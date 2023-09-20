© Shutterstock

Baltic Power développera le projet en mer Baltique avec l’appui de la BEI au titre d’InvestEU.

La Pologne rejoindra le Danemark et l’Allemagne qui exploitent déjà le potentiel d’énergie propre du bassin de la mer Baltique.

Le parc éolien, dont la construction devrait s’achever en 2026, produira près de 4 200 GWh d’énergie propre par an.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord de cofinancement pour la construction du premier parc éolien marin de Pologne. Le futur parc, qui sera l’un des plus vastes au monde, bénéficiera d’un prêt pouvant atteindre 610 millions d’EUR. Le projet sera réalisé par un consortium dirigé par la société LLC Baltic Power. Cet investissement emblématique contribuera à accélérer la décarbonation de la Pologne et à renforcer sa sécurité énergétique. Un montant de 350 millions d’EUR sera octroyé au titre du programme InvestEU, qui vise à mobiliser des investissements en faveur des priorités stratégiques de l’UE, notamment de la transition écologique.

Le projet revêt une importance stratégique et contribuera à la réalisation des objectifs du plan REPowerEU, en permettant de déployer des capacités de production d’énergie propre qui renforceront l’indépendance énergétique et la sécurité d’approvisionnement de l’UE. Constituant des priorités pour REPowerEU, l’accélération de la transition écologique et la promotion des investissements dans les énergies renouvelables sont également promues et soutenues par le Groupe BEI.

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI : « Le financement destiné à Baltic Power appuiera le premier projet polonais de parc éolien marin et ne manquera pas d’ouvrir la voie à la transformation écologique et à de futurs projets d’énergie éolienne en mer. L’investissement soutiendra non seulement la transformation du secteur énergétique polonais, mais il permettra aussi de créer des emplois et de renforcer le développement économique. Grâce à ce financement, l’un des plus grands parcs éoliens au monde verra le jour et permettra à la Pologne de rejoindre les pays qui investissent déjà dans les sources d’énergie renouvelables de la mer Baltique. »

Le projet mis en œuvre par Baltic Power est la première opération de financement d’un parc éolien marin par la BEI en Pologne. Sa construction devrait s’achever vers la fin du deuxième trimestre 2026. Le projet prévoit 76 éoliennes, leurs fondations, deux sous-stations en mer et une sous-station terrestre, ainsi que quatre câbles d’exportation et des câbles d’interconnexion, pour une puissance installée totale d’environ 1 140 MW. Il sera situé à 23 km au nord des côtes polonaises, dans la zone économique exclusive de la Pologne.

Grâce à ce projet, la Pologne rejoindra l’Allemagne et le Danemark dans le groupe des pays de l’UE qui exploitent avec succès l’éolien marin dans le bassin de la mer Baltique.

Détenue par ORLEN (51 % des parts) et par Northland Power (49 %), la société Baltic Power se consacre exclusivement à ce projet de parc éolien. La BEI lui octroie un prêt direct tandis qu’une tranche intermédiée pour les prêts liés à des projets sera mise à la disposition de Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), la banque nationale de promotion économique polonaise.

Marek Tomczuk, membre du conseil d’administration de BGK : « En tant que banque de développement, nous participons depuis des années au financement de la transition énergétique en Pologne. Pour la seule année dernière, nous avons soutenu le secteur national de l’énergie à faibles émissions ou à émissions nulles à hauteur de 100 milliards de PLN. Nous croyons au potentiel que recèle l’amélioration du bouquet énergétique de la Pologne, notamment grâce au développement de l’énergie éolienne marine. C’est pourquoi nous avons décidé de cofinancer la construction du premier parc éolien polonais en mer Baltique – l’un des plus grands investissements de ce type au monde –, qui est désormais entré dans sa phase de mise en œuvre. Un tel investissement donne une impulsion à l’industrie nationale et constitue une opportunité pour les entrepreneurs polonais. »

PKN ORLEN est le conglomérat de services collectifs le plus grand et le plus moderne d’Europe centrale, exerçant ses activités dans la région et sur les marchés internationaux.

Northland Power est un producteur d’électricité indépendant fondé en 1987 et coté à la Bourse de Toronto. Propriétaire et gestionnaire, il produit de l’énergie à partir de sources d’énergie diversifiées, propres et renouvelables.

