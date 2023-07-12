- La banque de l’UE augmente son enveloppe REPowerEU de 50 % et élargit ses critères d’admissibilité pour financer la production de technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette.
- Ce financement supplémentaire devrait mobiliser des investissements représentant plus de 150 milliards d’EUR d’ici 2027.
- Le Conseil d’administration de la BEI approuve également des prêts à hauteur de 10 milliards d’EUR en faveur de projets dans les domaines de l’énergie, de l’innovation, des investissements d’entreprises, de l’éducation, ainsi que pour la reconstruction d’infrastructures hydriques détruites par le tremblement de terre en Turquie.
Le Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI) portera ses financements dans les énergies propres à un nouveau record et étendra son soutien ciblé et inédit pour y inclure le renforcement des capacités de production de technologies et d’équipements stratégiques de pointe à zéro émission nette. L’enveloppe approuvée aujourd’hui apportera une contribution substantielle aux objectifs définis dans le plan industriel du pacte vert pour l’ère du zéro émission nette de la Commission européenne.
Lors de sa réunion de juillet à Luxembourg, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter à 45 milliards d’EUR les fonds supplémentaires réservés à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU, qui vise à mettre fin à la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles. Ce financement supplémentaire vient s’ajouter au soutien déjà important de la BEI aux investissements dans les énergies propres et représente une augmentation de 50 % par rapport à l’enveloppe initiale de 30 milliards d’EUR annoncée en octobre 2022.
Le Conseil d’administration de la BEI a également décidé d’élargir le périmètre des secteurs admissibles pour stimuler le financement de l’industrie de l’UE produisant des technologies stratégiques de pointe à zéro émission nette, ainsi que pour soutenir les investissements dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques. Le financement supplémentaire sera affecté d’ici 2027 et devrait susciter in fine des investissements dépassant les 150 milliards d’EUR en faveur des secteurs ciblés.
« Nous sollicitons toute notre gamme d’instruments financiers disponibles pour soutenir la compétitivité industrielle de l’Europe, en particulier la production et l’exploitation de technologies essentielles qui nous permettront une transition juste et rapide vers la neutralité carbone », a déclaré Werner Hoyer, président de la BEI. « Les citoyens de notre Union européenne peuvent toujours compter sur le soutien indéfectible de leur Banque. »
Les secteurs qui devraient bénéficier du soutien qu’apporte la BEI à la production de technologies de pointe sont ceux du solaire thermique et photovoltaïque, de l’éolien sur terre ou en mer, du stockage par batteries, des pompes à chaleur et de la géothermie, des électrolyseurs et des piles à combustible, du biogaz durable, du captage et du stockage du carbone, ainsi que des technologies de réseau. Sont également admissibles les investissements liés à l’extraction, à la transformation et au recyclage des matières premières critiques y afférentes.
Le Conseil d’administration de la BEI a aussi donné son feu vert à l’octroi de différents prêts pour un montant total de 10 milliards d’EUR en faveur de projets relatifs à de nouvelles installations éoliennes et solaires en Espagne et en Autriche, à la modernisation du réseau électrique en Italie et à une méga-usine de fabrication d’éléments de batteries pour véhicules électriques en France. Dans l’ensemble, la BEI est en bonne voie pour mettre en œuvre les mesures de soutien qu’elle a annoncées au titre du plan REPowerEU.
Par ailleurs, le Conseil d’administration a approuvé un dispositif de soutien global de 400 millions d’EUR destiné à rétablir les infrastructures d’adduction d’eau, d’assainissement et de collecte des eaux pluviales, ainsi que les services de base dans les villes du sud-est de la Turquie dévastées par les tremblements de terre de février. S’agissant des opérations à l’extérieur de l’UE, le Conseil d’administration a également approuvé le financement d’une nouvelle interconnexion électrique entre l’Équateur et le Pérou, ainsi que le financement rationalisé de projets de petite dimension liés aux énergies propres et à la transition écologique dans toute l’Afrique.
Informations générales
Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). Elle finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.
La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.
Le Groupe BEI est le porte-drapeau européen de l’innovation. Le FEI soutient les PME européennes en améliorant leur accès aux financements via un large éventail d’intermédiaires financiers sélectionnés, comme des banques, des institutions garantes et des sociétés de crédit-bail, des fournisseurs de microfinance et des fonds de capital-investissement. Il conçoit et propose des instruments de financement (fonds propres et dette) à l’appui des objectifs de l’UE et met à profit les outils de financement de cette dernière, tels que le programme InvestEU, pour promouvoir l’esprit d’entreprise, la croissance, l’innovation, la recherche-développement, la transition numérique et l’emploi. En début d’année, il a lancé l’initiative Champions technologiques européens, un fonds de fonds ambitieux qui vise à s’assurer que les pionniers technologiques nés en Europe y restent.
