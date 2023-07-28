© VoltStorage

VoltStorage met au point des systèmes écologiques de stockage pour les énergies renouvelables, afin de remédier au caractère intermittent de l’éolien et du photovoltaïque.

La BEI a accordé à VoltStorage un prêt d’amorçage-investissement de 30 millions d’EUR à l’appui de la recherche-développement et de l’innovation, ainsi que d’une nouvelle usine.

Le prêt est garanti par le programme de recherche et d’innovation de la Commission européenne.

La Banque européenne d’investissement (BEI) accorde à VoltStorage GmbH, une entreprise basée à Munich, un prêt d’amorçage-investissement de 30 millions d’EUR. L’objectif est de cofinancer la mise au point et la commercialisation de batteries innovantes à oxydoréduction au vanadium destinées aux entreprises commerciales et agricoles et de porter à l’échelle supérieure la nouvelle technologie liée aux batteries au sel de fer (Iron-Salt-Battery).

Avec le développement de cette technologie, VoltStorage établit de nouvelles normes dans le domaine du stockage d’énergie de longue durée, offrant aux parcs éoliens et solaires une solution très rentable et économe en ressources pour combler les déficits d’approvisionnement pendant les périodes où le vent et l’ensoleillement sont faibles et pour sécuriser la capacité de charge de base. À terme, l’énergie renouvelable pourrait ainsi devenir aussi indépendante des conditions météorologiques que les centrales à combustibles fossiles.

Cette technologie a le pouvoir de changer la donne sur la voie de la transition écologique vers les énergies renouvelables. C’est la raison pour laquelle ce prêt de la BEI est soutenu par le volet « Projets de démonstration liés à l’énergie » du dispositif InnovFin de l’Union européenne.

VoltStorage prévoit de faire adopter la technologie liée aux batteries au sel de fer par les entreprises de services d’utilité publique à partir de 2025. Fondée en 2016, l’entreprise entend mettre à disposition l’énergie renouvelable 24 heures sur 24 grâce à des batteries durables. À la différence du lithium ou du cobalt utilisés aujourd’hui dans les batteries automobiles, le fer et le sel sont des matières premières courantes que l’on trouve facilement sur le marché. Et tandis que, pour les batteries des voitures, il est essentiel de proposer des cycles de charge courts, les systèmes de stockage d’énergie de longue durée sont spécifiquement développés pour des périodes de charge et de décharge plus longues afin de combler les déficits de production d’énergie sur une durée pouvant aller jusqu’à 100 heures et d’assurer la charge de base.

Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI chargé des activités en Allemagne : « La BEI soutient les technologies de pointe innovantes et durables développées et fabriquées dans l’Union européenne, et en particulier les technologies de stockage. La technologie de VoltStorage peut changer la donne en matière d’énergies renouvelables, les rendant aussi fiables 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 que les centrales à combustibles fossiles l’ont été par le passé. La BEI est donc fière de soutenir cette jeune pousse prometteuse. »

Jakob Bitner, PDG et cofondateur de VoltStorage : « Nous nous réjouissons que la BEI nous soutienne dans notre mission de fournir aux entreprises et aux collectivités du monde entier des solutions de stockage d’énergie peu coûteuses et durables. Ce financement nous permettra de nous concentrer pleinement sur la mise au point et la commercialisation de nos solutions innovantes de stockage d’énergie, ainsi que d’étoffer nos capacités de production afin de répondre à la demande croissante. Ce soutien accélérera notre démarche qui vise à mettre les énergies renouvelables à disposition 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, grâce à des batteries durables, et à contribuer à la transition vers un avenir énergétique plus durable et plus résilient. »

Informations générales

La BEI, dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. Ses activités concernent principalement les domaines prioritaires suivants : climat et environnement, développement, innovation et compétences, petites et moyennes entreprises, infrastructures et cohésion. La BEI collabore étroitement avec d’autres institutions de l’Union européenne pour favoriser l’intégration européenne, promouvoir le développement de l’UE et soutenir ses politiques dans plus de 140 pays du monde entier.

Le volet Projets de démonstration liés à l’énergie du dispositif InnovFin permet d’accorder des prêts, des garanties ou des financements de type apports de fonds propres d’un montant généralement compris entre 7,5 millions et 75 millions d’EUR pour des projets de démonstration innovants dans les domaines de la transformation du système énergétique, y compris – mais sans s’y limiter – les technologies liées aux énergies renouvelables, les systèmes énergétiques intelligents, le stockage d’énergie, le captage, l’utilisation et le stockage du dioxyde de carbone. Les projets ciblés peuvent concerner des actifs, des procédés de fabrication ou des services innovants liés aux systèmes énergétiques et, à titre expérimental, d’autres solutions qui soutiennent l’économie circulaire. Ces produits financiers sont garantis par Horizon 2020, le programme de recherche et d’innovation de l’UE, et mis en œuvre par la Banque.

VoltStorage GmbH développe et produit des systèmes de stockage d’énergie basés sur la technologie écologique à flux redox. Avec ses solutions de stockage durable, VoltStorage s’efforce d’atteindre son objectif de faire en sorte que de l’énergie 100 % renouvelable soit disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avec la technologie à flux redox, VoltStorage propose une alternative à grande échelle aux technologies de stockage recourant au lithium. Cette solution de remplacement ne nécessite pas de matériaux rares ou de minerais provenant de zones de conflit, est entièrement recyclable et présente également une fiabilité et une durabilité opérationnelles élevées. En faveur d’un monde plus juste et plus propre, pour les générations à venir.