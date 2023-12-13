© Moldovan Railways

La BEI annonce un programme spécifique de contre-garanties pour améliorer l’accès au financement dans le secteur éolien.

Le Conseil d’administration a également approuvé des financements à l’appui de l’énergie, des transports, des entreprises et de l’aménagement urbain.

Le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé ce jour une initiative sur mesure de 5 milliards d’EUR pour soutenir les fabricants d’équipements éoliens. Le financement s’inscrit dans le cadre de la contribution de la BEI au train de mesures européennes sur l’énergie éolienne et a pour finalité d’accélérer encore la transition juste et rapide vers la neutralité climatique, tout en soutenant l’innovation industrielle européenne.

Le Conseil d’administration a aussi validé l’octroi de financements d’un montant total de 20,4 milliards d’EUR pour des investissements à l’appui de l’énergie, des transports, des entreprises, de l’éducation, de l’eau et du développement régional en Europe et dans le monde.

En font partie de nouvelles ressources pour la reconstruction de routes et de ponts en Ukraine et l’amélioration des liaisons ferroviaires vers l’Ukraine et la Moldavie.

Enfin, le Conseil d’administration a autorisé la signature d’un accord de mise en œuvre entre la BEI et l’État espagnol définissant l’intervention de la banque de l’UE en tant que partenaire de mise en œuvre pour le déploiement des fonds au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience en Espagne.

Fabrication d’équipements éoliens

Le Conseil d’administration a décidé de contribuer à l’amélioration de l’accès au financement pour appuyer de nouveaux investissements dans l’énergie éolienne.

La décision fait suite à l’engagement pris par la banque de l’UE de fournir 45 milliards d’EUR supplémentaires de financements pour le plan REPowerEU, conçu pour accélérer la décarbonation de l’économie européenne et soutenir la fabrication de pointe dans le domaine des technologies stratégiques à zéro émission nette.

En particulier, la BEI mettra 5 milliards d’EUR à disposition pour renforcer l’octroi de garanties par des banques commerciales pour des investissements mis en œuvre par des entreprises du secteur éolien. Le dispositif devrait soutenir jusqu’à 80 milliards d’EUR de nouveaux investissements dans le secteur et accroître de 32 GW la capacité de production éolienne installée.

Les garanties appuieront des investissements dans des équipements éoliens et des équipements d’interconnexion de réseaux, ainsi que dans des composants clés pour le secteur. Il s’agit là d’un élément majeur du soutien coordonné de la BEI et de la Commission européenne au secteur de l’énergie éolienne de l’UE, qui joue un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe.

L’amélioration de l’accès au financement est un aspect essentiel du plan d’action de l’UE en matière d’énergie éolienne annoncé par la Commission européenne en octobre. L’initiative complète également les efforts déployés à l’échelle nationale pour soutenir les fabricants d’éoliennes et les entreprises de la chaîne d’approvisionnement de l’énergie éolienne dans toute l’Europe.

« Nous saluons l’accord conclu ce jour à la COP 28 pour la transition hors des énergies fossiles, même si cet engagement aurait dû être pris il y a longtemps. Il vient confirmer la décision arrêtée il y a plus de cinq ans par la BEI de cesser progressivement de financer les combustibles fossiles. Les décisions du Conseil d’administration réuni ce jour mettent en lumière l’engagement de la banque de l’UE à déployer tout l’éventail de ses ressources à l’appui de la révolution de l’énergie propre. Les paroles comptent, mais elles ne suffisent pas. Nous devons agir de toute urgence et obtenir des résultats concrets. L’avenir du climat en dépend, tout comme celui de la compétitivité, de l’innovation et de la sécurité énergétique européennes. Aucun de ces objectifs ne saurait être privilégié au détriment des autres. Nous ne parviendrons à atteindre chacun d’eux qu’en nous attachant à tous les concrétiser », a déclaré Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement.

Renforcement de la production et de la distribution d’énergie d’origine renouvelable

Le Conseil d’administration a approuvé de nouveaux financements pour la production éolienne à grande échelle en mer du Nord, ainsi que pour deux centrales solaires à grande échelle et des projets ayant trait aux énergies renouvelables à petite échelle en Espagne.

