L’UE intensifie son soutien à l’Ukraine au moyen d’un nouvelle enveloppe de près de 600 millions d’euros pour l’énergie, les transports et la résilience des entreprises

EIB

Annoncé par le Groupe BEI et la Commission européenne, le dispositif a pour objet des centrales hydroélectriques, des équipements de chauffage urbain pour les collectivités, des ponts, des points de passage aux frontières et des petites entreprises.

Dix États membres – l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie – participent à cette facilité de crédit à l’exportation innovante relevant d’InvestEU qui soutiendra les échanges avec l’Ukraine ainsi que son économie.

Le Groupe BEI a mis 3,6 milliards d’euros à disposition pour l’Ukraine – nouveaux accords compris – depuis le début de l’invasion à grande échelle du pays par la Russie en 2022.

L’Union européenne intensifie son soutien économique à l’Ukraine au moyen de près de 600 millions d’euros de nouveaux financements à l’appui des systèmes énergétiques, des réseaux de transport et des entreprises du pays. Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) et la Commission européenne ont annoncé le nouveau dispositif de financement européen lors d’une conférence consacrée au redressement de l’Ukraine ce jour à Rome. Les ressources mises à disposition seront pour l’essentiel octroyées sous forme de prêts de la BEI qui seront assortis de garanties de l’UE.

Une partie des fonds serviront à financer des infrastructures critiques. Ce concours financier servira à la remise en état des grandes centrales hydroélectriques, à la modernisation des systèmes de chauffage urbains municipaux ainsi qu’à la réparation des principaux ponts et routes du pays, ou encore à l’amélioration des points de passage aux frontières.

Une enveloppe destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) ukrainiennes a également été annoncée ce jour. Elle sera constituée de nouveaux prêts et de garanties soutenues par l’UE que le Groupe BEI octroiera à des banques ukrainiennes, dont Ukrgasbank, Ukreximbank, Bank Lviv, Kredobank et une filiale de Piraeus Bank basée en Grèce. Ainsi, des ressources financières encore plus importantes seront disponibles pour les petites entreprises ukrainiennes.

Le Groupe BEI renforce également son soutien aux exportations vers l’Ukraine, avec la participation de 10 États membres de l’UE au projet pilote de crédit à l’exportation InvestEU pour l’Ukraine. Le dispositif de garantie est géré par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI. L’organisme de crédit à l’exportation de chaque pays participant reçoit une garantie soutenue par le FEI pour appuyer les exportations nationales de marchandises et de services des PME et des entreprises de taille intermédiaire (ETI) vers l’Ukraine.

Afin d’aider l’État ukrainien à transformer ses priorités de redressement en investissements réels, la BEI a lancé une facilité pour les projets d’infrastructure (Ukraine FIRST – IPF). Ce volet essentiel du nouveau programme de préparation des projets Ukraine FIRST a été élaboré en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Commission européenne.

« Les accords annoncés ce jour témoignent de la force de notre engagement envers l’Ukraine et de notre détermination à répondre aux besoins les plus aigus du pays – au moyen d’infrastructures critiques et du soutien aux entreprises ukrainiennes ainsi qu’aux entreprises européennes qui envisagent des échanges commerciaux et des exportations vers l’Ukraine », a déclaré Nadia Calviño, présidente de la BEI.

« Reconstruire une Ukraine forte et moderne. C’est précisément l’objectif des accords de financement soutenus par l’UE conclus ce jour. En appuyant les entreprises, les réseaux de transport et les systèmes énergétiques résilients. En donnant de l’espoir et en créant des possibilités », a commenté Marta Kos, commissaire européenne à l’élargissement.

« Chaque investissement que nous entreprenons est motivé par des besoins humains fondamentaux – la sécurité, le chauffage, la possibilité de bâtir un avenir meilleur. Voilà pourquoi nous aidons les communautés à se reconstruire, les foyers à se chauffer et les entreprises ukrainiennes à se développer, » a expliqué Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI qui supervise les opérations de la Banque en Ukraine.

« Les collectivités sont au cœur de la reconstruction. Notre objectif principal est de soutenir leur redressement et leur développement, en premier lieu dans les régions qui ont subi une agression armée », a affirmé Oleksiy Kouleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des collectivités et des territoires. « Le point de départ est la mise en place d’infrastructures fiables – des routes et des ponts qui rétablissent les liens entre les communautés et des solutions électriques qui sécurisent notre système énergétique. Et le soutien aux petites et moyennes entreprises crée une base solide pour le développement économique des collectivités. Avec le concours de la BEI, nous réalisons des progrès cruciaux là où ils sont les plus nécessaires. »

Dans sa démarche d’intensification du soutien au secteur privé ukrainien, la BEI a salué l’initiative visant à établir le fonds phare européen pour la reconstruction de l’Ukraine, un nouveau fonds d’investissement en capital mis en place par la Commission européenne et plusieurs États membres.

