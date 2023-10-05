Cracovie est une ville dont l’histoire remonte à un bon millier d’années. Promenez-vous dans le centre médiéval, avec ses églises baroques, son château Renaissance et ses rues pavées ; cela suffit à vous laisser penser que la ville a résisté au passage du temps. Mais pendant longtemps, la pollution atmosphérique a porté ombrage à la beauté de Cracovie, dégradant la qualité de vie de ses habitants.

Pour changer la situation, Cracovie élabore actuellement un plan urbain visant à la transformer en une métropole climatiquement neutre et intelligente.

« Nous voulons être perçus comme une ville innovante, un pôle scientifique et un centre de recherche-développement, un chef de file du développement urbain durable et de l’action climatique », déclare Andrzej Łazęcki, directeur du département de la gestion municipale et des questions climatiques de Cracovie.

C’est aussi une ville où les infrastructures subissent des pressions inattendues, avec l’arrivée d’environ 270 000 réfugiés à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet afflux a fait grimper la demande d’infrastructures et de services publics, notamment en matière d’éducation, de soins de santé et de logement.

Malgré l’éclatement d’une guerre à moins de 300 km de la ville, Cracovie n’a pas abandonné ses objectifs climatiques ambitieux. En effet, elle entend atteindre deux objectifs à la fois – rendre la ville plus verte, mais aussi moderniser et remettre en état ses infrastructures urbaines pour répondre aux besoins de sa population et faire face à l’arrivée de familles ukrainiennes.

« L’approche adoptée par Cracovie face aux changements climatiques et à la crise humanitaire actuelle est riche en enseignements », expose Leonor Berriochoa, ingénieure principale à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur un prêt de 130 millions d’euros (585 millions de zlotys) signé en 2023 avec la Ville. « Cela pourrait inciter beaucoup d’autres villes à suivre le pas. »

Pourquoi l’aménagement urbain écologique est-il important ?

Il est indispensable pour que les villes prospèrent et se développent. La modernisation des infrastructures publiques améliore la qualité de vie des habitantes et des habitants et stimule les économies locales. S’il est bien planifié, l’aménagement urbain encourage l’innovation et favorise la cohésion sociale et la durabilité environnementale, rendant les villes plus dynamiques, inclusives et résilientes.

Il peut également les aider à s’adapter et à faire face à une crise humanitaire.