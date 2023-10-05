Cracovie modernise ses infrastructures urbaines pour offrir une ville plus verte aux habitants et aider les familles ukrainiennes
Cracovie est une ville dont l’histoire remonte à un bon millier d’années. Promenez-vous dans le centre médiéval, avec ses églises baroques, son château Renaissance et ses rues pavées ; cela suffit à vous laisser penser que la ville a résisté au passage du temps. Mais pendant longtemps, la pollution atmosphérique a porté ombrage à la beauté de Cracovie, dégradant la qualité de vie de ses habitants.
Pour changer la situation, Cracovie élabore actuellement un plan urbain visant à la transformer en une métropole climatiquement neutre et intelligente.
« Nous voulons être perçus comme une ville innovante, un pôle scientifique et un centre de recherche-développement, un chef de file du développement urbain durable et de l’action climatique », déclare Andrzej Łazęcki, directeur du département de la gestion municipale et des questions climatiques de Cracovie.
C’est aussi une ville où les infrastructures subissent des pressions inattendues, avec l’arrivée d’environ 270 000 réfugiés à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Cet afflux a fait grimper la demande d’infrastructures et de services publics, notamment en matière d’éducation, de soins de santé et de logement.
Malgré l’éclatement d’une guerre à moins de 300 km de la ville, Cracovie n’a pas abandonné ses objectifs climatiques ambitieux. En effet, elle entend atteindre deux objectifs à la fois – rendre la ville plus verte, mais aussi moderniser et remettre en état ses infrastructures urbaines pour répondre aux besoins de sa population et faire face à l’arrivée de familles ukrainiennes.
« L’approche adoptée par Cracovie face aux changements climatiques et à la crise humanitaire actuelle est riche en enseignements », expose Leonor Berriochoa, ingénieure principale à la Banque européenne d’investissement, qui a travaillé sur un prêt de 130 millions d’euros (585 millions de zlotys) signé en 2023 avec la Ville. « Cela pourrait inciter beaucoup d’autres villes à suivre le pas. »
Pourquoi l’aménagement urbain écologique est-il important ?
Il est indispensable pour que les villes prospèrent et se développent. La modernisation des infrastructures publiques améliore la qualité de vie des habitantes et des habitants et stimule les économies locales. S’il est bien planifié, l’aménagement urbain encourage l’innovation et favorise la cohésion sociale et la durabilité environnementale, rendant les villes plus dynamiques, inclusives et résilientes.
Il peut également les aider à s’adapter et à faire face à une crise humanitaire.
« Toute ville a une capacité d’accueil limitée », explique Katerina Zisimopoulou, spécialiste principale des questions d’urbanisme à la Banque européenne d’investissement. « Ainsi, lorsque des milliers de personnes arrivent, les infrastructures existantes d’éducation, de transport et autres ne peuvent pas répondre aux besoins du nombre plus élevé d’habitants, ce qui provoque des conflits, crée un manque de ressources et engendre une détérioration rapide des services publics et des infrastructures. »
Les projets d’aménagement urbain, qui prévoient, dans un souci d’inclusion et d’intégration, la construction de nouvelles infrastructures publiques et l’amélioration des installations existantes, sont importants pour répondre aux besoins des citoyens, notamment en matière d’éducation, de soins de santé et d’emploi.
Faire face à une crise humanitaire
Les autorités locales ont adapté leur plan d’aménagement urbain pour répondre aux besoins croissants de la population de Cracovie et des familles ukrainiennes qui y ont refait leur vie ces dernières années.
« Nous nous sommes concentrés sur l’intégration des nouveaux arrivants ukrainiens et sur leur inclusion dans tous les services publics, qui ont dû être renforcés pour les accueillir », précise Elżbieta Żurek-Kois, directrice du département des affaires sociales et de la santé de Cracovie.
La construction du centre pédagogique et thérapeutique, qui aidera les enfants polonais et ukrainiens handicapés, en particulier ceux atteints d’autisme ou à mobilité réduite, est l’un des projets de la Ville. Ce centre comprendra une école primaire et offrira un soutien aux enfants et à leurs familles, notamment grâce à une prise en charge psychologique ou en kinésithérapie. Il visera également à créer un environnement multiculturel et multilingue en accueillant des enfants de Pologne, d’Ukraine et d’autres pays.
