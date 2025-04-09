Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, et Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien, accélèrent le soutien à l’Ukraine grâce à de nouveaux projets visant à rétablir des services essentiels

EIB

Des contrats de financement ont été signés à l’appui de trois nouveaux projets du secteur public représentant 300 millions d’euros, assortis de garanties au titre de la facilité de l’UE pour l’Ukraine.

Ces accords s’inscrivent dans le prolongement des 2,2 milliards d’euros déjà mis à disposition par le Groupe BEI pour l’aide d’urgence et le redressement en Ukraine depuis le début de l’invasion russe à grande échelle.

De nouveaux financements viennent répondre à un besoin urgent pour le relèvement du pays, à savoir la reconstruction d’infrastructures sociales que sont les écoles, les logements, les hôpitaux, les installations d’approvisionnement en eau et de chauffage urbain.

La présidente de la BEI, Nadia Calviño, et le Premier ministre ukrainien, Denys Chmyhal, se sont rencontrés ce jour pour accélérer le soutien à l’Ukraine grâce à la mise en œuvre de trois nouveaux projets représentant 300 millions d’euros financés par la BEI. L’entretien et la signature ont eu lieu au siège de la Commission européenne à Bruxelles, en présence de la haute représentante de l’UE et vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, des commissaires Marta Kos et Valdis Dombrovskis, et de la vice-présidente de la BEI, Teresa Czerwińska. Les financements signés aujourd’hui bénéficient de garanties au titre de la facilité de l’UE pour l’Ukraine et soutiennent les efforts de relèvement de l’Ukraine et la restauration d’infrastructures et de services publics fondamentaux.

Ces nouvelles opérations s’appuient sur les nombreux programmes de la BEI en place dans l’ensemble du pays, renforçant des infrastructures critiques telles que les systèmes de chauffage et les installations d’adduction d’eau afin d’assurer la fourniture de services municipaux essentiels et de soutenir le fonctionnement de l’économie. Dans toute l’Ukraine, des collectivités et des familles, en particulier celles touchées par la destruction d’infrastructures capitales comme le barrage de Kakhovka, bénéficieront directement de ces investissements.

Annoncés lors de la visite de la présidente Calviño à Kiev en février, ces financements à hauteur de 300 millions d’euros contribueront à reconstruire les infrastructures sociales et municipales endommagées par la guerre et à améliorer l’accès au chauffage, à l’eau et à l’assainissement. Ces financements se répartissent comme suit :

100 millions d’euros pour le projet « Ukraine Recovery III » ;

100 millions d’euros pour le projet « Ukraine Water Recovery » ;

100 millions d’euros pour le projet « Ukraine District Heating – Ukreximbank ».

Denys Chmyhal, Premier ministre ukrainien : « Je remercie la Banque européenne d’investissement pour son important soutien aux efforts déployés par le gouvernement ukrainien en vue d’assurer le redressement rapide de notre pays. Il ne s’agit pas seulement de reconstruire ce qui a été détruit, mais également de créer des infrastructures modernes, résilientes et économes en énergie. Chacun des projets lancés aujourd’hui constitue un investissement dans le développement des collectivités ukrainiennes, la stabilité de notre économie et l’avenir européen sécurisé de notre nation. »

Nadia Calviño, présidente de la BEI : « L’Ukraine peut compter sur l’Union européenne. Soutenir le redressement de l’Ukraine n’est pas seulement une question de solidarité : il s’agit d’un investissement dans notre sécurité collective et dans un avenir stable. Depuis le tout début de la guerre brutale menée par la Russie, le Groupe BEI apporte un concours vital à l’Ukraine, sous la forme aussi bien de financements d’urgence et d’investissements dans des infrastructures critiques, que d’un soutien aux petites et moyennes entreprises ou encore de services de conseil. Les accords conclus aujourd’hui s’appuient sur cet effort continu, accélérant encore davantage les projets qui contribuent à rétablir les services essentiels et à garantir une économie fonctionnelle pour le peuple ukrainien. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de la supervision des opérations de la Banque en Ukraine : « Ces investissements contribueront à faire en sorte que les écoles, les logements sociaux, les hôpitaux, les infrastructures de chauffage, d’eau et d’énergie continuent de fonctionner pour des millions d’Ukrainiens malgré les difficultés de la guerre. Aux côtés de nos partenaires de l’UE, nous nous employons à apporter un soutien concret là où il est le plus nécessaire. »