Grâce à une subvention importante de l’État allemand par l’intermédiaire de son fonds Initiative internationale pour le climat (IKI), la BEI sera en mesure de renforcer le soutien à la transition écologique des collectivités ukrainiennes. Afin d’assurer un déploiement rapide de cette subvention, la BEI s’associe à l’Agence allemande de coopération internationale (GIZ) et au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Le dispositif annoncé à Rome comprend en outre un partenariat entre le Groupe BEI et le service d’audit de l’État ukrainien visant à renforcer la surveillance des investissements.

Informations complémentaires sur les projets signés et annoncés aujourd’hui

Améliorer les infrastructures des secteurs de l’énergie et des transports

Le financement destiné à la remise en état de centrales hydroélectriques comprend un prêt de 120 millions d’euros de la BEI à Ukrhydroenergo, la plus grande entreprise hydroélectrique d’Ukraine. Ce prêt servira à financer la réhabilitation de trois centrales hydroélectriques stratégiques – Kaniv, Kremenchuk et Dnipro – et répondra aux besoins immédiats sur d’autres sites, pour contribuer au maintien de l’approvisionnement en électricité dans le contexte des attaques russes contre le système énergétique ukrainien.

Le volet du dispositif de financement consacré au chauffage urbain comprend deux prêts de la BEI d’un montant total de 100 millions d’euros. Ces prêts de 50 millions d’euros chacun seront accordés aux banques ukrainiennes Ukrgasbank et Oschadbank, qui achemineront les fonds vers les municipalités. Les autorités locales pourront investir dans la production décentralisée de chaleur, les énergies renouvelables ou encore l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics.

Le volet consacré au transport terrestre prendra la forme d’un prêt de 134 millions d’euros de la BEI à l’Agence nationale ukrainienne pour la restauration. Des travaux de réparation seront effectués sur des ponts et des routes, dont l’autoroute M06 qui relie Kiev à la frontière hongroise. Des améliorations des infrastructures aux frontières renforceront les « corridors de solidarité » de l’UE établis pour maintenir les échanges commerciaux avec l’Ukraine et renforcer les liens économiques.

Soutenir le redressement des PME et du secteur privé en Ukraine

Le volet du dispositif consacré aux PME comprend trois nouveaux prêts de la BEI : 100 millions d’euros à Ukreximbank, 70 millions d’euros à Ukrgasbank et 60 millions d’euros à Bank Lviv. Ces trois banques ukrainiennes achemineront les financements vers les PME, en mettant tout particulièrement l’accent sur les investissements verts.

Par ailleurs, la BEI accordera des garanties soutenues par l’UE à quatre emprunteurs ukrainiens : Ukrgasbank, Bank Lviv, Kredobank – une filiale de PKO Polski Bank basée en Pologne – et la branche ukrainienne de Piraeus Bank. Ainsi, des ressources financières encore plus importantes seront disponibles pour les petites entreprises ukrainiennes.

Soutenir les exportations de l’UE vers l’Ukraine

Dix États membres – l’Allemagne, le Danemark, l’Espagne, la Finlande, la France, l’Italie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie – se sont associés à l’initiative pilote de 300 millions d’euros Ukraine Export Credit Pilot, lancée dans le cadre d’InvestEU pour soutenir les échanges commerciaux avec l’Ukraine. Trois autres pays de l’UE devraient les rejoindre prochainement.

Ce dispositif de garantie, soutenu par la Commission européenne dans le cadre de son programme phare InvestEU, est géré par le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe BEI. L’organisme de crédit à l’exportation de chaque pays reçoit une garantie soutenue par le FEI pour appuyer les exportations nationales de marchandises et de services vers l’Ukraine. Les services de conseil fournis au titre d’InvestEU contribueront également au succès de cette initiative pilote.

Les garanties permettent de réduire les risques financiers et de maintenir les flux d’exportations – des machines et des matériaux de construction aux technologies critiques – tout en favorisant l’intégration plus poussée de l’Ukraine dans le marché unique européen et la trajectoire à plus long terme du pays vers l’adhésion à l’UE.

