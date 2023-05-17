Ce prêt cofinancera la modernisation du réseau de production et de distribution de chaleur de la ville de Brno, réduisant ainsi les émissions et la dépendance à l’égard des importations de gaz.

Le projet porte sur la construction d’une nouvelle unité de cogénération alimentée à la biomasse, qui renforcera la sécurité, l’efficacité et la flexibilité de l’approvisionnement en chaleur.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a signé un accord avec Teplarny Brno relatif à un prêt de 75 millions d’EUR destiné à cofinancer la modernisation du réseau de production et de distribution de chaleur de la ville de Brno, en République tchèque. Le projet porte sur la construction d’une unité de production combinée de chaleur et d’électricité alimentée par des copeaux de bois, laquelle contribuera à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution.

Teplarny Brno est une entreprise de services collectifs qui produit et fournit du chauffage à la ville de Brno et de l’électricité au réseau national. Outre la construction d’une installation fonctionnant à la biomasse, l’entreprise utilisera le financement de la BEI pour moderniser 5 km de conduites et construire 5,5 km de nouvelles canalisations, ainsi que pour rénover 16 stations de correspondance et en construire 105 nouvelles. L’amélioration des infrastructures permettra de réduire les pertes sur le réseau et de raccorder de nouveaux clients.

« L’accord conclu aujourd’hui témoigne de l’engagement indéfectible de la BEI à soutenir une transition juste vers une économie sobre en carbone », a déclaré Lilyana Pavlova, vice-présidente de la BEI. « Passer du gaz à des sources renouvelables, comme la biomasse, est une priorité absolue, non seulement pour l’avenir de notre planète et la santé publique, mais aussi pour préserver la sécurité et l’accessibilité financière de notre approvisionnement énergétique. C’est également un excellent exemple de la manière dont la banque de l’UE soutient la politique de cohésion. »

Le prêt sur 15 ans signé aujourd’hui appuiera l’abandon progressif du chauffage au gaz dans la deuxième ville de République tchèque. En outre, il aidera aussi le pays à atteindre les objectifs du plan national en matière d’énergie et de climat. La modernisation des réseaux de distribution d’énergie, afin de limiter les pertes et de renforcer la production à partir de sources d’énergie renouvelables, est une priorité majeure pour la BEI.

« La Ville de Brno, propriétaire de Teplarny Brno, se félicite de la signature, ce jour, de l’accord de prêt avec la BEI ; il permettra essentiellement de financer la modernisation du réseau de production et de distribution de chaleur de notre ville », a commenté la maire de Brno, Markéta Vaňková. « Il s’agit d’une nouvelle étape importante vers la sortie progressive de la dépendance de Brno au gaz.

Ce financement bénéficiera à une région de l’UE moins développée, en matière de PIB par habitant, et ira à l’appui de la priorité stratégique de la BEI qui vise à promouvoir une croissance équitable et une cohésion territoriale dans notre Union. Ce projet s’inscrit également dans le cadre de la contribution de la BEI au plan REPowerEU, lequel vise à éliminer la dépendance de l’Europe à l’égard des combustibles fossiles.

« Nous sommes ravis d’avoir un partenaire aussi important que la BEI pour financer notre premier projet réellement vert, à savoir la construction d’une installation à biomasse destinée à la production de chaleur et d’électricté à partir de copeaux de bois », s’est félicité Petr Fajmon, PDG de Teplarny Brno.

À propos de la Banque européenne d’investissement

La BEI finance des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE, notamment en matière de cohésion sociale et territoriale et de transition juste vers la neutralité climatique. La BEI soutient des projets dans les domaines des infrastructures, de l’innovation, du climat et de l’environnement ainsi que des petites et moyennes entreprises. En 2022, la BEI a signé de nouveaux financements d’un montant de 1,85 milliard d’EUR en faveur de projets en République tchèque.