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MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN

Signature(s)

Montant
32 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Lituanie : 32 000 000 €
Énergie : 32 000 000 €
Date(s) de signature
14/12/2023 : 32 000 000 €
Autres liens
Related public register
23/05/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
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24/12/2025 - Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
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Lituanie : des financements de la BEI et de la NIB pour le parc éolien du groupe Ignitis à Mažeikiai

Fiche récapitulative

Date de publication
8 mai 2024
Statut
Référence
Signé | 14/12/2023
20210173
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
AB IGNITIS GRUPE
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 32 million
EUR 85 million
Lieu
Secteur(s)
  • Énergie - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
Description
Objectifs

Construction of a 63 MW onshore wind farm and its associated infrastructure.

The objective of the project is to increase the amount of locally produced renewable electricity in line with the National Energy and Climate Plan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms fall under Annex II of the EIA-Directive (2011/92/EU), requiring the competent authorities to determine whether an EIAs are required. Given the size of the project and that it is composed of two separate parts, the competent authority has issued two decisions screening out the project from undergoing full EIA process. The Bank services will assess the authorization procedure, including screening decisions, project descriptions as well as terms and conditions of the environmental and building permits. Compliance with EU EIA, Birds and Habitats Directives will be further appraised in detail, in particular cumulative impacts and impacts on protected flora and fauna, including adjacent Natura 2000 sites.

By the Commission Implementing Decision (EU) 2020/1500, Directive 2014/25/EU shall not apply to contracts awarded by contracting entities and intended to enable the production and wholesale of electricity produced from conventional sources and from renewable sources except production and wholesale of electricity from renewable sources subject to the first and second support scheme, to be carried out in Lithuania.

Étapes
À l'examen
Approuvé
Signé
7 avril 2022
14 décembre 2023
Documents liés
23/05/2024 - Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Date de publication
23 May 2024
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
152797147
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20210173
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social - MAZEIKIAI ONSHORE WIND GREEN ENERGY LOAN
Date de publication
24 Dec 2025
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
254476903
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche d’achèvement d’un point de vue environnemental et social
Numéro du projet
20210173
Secteur(s)
Énergie
Régions
Union européenne
Pays
Lituanie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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Fiche technique
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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

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