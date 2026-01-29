La BEI aux côtés de l’Ukraine

Nous condamnons l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Depuis le début de la guerre en 2022, nous avons alloué plus de 4 milliards d’euros pour répondre aux besoins les plus urgents de l’Ukraine, notamment dans les domaines des services municipaux, de la gestion de l’eau, de la sécurité énergétique et des petites entreprises.
En 2025, avec l’appui de l’Union européenne, nous avons alloué des financements pour un montant record de 1,5 milliard d’euros. Une part importante a servi à maintenir l’approvisionnement en électricité des foyers et des collectivités, grâce au renforcement de la résilience énergétique de l’Ukraine.
De la frontière de l’UE jusqu’aux lignes de front, nous travaillons sur plus de 500 projets dans plus de 150 communautés à travers le pays. Nous rétablissons le chauffage urbain, réhabilitons des hôpitaux et des écoles et construisons des logements. Et nous sommes déterminés à en faire davantage.
Chronologie de la solidarité
25 octobre 2024
Fonds EU for Ukraine (EU4U) du Groupe BEI : 25 millions d’euros de la Pologne en faveur de projets essentiels au redressement de l’Ukraine
3 avril 2024
Fonds EU for Ukraine (EU4U) du Groupe BEI : 10 millions d’euros de l’Estonie en faveur du redressement de l’Ukraine
Le 4 décembre 2023
Le Fonds « EU for Ukraine » (EU4U) de la BEI approuve son premier projet avec l’octroi de 25 millions d’euros au fonds Horizon Capital Growth Fund IV pour soutenir les petites et moyennes entreprises en Ukraine et en Moldavie.
Le 13 juillet 2023
Le fonds EU for Ukraine (EU4U) de la BEI atteint à ce jour plus de 400 millions d’euros. Il répond aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures et contribue à soutenir son économie. Cette annonce intervient après que les États membres de l’UE suivants ont signifié leur contribution au Fonds :
Le 26 avril 2023
L’Italie devient le premier pays à apporter son soutien au fonds EU4U avec un engagement de 100 millions d’euros en faveur de la reconstruction et de la reprise dans le pays.
Le 13 juin 2023, la Commission européenne convient d’une garantie de l’UE grâce à laquelle la BEI pourra fournir à l’Ukraine de nouveaux prêts de 100 millions d’euros afin de répondre aux besoins urgents de redressement du pays, tels que la réparation des infrastructures municipales ou énergétiques endommagées.
29 mars 2023
Le Conseil d’administration de la BEI approuve l’initiative « EU for Ukraine » pour financer le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.
Dans le cadre de cette initiative, la BEI met en place un fonds permettant à la Commission européenne, aux États membres de l’UE et à d’autres donateurs de soutenir la reconstruction et le redressement en Ukraine. Le fonds « EU for Ukraine » permettra à la BEI d’octroyer davantage de prêts à l’appui des investissements des secteurs public et privé.
14 décembre 2022
À la Conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l’Ukraine, qui s’est tenue à Paris, Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, a confirmé une nouvelle intensification du soutien financier et consultatif de la BEI en faveur du relèvement de l’Ukraine et de son adhésion à l’UE.
L’Institut BEI fait aussi un don supplémentaire de 1 million d’euros pour soutenir les orphelinats ukrainiens de type familial et acheter des ambulances, des camions de pompiers et des générateurs pour l’Ukraine.
