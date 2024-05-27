Nataliya Andreychuk, experte en marketing et survivante du cancer, sait à quel point il est important d’avoir accès rapidement à des informations pertinentes en matière de santé.

« Pour être efficace, le message doit être diffusé rapidement, être facile à comprendre et être formulé clairement à l’intention des pharmaciens et des médecins », déclare la directrice de Viseven, une société ukrainienne de marketing et de technologie proposant ses services au secteur pharmaceutique. « Toutes ces informations aident les patients à être diagnostiqués et traités plus rapidement. Depuis mon traitement contre le cancer, je suis d’autant plus convaincue de l’importance du travail que nous effectuons chez Viseven. »

Viseven aide les entreprises pharmaceutiques à améliorer leurs communication, contenu en ligne, analyse de données, gestion de projets et utilisation des outils numériques. En 2023, Horizon Capital, une société de capital-investissement, a investi dans Viseven pour l’aider à se développer à l’international, tout comme elle soutient de nombreuses entreprises ukrainiennes à faire croître leurs activités dans d’autres pays. En 2023, la société a reçu un investissement de 25 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement pour développer ses activités. Ce concours provenait du fonds EU for Ukraine créé pour répondre aux besoins urgents et soutenir l’économie de l’Ukraine.

« L’investissement de la BEI garantit aux entreprises de pouvoir accéder à des ressources au moment où elles en ont le plus besoin, avec à la clé une préservation des emplois et une contribution à la génération de revenus dans le pays », déclare Vasile Tofan, associé principal chez Horizon Capital.

Découvrez comment deux grands programmes de financement de la BEI aident à reconstruire l’Ukraine.

Des subventions, des prêts et des investissements pour reconstruire

Le fonds EU for Ukraine, créé en 2023, permet à des donateurs d’aider l’économie et la société ukrainiennes. À ce jour, les contributions proviennent de la Belgique, de la Croatie, du Danemark, de l’Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la France, des Pays-Bas, de l’Espagne et du Luxembourg. Le fonds peut octroyer des financements pour aider les petites et moyennes entreprises à se développer et des subventions pour la reconstruction d’hôpitaux, d’écoles et d’autres infrastructures essentielles, telles que des routes et des voies de chemin de fer. Il a recueilli des engagements d’une valeur de plus de 400 millions d’euros.

« Le fonds aide la BEI et les États membres de l’UE à œuvrer davantage au redressement économique et à la reconstruction de l’Ukraine face à l’invasion russe », explique Jesper Persson, qui dirige l’équipe chargée de la gestion du fonds à la Banque européenne d’investissement.