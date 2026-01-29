La BEI aux côtés de l’Ukraine

Nous condamnons l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis le début de la guerre en 2022, nous avons alloué plus de 4 milliards d’euros pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, notamment dans les domaines des services municipaux, de la gestion de l’eau, de la sécurité énergétique et des petites entreprises.

En 2025, avec l’appui de l’Union européenne, nous avons alloué des financements pour un montant record de 1,5 milliard d’euros. Une part importante a servi à maintenir l’approvisionnement en électricité des foyers et des collectivités, grâce au renforcement de la résilience énergétique de l’Ukraine.

De la frontière de l’UE jusqu’aux lignes de front, nous travaillons sur plus de 500 projets dans plus de 150 communautés à travers le pays. Nous rétablissons le chauffage urbain, réhabilitons des hôpitaux et des écoles et construisons des logements. Et nous sommes déterminés à en faire davantage.