BALTIC POWER OFFSHORE WINDFARM

Fiche récapitulative
Development, construction and operation of a very large-scale (up to 1.2 GW) offshore windfarm in the Polish Economic Exclusive Zone in the Baltic Sea, located 23 km to the north of the Polish coastline. The Promoter is a joint venture of PKN ORLEN (Poland) and Northland Power (Canada).
The project should foster the integration of mature variable renewable generation technologies in the market. The Bank's financing would thus fill a market gap in the development of new renewable capacity: that would include a financing gap for projects that try to develop new capacity with more market-exposed structures and instruments.
Wind farms adhere to the national legislation having transposed Annex II of Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU, thereby leaving it to the competent authority to determine if an environmental impact assessment (EIA) is mandated. Given the project size, the competent authority required an EIA to be conducted. Compliance of the authorisation process with relevant EU Directives will be verified during appraisal.
It is provisionally understood that the Promoter, which is a Special Purpose Vehicle (SPV), is neither a contracting authority nor a public undertaking in the sense of the EU procurement policies. It also does not see to operate on the basis of special or exclusive rights granted by a competent authority in relation to this project. Consequently, no public procurement would be required. This needs to be confirmed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Documents
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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