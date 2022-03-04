©fotofabrika/ Adobe Stock

Le Conseil d’administration condamne unanimement et dans les termes les plus vifs l’invasion brutale et illégale de l’Ukraine par la Russie.

Le concours financier relève de la réponse d’urgence de la BEI en solidarité avec l’Ukraine.

Un soutien financier et technique supplémentaire aidera l’Ukraine, les pays voisins et les pays de l’UE à faire face aux dommages causés par la guerre et à l’afflux de réfugiés.

Lors d’une réunion extraordinaire convoquée le 4 mars sur le thème du soutien urgent à l’Ukraine, le Conseil d’administration de la Banque européenne d’investissement (BEI) a exprimé d’une seule voix son horreur et sa condamnation de l’agression brutale, illégale et injustifiée de la Russie contre l’Ukraine.

Le Conseil d’administration de la BEI a approuvé un soutien financier immédiat de 668 millions d’EUR destiné à l’Ukraine. Ce premier paquet de mesures en faveur de ce pays déchiré par la guerre bénéficie de la garantie de l’UE au titre du mandat de prêt extérieur et complète d’autres initiatives annoncées par les institutions européennes. Il aidera les autorités ukrainiennes à répondre aux besoins financiers les plus urgents, notamment pour l’achat de nourriture, de fournitures médicales et de carburant pour les citoyens. Le soutien immédiat sera disponible sous quelques jours. La BEI débloquera les fonds disponibles au titre de deux prêts initialement accordés pour soutenir les PME et le secteur agricole en Ukraine.

Le Conseil d’administration a également convenu que la BEI poursuivrait d’autres initiatives dans le cadre des mesures d’urgence en solidarité avec l’Ukraine. Elles se composeront notamment des volets suivants :

1. le financement des besoins en matière d’infrastructures critiques en Ukraine, grâce à la réaffectation d’engagements relatifs à des projets d’infrastructures pour répondre aux besoins immédiats d’investissement et de reconstruction. Seront concernés les transports, l’énergie, l’aménagement urbain et les investissements dans les technologies numériques. Ce financement pourra être disponible très rapidement, dès que les autorités ukrainiennes seront en mesure de valider les avenants aux contrats existants ;

2. l’aide à la reconstruction de tout ce que l’armée russe aura détruit, grâce au financement de nouvelles infrastructures économiques et sociales critiques nécessaires, et cela dès le rétablissement d’une Ukraine libre et indépendante après la guerre. À cette fin, la BEI tirera parti de son expérience du programme d’appui au relèvement rapide de l’Ukraine qui, après l’agression russe de 2014, avait soutenu 238 projets de reconstruction d’infrastructures municipales et sociales comme des écoles et des jardins d’enfants, des hôpitaux et des logements sociaux.

En outre, les experts de la BEI évaluent actuellement les besoins des pays du voisinage de l’Ukraine et au sein de l’UE qui accueillent des réfugiés venus d’Ukraine ou qui sont touchés par la guerre d’autres manières. La banque de l’UE collabore avec les autorités nationales et locales, les institutions nationales de promotion économique et d’autres contreparties pour mettre une assistance financière et technique à la disposition de ces pays et régions de toute urgence. Le financement pourrait passer par une redéfinition rapide des priorités de prêts existants, non encore décaissés, à des régions et des municipalités, ou par l’approbation de nouvelles opérations liées aux réfugiés que la BEI pourrait financer à hauteur de 100 % et non de 50 % au maximum comme c’est le cas habituellement.

Werner Hoyer, président de la Banque européenne d’investissement : « Je suis ému de voir la détermination, la bravoure et le courage avec lesquels le peuple ukrainien fait face à l’agression militaire choquante de la Russie. Nous sommes résolus à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour soutenir l’Ukraine et à témoigner concrètement de la solidarité de l’Europe envers ce pays. Avec le soutien crucial de la Commission européenne, nous mettons à disposition une enveloppe financière conséquente dans le cadre de la réponse globale immédiate de l’UE. Notre Conseil d’administration a décidé ce jour de fournir aux autorités ukrainiennes 668 millions d’EUR de liquidités dont elles ont grand besoin. Il s’agit de la première partie de notre série de mesures d’urgence en solidarité avec l’Ukraine. En outre, la Banque étudie les moyens d’accélérer la mise à disposition d’un concours supplémentaire de 1,3 milliard d’EUR. Dès que les conditions seront réunies, nous aiderons à reconstruire ce que l’invasion aura détruit en Ukraine. Nous agirons également pour aider tous les pays touchés, que ce soit au sein de l’UE ou dans son voisinage, à faire face à l’arrivée de réfugiés en provenance d’Ukraine et aux dommages économiques causés par cette terrible guerre. »

Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la Commission européenne : « Nous saluons cette enveloppe substantielle de la BEI, qui est la dernière démonstration en date de la solidarité indéfectible de l’UE avec l’Ukraine, alors que le pays est confronté à des besoins immenses. Elle permettra de fournir des liquidités immédiates à l’État ukrainien au moment où il combat l’agression illégale et cruelle de la Russie. La Commission européenne ne négligera aucune piste pour apporter un soutien maximal à l’Ukraine, en collaboration avec les États membres et les autres institutions et organes de l’UE. »