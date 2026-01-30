Notre mode opératoire

Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l’épine dorsale de l’économie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : elles créent des emplois, font tourner les industries et stimulent l’innovation. Pourtant, nombre de PME peinent à accéder au financement et à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.

Le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, élaboré par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne, aide les PME à surmonter ces obstacles. Grâce à des financements à long terme, des garanties et une assistance technique, ce programme permet aux entreprises de croître, d’adopter des pratiques plus écologiques et de se développer à l’international.

Découvrez comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité change la donne au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et au-delà – en renforçant les chaînes d’approvisionnement, en soutenant la décarbonation et en accompagnant l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneuses et d’entrepreneurs durables.

Le moment est-il venu de vous développer ? Découvrez comment ce programme peut accompagner votre entreprise dès aujourd’hui.