12 octobre 2022
Le Groupe BEI accorde un nouveau soutien immédiat de 550 millions d’euros à l’Ukraine pour répondre à ses besoins les plus urgents. Cette aide fait partie de la deuxième enveloppe de 1,59 milliard d’euros mise en place, en étroite collaboration avec la Commission européenne, au titre de la réponse urgente de la BEI en solidarité avec l’Ukraine. Faisant suite à un premier décaissement le 15 septembre au titre de ce soutien, le nouveau montant décaissé permettra à l’Ukraine de couvrir des besoins de financement urgents, de rétablir certaines des infrastructures critiques endommagées, de reprendre la fourniture de services municipaux, dont les services de transport, et d’aider les villes à récupérer des fonctions de base. À ce jour, le Groupe BEI a décaissé au total 1,7 milliard d’euros en faveur de l’Ukraine depuis le début de l’invasion à grande échelle de son territoire par la Russie. L’Institut BEI annonce également une aide de 95 000 euros pour deux projets supplémentaires.
15 septembre 2022
Le Groupe BEI accorde un soutien immédiat de 500 millions d’EUR à l’Ukraine pour lui permettre de répondre à ses besoins les plus urgents. Cette aide fait partie de la deuxième enveloppe de 1,59 milliard d’EUR mise en place, en étroite collaboration avec la Commission européenne, au titre de la réponse urgente de la BEI en solidarité avec l’Ukraine. Werner Hoyer, président de la BEI, présente aujourd’hui à Denys Shmyhal, le premier ministre ukrainien, les plans du Groupe BEI pour le redressement et la reconstruction de l’Ukraine.
25 Juillet 2022
Le Conseil d’administration de la BEI approuve une assistance financière de l’UE de 1,59 milliard d’euros en faveur de l’Ukraine avec le soutien de la Commission européenne.
18 mai 2022
Le Conseil d’administration de la BEI approuve une ligne de crédit de 4 milliards d’EUR afin d’aider les autorités nationales, les villes, les régions et les collectivités locales de tous les États membres de l’UE à répondre à des besoins urgents en matière d’investissement et à relever les défis liés à l’accueil et à l’intégration des réfugiés de guerre en provenance d’Ukraine.
Cette ligne de crédit de la BEI s’inscrit dans le droit fil de l’engagement annoncé par Werner Hoyer, président de la BEI, le 9 avril 2022, à l’occasion de la campagne mondiale de collecte de fonds en faveur de l’Ukraine et de ses réfugiés, « Agir pour l’Ukraine ». La ligne de crédit sera complétée par la plateforme de conseil EMBRACE, qui vise à aider les États membres de l’UE à mieux répondre aux besoins d’infrastructures, avec le soutien de la plateforme de conseil InvestEU, de Jaspers et de fi-compass.
9 avril 2022
Lors de l’événement mondial de collecte de fonds « Stand Up For Ukraine », dont le but est d’apporter une aide aux victimes de l’invasion russe, la BEI s’engage à verser 4 milliards d’EUR supplémentaires pour soutenir les réfugiés de guerre ukrainiens dans les États membres de l’UE. Le nouveau paquet de mesures servira à financer des infrastructures sociales essentielles, notamment des logements, des écoles, des hôpitaux et des jardins d’enfants.
4 avril 2022
La BEI décaisse intégralement le paquet initial de solidarité d’urgence en faveur de l’Ukraine, dans le mois suivant son approbation. Cet ensemble de mesures comprend un soutien immédiat de 668 millions d’EUR aux autorités ukrainiennes. Parallèlement à ces 668 millions d’EUR, l’Institut BEI a fait don de 2,5 millions d’EUR pour apporter une aide humanitaire aux personnes touchées par le conflit qui frappe le pays.
4 mars 2022
Le Conseil d’administration de la BEI approuve un soutien financier immédiat de 668 millions d’EUR en faveur de l’Ukraine.
Cette réponse immédiate fait suite à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Lire la déclaration exprimant la solidarité du Groupe BEI avec le peuple ukrainien et la condamnation ferme de l’invasion militaire russe.
24 février 2022
La Russie déclenche une nouvelle agression militaire de l’Ukraine. Le Groupe BEI exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien et condamne avec fermeté l’attaque russe injustifiée en Ukraine.
Dernières actualités sur le soutien immédiat de la BEI à l’Ukraine