Les opérations de la BEI à l’extérieur de l’UE sont menées par BEI Monde. En tant que partenaire clé de l’initiative Global Gateway de l’UE, la BEI entend soutenir au moins 100 milliards d’EUR d’investissements d’ici 2028, soit un tiers de l’objectif de la stratégie. Grâce à ses bureaux dans le monde entier, BEI Monde est proche des populations, des entreprises et des institutions locales et promeut des partenariats solides entre l’Équipe Europe et les institutions de financement du développement.
Pour de plus amples informations sur le rôle et les activités du Groupe BEI, cliquez ici.
Annexe – Résumé des principales décisions
- Lors de sa réunion de cette semaine, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter la taille du dispositif REPowerEU du Groupe des 30 milliards d’EUR annoncés en octobre 2022 à 45 milliards d’EUR de financements supplémentaires. Cette hausse devrait permettre de mobiliser quelque 150 milliards d’EUR d’investissements dans les secteurs admissibles au sein de l’UE.
- Les projets admissibles à un financement concerneront les énergies renouvelables, le stockage de l’énergie, les réseaux et l’efficacité énergétique, ainsi que les infrastructures de recharge des véhicules électriques. Ils contribueront ainsi au plan REPowerEU visant à mettre fin à la dépendance aux combustibles fossiles. L’initiative courra jusqu’en 2027.
- Le périmètre des projets admissibles est élargi par rapport aux décisions d’octobre, afin d’aligner le dispositif REPowerEU+ de la BEI sur le plan industriel du pacte vert de la Commission européenne. La BEI financera le déploiement de capacités de fabrication de pointe de technologies stratégiques « zéro net ».
- Les fonds supplémentaires serviront également à soutenir les investissements dans l’extraction, la transformation et le recyclage des matières premières critiques stratégiques recensées dans la proposition de règlement de la Commission européenne.
- Dans la pratique, la BEI soutiendra la fabrication de produits dans les domaines du solaire thermique et photovoltaïque, de l’éolien sur terre ou en mer, du stockage par batteries, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et des piles à combustible, des technologies de réseau, du biogaz durable, ainsi que du captage et du stockage du carbone. Tous les projets devront respecter les normes environnementales, sociales, climatiques et de passation des marchés de la Banque.
- En outre, la BEI concourra au financement de la reconversion professionnelle et de la mise à niveau des compétences des travailleurs de l’UE et collaborera étroitement avec les réseaux et établissements d’enseignement, notamment les organismes d’enseignement et de formation professionnels, afin de s’assurer qu’ils disposent des moyens adéquats pour fournir l’ensemble des compétences requises aux fins de la transition vers la neutralité carbone.
- Il est prévu que les prêts supplémentaires au titre du dispositif REPowerEU+ de la BEI soient fournis à 90 % par la BEI et à 10 % par le FEI, sous réserve de l’approbation du Conseil d’administration du FEI.
- Les mesures clés décidées en octobre en vue d’accélérer le rythme des nouveaux investissements et d’en maximiser l’impact restent en vigueur et consistent notamment en des décaissements anticipés plus élevés (jusqu’à 90 % des financements de la BEI approuvés), des durées plus longues qui rendront les prêts de la BEI au secteur de l’énergie plus attrayants, et un plafond de cofinancement pouvant aller jusqu’à 75 % pour les projets contribuant à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU, contre le plafond habituel de 50 % par projet.
- Les infrastructures liées aux combustibles fossiles ne sont pas admissibles à un financement de la Banque en vertu de la politique de prêt de la BEI dans le secteur de l’énergie, qui demeure inchangée. La guerre en Ukraine a également mis en évidence la vulnérabilité critique pour l’UE que constitue la dépendance à l’égard des combustibles fossiles.
- Le financement du déploiement de technologies manufacturières avancées, innovantes ou propices à l’innovation contribuera également à favoriser l’innovation et ses avantages économiques généraux, notamment la création de croissance et d’emplois qualifiés à l’échelon local dans l’UE. Enfin, l’élargissement des critères d’admissibilité ciblant l’industrie manufacturière devrait stimuler les capacités de production dans les régions de l’Union relevant de l’objectif de cohésion, dont le PIB par habitant est moins élevé.