs de l’UE et met à profit les outils de financement de cette dernière, tels que le programme InvestEU, pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la croissance, l’innovation, la recherche-développement, la transition numérique et l’emploi. En début d’année, il a lancé l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds ambitieux qui vise à s’assurer que les pionniers technologiques nés en Europe y restent.

Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE sont menées par BEI Monde. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2028, soit un tiers de l’objectif de la stratégie. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.

Pour de plus amples informations sur le rôle et les activités du Groupe BEI, cliquez ici.

