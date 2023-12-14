© Ignitis

L’installation de 63 MW se compose de 14 éoliennes, d’une capacité de production d’énergie combinée estimée de plus de 200 GWh par an.

Le projet apporte une contribution notable à l’augmentation de la capacité d’énergie renouvelable de la Lituanie et à la réduction des importations d’électricité, qui représentent actuellement environ deux tiers des besoins du pays.

Le nouveau parc éolien jouera un rôle important dans la promotion de l’action en faveur du climat et de la durabilité environnementale et soutiendra le processus de décarbonation de la Lituanie.

La Banque européenne d’investissement (BEI), la Banque nordique d’investissement (NIB) et UAB VVP Investment, qui fait partie du groupe Ignitis, ont signé un accord de financement pour le parc éolien terrestre de Mažeikiai en Lituanie. Opérateur verticalement intégré, le groupe Ignitis est un chef de file dans le domaine des énergies renouvelables dans les pays baltes.

La BEI et la NIB ont toutes deux accordé des prêts pour le parc éolien, contribuant chacune à hauteur de 32 millions d’EUR à l’investissement total d’environ 85 millions d’EUR. Citi interviendra en qualité d’agent, d’administrateur de la sûreté et de banque teneuse de compte dans cette opération.

L’exploitation commerciale du parc éolien de 63 MW a démarré en août 2023. Il compte 14 éoliennes, d’une capacité de production d’énergie combinée estimée à plus de 200 GWh par an. Situé dans la partie nord-nord-ouest de la Lituanie, à la frontière avec la Lettonie, le parc éolien est relié au réseau national.

Le financement s’inscrira à l’appui des objectifs de l’Union européenne en matière d’énergies renouvelables et aidera en outre la Lituanie à respecter ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le parc éolien, en fournissant de l’électricité d’origine renouvelable au lieu d’une énergie produite avec une empreinte carbone moyenne dans l’Union européenne, permettra d’éviter l’émission de 61 000 tonnes de CO 2 par an.

Le parc éolien contribuera également à l’indépendance énergétique de la Lituanie grâce à la réduction des importations d’électricité, qui représentent actuellement environ les deux tiers des besoins du pays. L’électricité produite par les éoliennes sera suffisante pour répondre aux besoins de consommation de 90 000 ménages.

Jonas Rimavičius, directeur financier du groupe Ignitis : « En menant la transition énergétique régionale en Lituanie et dans les pays baltes, nous aspirons à créer un écosystème énergétique 100 % vert et sûr. Cela ne sera pas possible sans le soutien des principales institutions financières européennes, c’est pourquoi nous nous félicitons de notre coopération solide avec la BEI et la NIB, qui est vitale pour le succès de nos projets d’énergies renouvelables. »

Thomas Östros, vice-président de la BEI chargé des opérations en Lituanie : « La banque de l’UE se réjouit de la signature de cet important accord de prêt, qui soutiendra le déploiement de nouvelles capacités d’énergie renouvelable en Lituanie. Nous sommes fiers de soutenir l’indépendance énergétique mais aussi de contribuer à la transformation de la Lituanie en une économie sobre en carbone sur la voie de la neutralité climatique. »

André Küüsvek, PDG de la NIB : « Alors que la Lituanie augmente rapidement sa production d’énergie durable, notre financement à long terme pour l’aménagement de parcs éoliens continue de nourrir ce processus. Nous nous réjouissons à l’idée de pouvoir donner un coup d’accélérateur à d’autres projets liés à la production et au transport d’électricité afin d’exploiter pleinement le potentiel de notre région en matière d’énergie renouvelable. »

Informations générales

À propos de la BEI

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. En 2022, le Groupe BEI a signé plus de 17 milliards d’EUR de nouveaux financements pour soutenir la transition énergétique dans l’Union européenne. Ce montant record confirme l’engagement de la banque de l’UE à garantir l’accès à une énergie durable dans un contexte de grande incertitude. Nos investissements aident l’Europe à surmonter la crise provoquée par le brusque arrêt des livraisons de gaz à la suite de l’attaque brutale et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine. La BEI a également affecté 45 milliards d’EUR de prêts supplémentaires à des projets répondant aux objectifs du plan REPowerEU.

Depuis 1993, la BEI a financé des projets en Lituanie pour un montant total de près de 5 milliards d’EUR. En 2022, près de 303 millions d’EUR de financements du Groupe BEI ont été signés pour des projets lituaniens, principalement à l’appui des infrastructures maritimes, des petites entreprises et de l’innovation.

À propos de la NIB

La Banque nordique d’investissement (NIB) est une institution financière internationale qui appartient à ses huit pays membres : Danemark, Estonie, Finlande, Islande, Lettonie, Lituanie, Norvège et Suède. Elle finance des projets privés et publics dans ses États membres ainsi que dans d’autres pays. La NIB s’est vu attribuer la note de crédit la plus élevée possible par les grandes agences de notation Standard & Poor’s et Moody’s, à savoir AAA et Aaa, respectivement.

La banque opère en Lituanie depuis 1994 et a mis plus de 1,6 milliard d’EUR de financements à disposition pour plus de 110 projets. Ces dernières années, la NIB a contribué à la sécurité énergétique et à l’amélioration des infrastructures, à des projets municipaux, à des programmes de rénovation et à des investissements dans le secteur de la distribution en Lituanie.

À propos du groupe Ignitis et d’UAB VVP Investment

Le groupe Ignitis est une entreprise de services collectifs à intégration verticale centrée sur les énergies renouvelables. En développant un portefeuille d’actifs de production à faibles émissions de carbone axé sur l’éolien marin et terrestre et l’énergie solaire photovoltaïque ainsi que sur les technologies Power-to-X et de stockage tout en tirant parti de son modèle économique intégré, l’entreprise prévoit de fournir une puissance installée verte et flexible comprise entre 4 et 5 GW d’ici 2030. Le groupe Ignitis s’est engagé à parvenir à la neutralité carbone d’ici 2040-2050.

L’emprunteur, UAB VVP Investment, est la filiale du groupe Ignitis créée pour aménager et exploiter le parc éolien.