La stratégie d’aménagement urbain de Cracovie comprend également les volets suivants :
- la construction d’une maison de retraite dans la rue Praska et l’agrandissement et la modernisation d’une résidence existante dans la rue Kluzeka ;
- la construction d’un jardin d’enfants dans le quartier de Stare Podgórze ;
- la création d’installations sportives et de loisirs adaptées aux besoins des handicapés dans les locaux de l’établissement d’enseignement primaire et secondaire de la rue Fredry ;
- l’adaptation des bâtiments municipaux aux besoins des personnes handicapées.
« La construction de nouvelles installations sociales, éducatives et culturelles est justifiée par l’augmentation du nombre d’habitants, y compris de personnes venant d’Ukraine », ajoute Andrzej Łazęcki. « Nous recensons davantage de personnes financièrement défavorisées, de malades, de personnes âgées ou d’enfants, et leurs besoins doivent être satisfaits. »
- En savoir plus sur la manière dont la Moldavie améliore ses liaisons de transport pour évacuer les céréales d’Ukraine et y introduire l’aide humanitaire
Soutenir une ville en pleine croissance
La construction de nouvelles infrastructures urbaines et la modernisation des installations existantes nécessitent des investissements importants, une planification minutieuse et du temps. Le besoin accru de services et d’infrastructures essentiels pour répondre aux besoins de la population réfugiée alourdit la charge financière.
Pour soutenir les efforts de Cracovie, la Banque européenne d’investissement a approuvé un prêt-cadre de 334 millions d’euros (1 500 millions de zlotys) et a signé sa première tranche de 130 millions d’euros (585 millions de zlotys) en août 2023. Au titre de ce prêt-cadre, la Ville sera en mesure de financer une série de projets axés sur la modernisation et la remise en état des infrastructures urbaines.
Ce financement s’inscrit dans le cadre du Train de mesures en solidarité avec l’Ukraine, une initiative qui vise à financer des investissements urbains et régionaux dans les États membres de l’UE en réponse à la guerre en Ukraine.
« À Cracovie, on a travaillé très dur pour faire face à la crise humanitaire, mais aussi pour rendre la ville plus verte », explique Marcin Futera, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement. « Grâce au prêt-cadre, nous pouvons financer divers projets, de taille et de nature différentes, dans toute la ville. »
- En savoir plus sur le Train de mesures de l’Europe en solidarité avec l’Ukraine qui aide les autorités locales à soutenir les réfugiés et à adapter les infrastructures aux besoins de ces derniers
Rendre Cracovie plus verte
Cracovie est sur le point d’atteindre la neutralité carbone et est membre de la mission de l’UE « 100 villes intelligentes et climatiquement neutres ».
« Notre approche vise à rendre la ville plus résiliente face aux changements climatiques», indique Malgorzata Starnowska. « Cela signifie la création de davantage d’espaces verts dans la ville, la mise en place de systèmes de gestion des eaux de pluie, le renforcement du recours aux énergies renouvelables et le développement d’itinéraires cyclables. En atténuant les effets du dérèglement climatique, nous pouvons améliorer la qualité de vie de la population de Cracovie. »
Dans le cadre de ces efforts, la municipalité a rénové ses bâtiments à grande échelle, tout en améliorant leur efficacité énergétique. Cette vaste opération inclut, entre autres mesures, l’isolation et le remplacement de fenêtres et de portes ainsi que l’installation d’éclairages à LED, de vannes thermostatiques et de purificateurs d’air. À ce jour, 43 % des 323 bâtiments publics gérés par la Ville ont été intégralement rénovés et 34 % ont bénéficié d’interventions d’efficacité énergétique et de rénovation à petite ou moyenne échelle.
L’approche de Cracovie se distingue également en ce qu’elle inclut les citoyennes et les citoyens dans le processus décisionnel. La municipalité a organisé deux tables rondes de citoyens, au cours desquelles les habitants et les experts ont pu discuter du développement des transports durables ainsi que de la réduction de la consommation d’énergie et du recours à des sources d’énergie renouvelables. Les recommandations formulées à l’issue de ces tables rondes sont contraignantes.
« En impliquant tous nos citoyens dans le processus, nous contribuons à faire naître une conscience environnementale et à comprendre exactement quels sont les besoins de la population », conclut Andrzej Łazęcki. « Nous pouvons rendre la ville plus inclusive et plus agréable à vivre, et en même temps plus résiliente face aux situations imprévisibles. »