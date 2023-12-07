L’iPhone des centrales électriques

Chaque fois que le soleil brille, l’énergie solaire produite par WeDoSolar prend le relais et alimente les appareils ménagers, tels que les ordinateurs portables, les routeurs internet et les réfrigérateurs, en temps réel. Selon Karolina, un kit peut couvrir jusqu’à 25 % des besoins énergétiques d’un ménage. Les utilisateurs peuvent suivre la production et les économies grâce à une application.

On l’interroge souvent sur le positionnement vertical des panneaux. Elle explique qu’en effet, pendant les mois d’été, ils peuvent être moins efficaces que les modules inclinés. Mais en hiver, lorsque le soleil est bas, ils sont mieux exposés, ce qui signifie que la production d’énergie s’équilibre sur l’année.

La plupart des avis sur Trustpilot accordent cinq étoiles à WeDoSolar. Une personne a notamment écrit : « J’ai mon kit de balcon WeDoSolar depuis environ un an. L’installation s’est faite en une heure environ et depuis, le kit a produit des tonnes de KW/h d’énergie[…] C’est vraiment comme l’iPhone des centrales électriques. »

En 2023, WeDoSolar a été finaliste du concours de l’innovation sociale de l’Institut BEI, qui soutient des entreprises ayant un impact social, éthique ou environnemental positif. Lorsqu’elle se souvient de cette expérience et des amis qu’elle s’est faits, Karolina est émue. « Même si nous n’avons pas remporté de prix, je pense que nous en sortons toutes et tous gagnants. »

L’importance de l’indépendance énergétique

En février 2022, le kit de WeDoSolar a été mis en vente directe sur le site web de l’entreprise. Quelques jours plus tard, la Russie envahissait l’Ukraine. « Après une semaine, nos stocks étaient épuisés », explique Karolina. « Tout le monde a saisi la gravité de la situation et l’importance d’être indépendant sur le plan énergétique. »

Karolina, qui est née en Ukraine en 1988 et a déménagé en Irlande avec sa mère à l’âge de neuf ans, a été particulièrement touchée par la guerre. Bien qu’elle ait toujours été fascinée par la technologie, elle a décidé de faire des études de commerce et d’économie à l’université. Elle a déménagé à Berlin lorsqu’elle s’est vu offrir un emploi dans une agence numérique.

La guerre a éclaté au moment où WeDoSolar cherchait des financements. « La collecte de fonds a pris un peu plus de temps », explique-t-elle. « J’étais dans l’entreprise, mais aussi beaucoup en Ukraine, à essayer de ramener mes proches, mes sœurs et leurs enfants. »

Moins de formalités administratives

Si WeDoSolar a pu passer de l’idée à l’entreprise en un peu plus d’un an, cela ne l’a pas empêchée de rencontrer des obstacles, d’ordre réglementaire principalement, mais la société fait pression pour que cela change. Par exemple, jusqu’à récemment, la plupart des pays européens avaient des lois interdisant d’injecter de l’énergie dans le réseau sans prise de courant dédiée.

En 2023, l’Allemagne a été l’un des premiers à assouplir les règles sur les panneaux solaires « plug and play » (prêts à l’emploi), puis d’autres pays européens lui ont emboîté le pas. L’Allemagne a également supprimé la taxe sur la valeur ajoutée sur les investissements dans l’énergie solaire et a commencé à accorder des subventions aux propriétaires qui installent des panneaux photovoltaïques. La baisse des formalités administratives s’est traduite par une augmentation sensible du nombre de kits solaires pour balcon dans le pays.

WeDoSolar a également défendu les droits des locataires, certains se voyant interdire l’installation de panneaux photovoltaïques par leur propriétaire. Dans un premier temps, les locataires ne pouvaient pas bénéficier des subventions de l’Allemagne, ce qui avait choqué Karolina, elle-même en location. « Plus de 50 % de la population est locataire », souligne-t-elle. Depuis lors, la loi a changé.

Disponible dans 24 pays européens, WeDoSolar se développe en se lançant dans le B2B, avec des chaînes de vente au détail, des revendeurs et des plateformes de commerce électronique. L’entreprise réalise déjà des bénéfices, mais pour Karolina, la priorité est de lutter contre les changements climatiques.

« Pour nous, le paramètre le plus important est la réduction des émissions de CO 2 , car nous sommes confrontés à une grave crise. Nous recherchons constamment des moyens de distribuer notre produit à un prix bas, voire gratuitement. »

Parfois, lorsque Karolina se promène dans Berlin, elle passe délibérément devant des bâtiments où elle sait que des kits de WeDoSolar sont installés. « C’est chouette », dit-elle, « les produits physiques apportent une grande satisfaction, surtout quand vous voyez les gens les utiliser. » Et contrairement aux illuminations de Noël, ses panneaux solaires sont visibles toute l’année.