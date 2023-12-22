©Fre Sonneveld/ Unsplash

La Banque européenne d’investissement souligne son engagement en faveur des objectifs de REPowerEU en Pologne en concluant un accord avec le gestionnaire de réseau électrique ENEA S.A.

Ce concours important de 1 milliard de PLN facilitera la modernisation et la rénovation du réseau de distribution d’énergie d’ENEA.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé avec ENEA S.A. (ENEA) un accord pour financer la rénovation et la modernisation du réseau de distribution d’électricité de l’entreprise dans l’ouest de la Pologne. Cet investissement de 1 milliard de PLN devrait renforcer la fiabilité et la sécurité de l’approvisionnement en électricité en Pologne, faciliter l’intégration des sources d’énergie renouvelables et répondre à la demande en hausse sous l’effet de la croissance démographique et de l’électrification progressive de l’économie. Le bénéficiaire direct du financement sera ENEA Operator Sp. z o.o., une société du groupe ENEA S.A., assurant l’exploitation du réseau de distribution.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le soutien à l’objectif REPowerEU visant à réduire la dépendance à l’égard des importations d’énergie est de la plus haute importance et nous nous réjouissons que, par cet accord, la BEI renforce sa collaboration avec ENEA. Cet investissement permettra non seulement d’accélérer la transformation et la décarbonation du secteur polonais de l’énergie, mais aussi de contribuer à la création d’emplois et d’intensifier le développement économique de la région. »

ENEA prévoit de mettre en œuvre le projet de modernisation sur une période de 3 ans, à savoir de 2023 à 2025. Le projet couvre un grand nombre de réseaux de distribution d’électricité, principalement à moyenne et basse tension, y compris des lignes aériennes et des câbles souterrains neufs ou réparés, le raccordement de nouveaux clients et de sources d’énergie renouvelables, ainsi que l’installation de compteurs intelligents. Tous ces investissements interviendront dans des régions prioritaires au titre de l’objectif de cohésion de la BEI, dans l’ouest de la Pologne, et seront répartis dans les quatre voïvodies suivantes : Grande-Pologne, Poméranie occidentale, Lubusz et Cujavie-Poméranie.

En 2022, le Groupe BEI a engagé 20,86 milliards d’EUR à l’appui de l’énergie durable à l’échelle mondiale. En Pologne, ces financements ont atteint 996 millions d’EUR et la BEI a mis à disposition 3,25 milliards d’EUR au total entre 2018 et 2022 pour appuyer la transformation du secteur énergétique du pays.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne, est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il se compose de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI). La Banque finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de la décennie actuelle. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe Banque européenne d’investissement a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En 2022, la BEI a accordé un soutien financier représentant un total de plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l’économie européenne.

En juillet 2023, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux inédits pour soutenir l’objectif du plan REPowerEU d’éliminer progressivement la dépendance de l’Europe à l’égard des importations de combustibles fossiles russes en accélérant la transition énergétique. Un montant supplémentaire de 45 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, en plus de l’appui déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. On estime que le train spécifique de mesures au titre de REPowerEU aura pour effet de mobiliser en plus 150 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici à 2027, ce qui apportera une contribution substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI qui consiste à mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour la lutte contre les changements climatiques au cours de la décennie.