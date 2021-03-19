Vous souhaitez savoir comment la banque de l’UE fait de ses objectifs une réalité dans son d’action pour le climat ? La feuille de route du Groupe BEI dans son rôle de banque du climat pour la période 2021-2025 guidera ses ambitions. Elle est le fruit de plusieurs séries de consultations avec la société civile et d’autres parties prenantes. La feuille de route souligne les grandes ambitions de la BEI en matière de financement climatique en vue de soutenir le pacte vert pour l’Europe et de faire de celle-ci un continent neutre en carbone. Elle décrit les prochaines étapes du développement de l’investissement durable et fournit un cadre pour lutter contre les changements climatiques et protéger l’environnement au cours de la décennie à venir, qui s'annonce décisive. En savoir plus sur l’action de la BEI pour le climat