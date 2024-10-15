Permettre au monde de manger à sa faim constitue une nécessité stratégique

Le problème réside en ce que les pays présentant les niveaux les plus élevés d’insécurité alimentaire sont souvent ceux qui rencontrent le plus de difficultés pour accéder à des financements. Parmi les principaux obstacles figurent le coût élevé des transactions, la fragmentation des marchés agricoles, la fragilité des droits fonciers, la faiblesse des capacités administratives, l’insuffisance de la gouvernance, ainsi que l’instabilité politique.

L’une des clés pour surmonter ces obstacles consiste à renforcer les partenariats internationaux. C’est la raison pour laquelle la BEI, l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et plusieurs autres organisations internationales travaillent en étroite collaboration pour promouvoir la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale et la résilience climatique. En combinant les ressources et l’expérience, notamment en Afrique subsaharienne, nous pouvons surmonter les défis chroniques du financement.

En nous appuyant par exemple sur l’expertise et le pouvoir de mobilisation de la FAO, nous pouvons fournir davantage de financements pour les activités agroalimentaires et bioéconomiques. Rien qu’en 2023, le Centre d’investissement de la FAO a permis de mobiliser 6,6 milliards de dollars de nouveaux investissements, en concevant 38 projets d’investissement public soutenus par des partenaires financiers dans 26 pays. Cela s’ajoute au soutien à la mise en œuvre des projets en cours, pour un total d’environ 46,7 milliards de dollars.

Pour accroître ces financements, il faut néanmoins disposer des bons outils, notamment de produits financiers qui réduisent les risques pour le secteur privé. À titre d’illustration, le panachage de ressources – qui allie fonds publics et privés – et les mécanismes de financement innovants tels que les obligations climatiques peuvent rendre ces investissements plus attrayants pour les capitaux qui se tiennent encore à l’écart.

Permettre au monde de manger à sa faim ne constitue pas seulement une responsabilité morale, mais également une nécessité stratégique. La faim constitue une crise mondiale immédiate, qui exige des investissements massifs. Fort heureusement, les bienfaits potentiels en valent largement la peine. La mise en place de systèmes agroalimentaires durables permet non seulement de réduire la pauvreté et la faim, mais également de créer des emplois, de promouvoir la croissance économique, d’atténuer les inégalités entre les sexes, d’améliorer la santé et de bâtir des communautés plus fortes. Le retour sur investissement est immense, et le coût potentiel de l’inaction encore plus élevé.

Cet article a été initialement publié par Project Syndicate.