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BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM

Signature(s)

Montant
609 494 143,4 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 609 494 143,4 €
Énergie : 609 494 143,4 €
Date(s) de signature
19/09/2023 : 15 421 094,4 €
14/09/2023 : 260 073 049 €
19/09/2023 : 334 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 juin 2022
Statut
Référence
Signé | 14/09/2023
20210696
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
BALTIC POWER SP ZOO
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 2821 million (EUR 593 million)
PLN 19917 million (EUR 4189 million)
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Development, construction and operation of a very large-scale (up to 1.2 GW) offshore windfarm in the Polish Economic Exclusive Zone in the Baltic Sea, located 23 km to the north of the Polish coastline. The Promoter is a joint venture of PKN ORLEN (Poland) and Northland Power (Canada).

The project should foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. The Bank's financing would thus fill a market gap in the development of new renewable capacity: that would include a financing gap for projects that try to develop new capacity with more market-exposed structures and instruments.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms adhere to the national legislation having transposed Annex II of Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, thereby leaving it to the competent authority to determine if an environmental impact assessment (EIA) is mandated. Given the project size, the competent authority required an EIA to be conducted. Compliance of the authorisation process with relevant EU Directives will be verified during appraisal.

It is provisionally understood that the Promoter, which is a Special Purpose Vehicle (SPV), is neither a contracting authority nor a public undertaking in the sense of the EU procurement policies. It also does not see to operate on the basis of special or exclusive rights granted by a competent authority in relation to this project. Consequently, no public procurement would be required. This needs to be confirmed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM
Date de publication
14 Dec 2022
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
158215568
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210696
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ - Infrastruktury Przyłączeniowej (Polska wersja)
Date de publication
19 Jul 2023
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157590433
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210696
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report - Connection Infrastructure
Date de publication
19 Jul 2023
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
169895976
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210696
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - Raport OOŚ (Polska wersja)
Date de publication
19 Jul 2023
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157593948
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210696
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM - EIA Report
Date de publication
19 Jul 2023
Langue
Bosniaque
Sujet général
Prêts
Numéro du document
157596148
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20210696
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Pologne
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
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