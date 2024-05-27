Un fonds d’investissement spécialisé aide les entreprises ukrainiennes à se développer en ces temps difficiles
Nataliya Andreychuk, experte en marketing et survivante du cancer, sait à quel point il est important d’avoir accès rapidement à des informations pertinentes en matière de santé.
« Pour être efficace, le message doit être diffusé rapidement, être facile à comprendre et être formulé clairement à l’intention des pharmaciens et des médecins », déclare la directrice de Viseven, une société ukrainienne de marketing et de technologie proposant ses services au secteur pharmaceutique. « Toutes ces informations aident les patients à être diagnostiqués et traités plus rapidement. Depuis mon traitement contre le cancer, je suis d’autant plus convaincue de l’importance du travail que nous effectuons chez Viseven. »
Viseven aide les entreprises pharmaceutiques à améliorer leurs communication, contenu en ligne, analyse de données, gestion de projets et utilisation des outils numériques. En 2023, Horizon Capital, une société de capital-investissement, a investi dans Viseven pour l’aider à se développer à l’international, tout comme elle soutient de nombreuses entreprises ukrainiennes à faire croître leurs activités dans d’autres pays. En 2023, la société a reçu un investissement de 25 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement pour développer ses activités. Ce concours provenait du fonds EU for Ukraine créé pour répondre aux besoins urgents et soutenir l’économie de l’Ukraine.
« L’investissement de la BEI garantit aux entreprises de pouvoir accéder à des ressources au moment où elles en ont le plus besoin, avec à la clé une préservation des emplois et une contribution à la génération de revenus dans le pays », déclare Vasile Tofan, associé principal chez Horizon Capital.
Des subventions, des prêts et des investissements pour reconstruire
Le fonds EU for Ukraine, créé en 2023, permet à des donateurs d’aider l’économie et la société ukrainiennes. À ce jour, les contributions proviennent de la Belgique, de la Croatie, du Danemark, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la France, des Pays-Bas, de l’Espagne et du Luxembourg. Le fonds peut octroyer des financements pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer et des subventions pour la reconstruction d’hôpitaux, d’écoles et d’autres infrastructures essentielles, telles que des routes et des voies de chemin de fer. Il a recueilli des engagements d’une valeur de plus de 400 millions d’euros.
« Le fonds aide la BEI et les États membres de l’UE à œuvrer davantage au redressement économique et à la reconstruction de l’Ukraine face à l’invasion russe », explique Jesper Persson, qui dirige l’équipe chargée de la gestion du fonds à la Banque européenne d’investissement.
Se frayer un chemin dans le monde du marketing
Viseven a été fondée en 2009 à Zhytomyr, dans le nord de l’Ukraine, par Nataliya Andreychuk, Vyacheslav Vasylenko et Roman Vasylenko. Nataliya Andreychuk, directrice générale de la société et professeure d’anglais de formation, a démarré sa carrière dans le domaine des technologies de l’information il y a plus de vingt ans, lorsque ce secteur commençait à peine à émerger en Ukraine. Elle a constaté que les sociétés pharmaceutiques ont souvent besoin d’aide en matière de marketing et de développement commercial. Aujourd’hui, sa société de marketing emploie plus de 700 personnes et possède des bureaux en Ukraine, en Estonie, en Inde, au Canada et aux États-Unis.
Cela n’a pas été facile pour une femme de créer une telle entreprise il y a 15 ans en Ukraine.
« Cela n’aurait pas pu être plus difficile, du fait du conservatisme du monde pharmaceutique et de certains préjugés que les femmes travaillant dans le secteur des technologies doivent encore affronter », déclare Denys Sychkov, directeur d’Horizon Capital basé à Kiev.
Viseven a maintenu son succès en embauchant des experts médicaux, des spécialistes de l’informatique, des professionnels du marketing numérique, des chefs de projet, des concepteurs web, des experts des réseaux sociaux et des analystes opérationnels. La société compte plus de 50 clients de l’industrie pharmaceutique dans le monde entier et est connue pour sa plateforme « d’expérience de contenu » appelée eWizard. Cet outil permet aux entreprises d’exploiter une usine à contenu numérique qui automatise la planification et la gestion du contenu en ligne.
Le secteur pharmaceutique est fortement réglementé et souvent réticent à adopter des outils numériques. Viseven permet à ces entreprises de concevoir et d’approuver plus facilement du contenu marketing. Cela signifie qu’elles peuvent atteindre le bon public au bon moment avec un message adapté.
Faire face au chaos en temps de guerre
Lorsque la Russie a lancé son invasion de l’Ukraine en février 2022, l’équipe de Viseven était déjà habituée au travail à distance. Elle est parvenue à faire face efficacement au chaos causé par la guerre, même si beaucoup de ses membres sont devenus des réfugiés du jour au lendemain.
Pour ceux qui sont restés sur le terrain en Ukraine depuis 2022, le maintien d’une activité professionnelle leur a apporté un sentiment de normalité. Viseven était déjà une entreprise mondiale en 2022, avec des employés dans plusieurs pays. Elle n’était pas menacée de voir son activité amputée du fait de la guerre. En effet, le personnel travaillant en dehors de l’Ukraine a accepté d’assumer des projets supplémentaires lorsque cela s’est avéré nécessaire.
Yuliya Sotska, responsable de marque et chargée de communication chez Viseven, affirme que les investissements effectués par Horizon Capital en Ukraine aident également l’Union européenne, car les entreprises ukrainiennes sont désireuses de travailler dans toute l’Europe. Selon elle, les entreprises ukrainiennes fabriquent des produits de haute qualité, font montre de persévérance, ont un service à la clientèle de qualité, prêtent une grande attention aux détails et font preuve d’imagination.
« Cela vaut la peine d’investir en Ukraine et dans les Ukrainiens », conclut Yuliya Sotska, elle qui a grandi au Canada mais qui est revenue dans son pays et y est restée, même pendant la guerre. « Notre peuple est notre richesse. Nous avons d’énormes talents qui sont prêts à se surpasser. »