Mike Crawley, PDG et président de Northland : « L’annonce d’aujourd’hui souligne une réalisation majeure pour Northland, nos partenaires et le projet Baltic Power. Cette étape démontre le soutien et la confiance que la communauté financière mondiale place dans Northland et dans notre capacité à développer, approvisionner, construire et financer des projets éoliens marins complexes et de grande envergure. Malgré les récents défis qui se posent au secteur de l’éolien marin sur certains marchés, Northland continue de trouver le moyen de faire avancer de grands projets dans ce domaine, en les assortissant de paramètres économiques favorables. »

Daniel Obajtek, PDG et président du conseil d’administration d’ORLEN : « Nous en sommes aux dernières étapes de la préparation d’un projet à grande échelle qui changera considérablement le bouquet énergétique de la Pologne. Notre solide assise financière et notre vaste expérience internationale de la gestion de projets d’envergure nous permettent de gérer efficacement ce processus. Malgré le contexte très dynamique, nous sommes en bonne voie dans la préparation du projet Baltic Power, l’objectif étant de fournir de l’énergie propre à plus de 1,5 million de ménages dès 2026. L’obtention du financement du projet démontre que les marchés financiers ont également une vision positive des investissements stratégiques d’ORLEN à l’horizon 2030. »

En 2022, le Groupe BEI a engagé 20,86 milliards d’EUR à l’échelle mondiale pour soutenir le développement durable des sources d’énergie. En Pologne, ce financement a atteint 996 millions d’EUR. Entre 2018 et 2022, un montant total de 3,25 milliards d’EUR a été affecté en vue de contribuer à la transformation du secteur énergétique du pays.

Informations générales

Le Groupe BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Il comprend la Banque européenne d’investissement et le Fonds européen d’investissement. Le Groupe finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique.

La BEI, qui a été la première banque multilatérale de développement à mettre fin au soutien aux combustibles fossiles, s’est engagée à soutenir la mobilisation de 1 000 milliards d’EUR d’investissements en faveur du climat au cours de l’actuelle décennie. Plus de la moitié des prêts du Groupe BEI en 2022 ont bénéficié à des projets liés à la durabilité climatique et environnementale, tandis que près de la moitié des financements de la BEI dans l’UE ont été signés pour des projets dans les régions relevant de l’objectif de cohésion, c’est-à-dire là où le revenu par habitant est moins élevé, ce qui souligne l’engagement de la Banque en faveur d’une croissance équitable.

La BEI et la sécurité énergétique

Au cours de la dernière décennie, le Groupe BEI a consacré plus de 100 milliards d’EUR au secteur de l’énergie de l’UE. Ces investissements intervenus en temps utile aident maintenant l’Europe à surmonter la crise provoquée par la réduction brutale de l’approvisionnement en gaz russe. En 2022, la BEI a accordé un soutien financier représentant un total de plus de 17 milliards d’EUR à l’appui de projets dans les domaines de l’efficacité énergétique, des énergies renouvelables, de l’électricité et du stockage au sein de l’Union européenne, renforçant ainsi la résilience de l’économie européenne.

En juillet, le Conseil d’administration de la BEI a décidé de porter les volumes de financement du Groupe dans le domaine des énergies propres à des niveaux sans précédent pour soutenir l’objectif REPowerEU de mettre fin à la dépendance de l’Europe vis-à-vis des importations de combustibles fossiles russes en accélérant la transition énergétique. Un montant supplémentaire de 45 milliards d’EUR sera investi au cours des cinq prochaines années, en plus de l’appui déjà solide de la BEI au secteur de l’énergie dans l’Union européenne. On estime que le train de mesures REPowerEU mobilisera encore 150 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires d’ici 2027, contribuant ainsi de manière substantielle à l’indépendance énergétique de l’Europe et à l’objectif du Groupe BEI de mobiliser 1 000 milliards d’EUR de financements pour le climat au cours de cette décennie.

Le programme InvestEU fournit à l’Union européenne des financements essentiels à long terme en mobilisant des volumes importants de fonds publics et privés pour soutenir une reprise durable. Il contribue également à attirer des investissements privés au bénéfice des grandes priorités de l’Union européenne, telles que le pacte vert pour l’Europe et la transition numérique. Le programme InvestEU rassemble sous une seule et même structure les multiples instruments financiers de l’UE actuellement disponibles pour soutenir les investissements dans l’Union européenne, rendant le financement de projets d’investissement en Europe plus simple, plus efficace et plus flexible. Les trois composantes du programme sont le Fonds, la plateforme de conseil et le portail InvestEU. Le Fonds InvestEU est mis en œuvre par l’intermédiaire de partenaires financiers qui investissent dans des projets en recourant à la garantie du budget de l’UE de 26,2 milliards d’EUR. L’ensemble de la garantie budgétaire soutient les projets d’investissement des partenaires chargés de la mise en œuvre et augmente leur capacité de prise de risques, avec à la clé la mobilisation d’au moins 372 milliards d’EUR d’investissements supplémentaires.