Allen et Max Mohammadi sont des ingénieurs et entrepreneurs basés en Suède. Ces deux frères n’ont pas peur de relever les défis mondiaux.

Ils ont déjà mis au point une plateforme primée reposant sur l’intelligence artificielle qui aide les médecins à détecter les maladies cardiaques avant qu’elles ne se déclarent. Leur dernier projet, PlasticFri, s’attaque à la pollution de l’environnement par les plastiques. Les deux frères ont inventé un nouveau type de biomatériau, fabriqué à partir de sources renouvelables comme des déchets végétaux. Il a l’apparence du plastique traditionnel et remplit la même fonction, mais ce matériau totalement exempt de pétrole, peut être produit à l’aide de machines qui existent déjà afin de fabriquer des articles jetables abordables et non toxiques comme des gobelets, des sacs et des pellicules d’emballage.

« La genèse de cette idée est liée à notre histoire familiale », explique Allen depuis son domicile, à Stockholm. « Chaque fois que nous faisions une sortie à la plage ou dans la nature, nous prenions le temps de ramasser des déchets afin de faire en sorte que l’environnement autour de nous soit propre. »

Une fois adultes, Allen et Max ont poursuivi la tradition familiale enseignée par leurs parents. « Partout où nous allions, nous remarquions que la plupart des ordures que nous ramassions étaient des déchets plastiques. Et bien évidemment, il y en avait toujours plus. Max a commencé à étudier la possibilité de mettre au point une alternative au plastique qui pourrait avoir un impact notable. »

L’ampleur du problème de la pollution plastique est stupéfiante. Comme l’ont fait remarquer Allen et Max, tous les morceaux de plastique qui ont été produits existent encore aujourd’hui sous une forme ou une autre : enfouis dans des décharges ou flottant dans des spirales géantes de déchets dans les océans. Les deux frères affirment que l’étendue du problème et le fait qu’il ne cesse d’augmenter chaque année sont les facteurs ayant motivé leurs recherches.