Stimuler le redressement par la préparation de projets

Afin d’aider l’État ukrainien à transformer ses priorités de redressement en investissements réels, la BEI a lancé Ukraine FIRST, une facilité pour la reconstruction des infrastructures en Ukraine. Ce nouveau programme consacré à la préparation de projets a été élaboré en collaboration avec la BERD et la Commission européenne. Dotée de 20 millions d’euros provenant de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’UE, auxquels s’ajoutent 5 millions d’euros de la BEI plus 5 millions d’euros de la BERD, l’initiative de 30 millions d’euros soutiendra des études de faisabilité, des évaluations techniques et la planification de marchés publics, ce qui permettra d’accélérer et d’améliorer la préparation des projets d’infrastructure. Des contributions supplémentaires sont en outre attendues.

Investir dans le secteur privé ukrainien au moyen de fonds propres

Dans sa démarche d’intensification du soutien au secteur privé ukrainien, la BEI a salué la création du fonds phare européen pour la reconstruction de l’Ukraine, un nouveau fonds d’investissement en capital mis en place par la Commission européenne et plusieurs États membres. Ce fonds vise une première collecte de ressources en capital de 500 millions d’euros au maximum, afin d’investir dans des entreprises qui contribuent au redressement de l’Ukraine. L’Allemagne, l’Italie, la France et la Pologne ainsi que leurs banques de développement – à savoir, respectivement, la KfW, la CDP, Proparco et la BGK – participent à cette initiative.

Renforcer la résilience énergétique de l’Ukraine

Sur la base d’une subvention de 20 millions d’euros accordée par l’État allemand dans le cadre du Fonds Initiative internationale pour le climat (IKI), la BEI s’associe à la GIZ et au PNUD pour aider à intégrer, dans le cadre du programme de solutions pour les énergies renouvelables appuyé par le Fonds IKI, l’énergie verte dans les projets que les municipalités ukrainiennes ont mis en œuvre avec le soutien de la BEI. Ce programme permettra à certaines villes ukrainiennes qui ont amélioré l’efficacité énergétique de leurs bâtiments publics d’obtenir des subventions supplémentaires pour installer des équipements tels que des pompes à chaleur ainsi que des batteries et des panneaux solaires. Les autorités locales bénéficieront à cette fin de l’assistance de la GIZ et du PNUD, ce qui facilitera et accélérera la réalisation de ces améliorations, en particulier dans les petites villes et les collectivités disposant de capacités limitées.

Par ailleurs, en s’appuyant sur une contribution supplémentaire de 19,6 millions d’euros de l’État allemand dans le Fonds IKI, la BEI et l’Allemagne ont décidé de soutenir les régions ukrainiennes dépendantes du charbonau titre du programme pour une transition et une résilience justes de l’Ukraine (JTR-U, pour Just Transition and Just Resilience for Ukraine) du Fonds IKI. Le programme JTR-U a pour objectif de faciliter les projets d’investissement visant à remédier aux incidences socio-économiques de l’abandon progressif de l’extraction du charbon et ouvrant des perspectives économiques dans les régions charbonnières ukrainiennes, et contribuant ainsi au redressement et à la reconstruction au sens plus large de l’Ukraine.

Renforcer les garanties pour protéger les fonds destinés au redressement

La BEI et le service d’audit de l’État ukrainien ont signé un nouvel accord visant à intensifier les efforts de lutte contre la fraude et la corruption dans le contexte des projets financés par l’UE. Ce partenariat renforcera la coordination en matière de prévention, de détection et d’identification précoce des risques, en veillant à la bonne utilisation des fonds destinés au redressement au moyen d’une surveillance renforcée. Il s’appuie sur la coopération plus large que la BEI entretient avec les autorités ukrainiennes chargées de l’application de la loi et de la lutte contre la corruption – dont le Bureau national anticorruption, le Bureau du procureur général, le Bureau de la sécurité économique et le Bureau national d’enquête – afin de renforcer la transparence, la confiance et la bonne gouvernance.

Informations générales

La BEI en Ukraine

Présente en Ukraine depuis 2007, la BEI a intensifié son soutien financier à la résilience et à la modernisation du pays après son invasion à grande échelle par la Russie en 2022. Depuis lors, la BEI a mis à disposition 3,6 milliards d’euros de financements, dont près des deux tiers ont déjà été décaissés. Dans le contexte de son initiative EU for Ukraine (EU4U), ainsi que du rôle clé qu’elle joue dans le déploiement d’une enveloppe dédiée relevant du deuxième pilier de la facilité pour l’Ukraine, la BEI est déterminée à intensifier et à accélérer ses activités au titre du mandat que lui ont confié les dirigeants de l’UE, en étroite collaboration avec la Commission européenne, le Parlement européen, les États membres de l’UE et des partenaires internationaux.