Il a par ailleurs décidé de soutenir des investissements dans la première centrale solaire commerciale au Kosovo, un nouveau projet d’énergie solaire au Brésil et la première interconnexion électrique transfrontalière entre la Tunisie et l’Italie – essentielle pour accroître les échanges d’énergies renouvelables à travers la Méditerranée –, ainsi que la rénovation et l’extension de réseaux de chauffage urbain en France.

4 milliards d’EUR pour les investissements des entreprises

La BEI a approuvé plus de 4 milliards d’EUR pour soutenir les investissements et l’innovation des entreprises.

Sur ce montant, 1 milliard d’EUR portent sur des financements rationalisés sous forme de prêts d’amorçage en faveur d’entreprises promouvant l’innovation et la transition écologique et sur des financements spécifiques dans les domaines des technologies, des sciences de la vie, de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale.

La BEI a également approuvé de nouvelles ressources à l’appui de la mise au point de traitements pour des maladies rares, de la production alimentaire en Afrique et de l’efficacité énergétique industrielle en Europe, parallèlement à des dispositifs de financement d’activités axées sur le climat en Belgique, en France, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Brésil.

4 milliards d’EUR pour renforcer les transports durables

La BEI a décidé d’octroyer 4 milliards d’EUR à l’appui de nouveaux investissements dans les transports. Parmi ces investissements figurent la modernisation de 63 km de voies ferrées et l’acquisition de plus de 220 nouveaux autobus, tramways et trains pour améliorer les transports régionaux autour de Bruxelles.

La BEI a également validé des financements qui permettront de remédier aux goulets d’étranglement dans les transports dans le nord de la Pologne, d’améliorer la sécurité routière et les infrastructures de recharge des véhicules électriques dans toute l’Italie, d’appuyer le crédit-bail de véhicules électriques en Roumanie, de mettre en service de nouveaux trains en Lituanie et de rationaliser le soutien à plus de 50 projets de modernisation ferroviaire à petite échelle en Croatie.

Soutien à la reconstruction de routes en Ukraine et aux corridors de solidarité en Moldavie

La BEI a aussi décidé de financer des investissements dans les transports en Ukraine, notamment la reconstruction de routes et de ponts endommagés à travers le pays, la reconstruction de routes essentielles vers l’UE et la modernisation de postes-frontières.

La BEI soutiendra en outre des travaux de modernisation du réseau ferroviaire moldave afin d’améliorer les services et de faciliter l’accès à l’Ukraine.

2,2 milliards d’EUR pour le développement régional

La BEI a approuvé l’octroi de 2,2 milliards d’EUR pour accélérer les investissements locaux prioritaires dans toute l’Europe, dont des initiatives de développement régional en Pologne, des aménagements ruraux en Hongrie et des travaux de développement urbain à Zagreb, ainsi que la diversification économique dans des régions traditionnellement dépendantes du charbon en Allemagne.

De nouveaux investissements soutenus par la BEI contribueront à améliorer la gestion durable des forêts, la production alimentaire et l’écotourisme dans des régions rurales au Maroc.

Soutien aux investissements au titre de la Facilité pour la reprise et la résilience en Espagne

Le Conseil d’administration a autorisé la signature d’un accord de mise en œuvre entre la BEI et l’État espagnol définissant l’intervention globale de la banque de l’UE en tant que partenaire de mise en œuvre pour le déploiement de la Facilité pour la reprise et la résilience en Espagne.

1,9 milliard d’EUR pour améliorer l’éducation, les soins de santé et le logement

Le Conseil d’administration de la BEI a en outre approuvé de nouveaux financements pour des investissements visant à moderniser des équipements scolaires en Espagne et à améliorer des universités et des institutions publiques de recherche en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne.

642 millions d’EUR pour un meilleur approvisionnement en eau

La BEI a approuvé un financement rationalisé pour des investissements dans le secteur de l’eau dans toute l’Italie, un soutien à l’amélioration de la sécurité de l’eau et de sa distribution en Jordanie et un aménagement visant à étendre l’approvisionnement en eau potable à 700 000 personnes vivant dans le nord du Bénin, en Afrique de l’Ouest.