Marta Kos, commissaire européenne à l’élargissement : « Le soutien de l’Union européenne à l’Ukraine est une pierre angulaire de notre approche plus large de la sécurité et de la résilience en Europe. En appuyant les financements de la BEI par l’intermédiaire de la facilité pour l’Ukraine, nous permettons la reconstruction rapide d’infrastructures indispensables, comme des écoles, des hôpitaux ou des installations liées à l’énergie. Ces efforts ne visent pas seulement le redressement du pays ; ils constituent des investissements stratégiques dans une Ukraine sécurisée et démocratique sur la voie de l’adhésion à l’UE. La reconstruction de l’Ukraine relève de la responsabilité de l’Europe et s’inscrit dans notre avenir commun. »

Valdis Dombrovskis, commissaire européen à l’économie et à la productivité et commissaire à la mise en œuvre et à la simplification : « La Commission européenne et le Groupe BEI poursuivent leur collaboration pour apporter un soutien crucial à l’Ukraine et à son peuple face à l’invasion brutale et à grande échelle de la Russie. Les accords conclus ce jour permettront des financements supplémentaires à hauteur de 300 millions d’euros pour répondre aux besoins urgents de l’Ukraine en matière de relèvement et de reconstruction. Il s’agit notamment de réparer les infrastructures critiques et de veiller au maintien des services publics essentiels tels que l’approvisionnement en eau et le chauffage. Les accords d’aujourd’hui montrent clairement que l’UE respecte ses engagements envers l’Ukraine et son peuple. »

Restaurer les infrastructures sociales et les services essentiels

Le projet « Ukraine Recovery III », qui bénéficiera d’un financement de 100 millions d’euros, soutiendra la remise en état d’infrastructures sociales critiques dans plus d’une centaine de collectivités à travers l’Ukraine. Il contribuera à rétablir l’accès à des services essentiels tels que les soins de santé, l’éducation, les logements sociaux, l’approvisionnement en eau, l’assainissement et le chauffage.

Améliorer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement

Le projet « Ukraine Water Recovery », financé à hauteur de 100 millions d’euros, portera spécifiquement sur la réparation et la modernisation des systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées endommagés par la guerre. De nombreuses collectivités ukrainiennes subissent de graves perturbations de leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement. Ce projet d’investissement contribuera à rétablir et à sécuriser l’accès à l’eau potable et aux services d’assainissement indispensables, contribuant ainsi à améliorer les conditions de vie et la santé publique de millions d’Ukrainiens.

Garantir des services de chauffage urbain fiables en Ukraine

Le projet « Ukraine District Heating – Ukreximbank », doté d’un financement de 100 millions d’euros acheminé par l’intermédiaire d’Ukreximbank auprès des autorités locales, soutiendra le rétablissement et l’amélioration des infrastructures de chauffage urbain dans l’ensemble de l’Ukraine. Les investissements seront axés sur la production décentralisée de chaleur, les solutions d’énergie renouvelable et l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics. Le projet permettra de reconstruire et de protéger rapidement des installations de production de chaleur obsolètes ou détruites afin de garantir la fourniture de services critiques pendant l’hiver et d’améliorer la sécurité énergétique de l’Ukraine.

Viktor Ponomarenko, président du Conseil d’administration d’Ukreximbank : « Le partenariat en cours entre Ukreximbank et la Banque européenne d’investissement, en particulier dans le cadre du projet « Ukraine District Heating », répond directement à la nécessité urgente de renforcer l’efficacité énergétique dans les municipalités, en orientant ces dernières vers une décentralisation de leur approvisionnement énergétique et un recours accru aux énergies renouvelables. Nous sommes reconnaissants du soutien sans faille de la BEI à l’Ukraine et du partenariat entamé il y a des décennies avec Ukreximbank en vue de la réalisation de projets à grande échelle ayant des retombées sociales. »

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI appuie la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de redressement depuis les premiers jours de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie. Il a déjà décaissé 2,2 milliards d’euros à cette fin depuis 2022. La Banque poursuit son action centrée sur la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, la remise en état des infrastructures endommagées et le maintien des services publics essentiels dans l’ensemble du pays. Dans le cadre d’un accord de garantie signé avec la Commission européenne, elle prévoit d’investir au moins 2 milliards d’euros supplémentaires dans des mesures urgentes de redressement et de reconstruction. Ce financement s’inscrit dans le cadre de la facilité pour l’Ukraine de 50 milliards d’euros mise en place par l’Union européenne pour la période 2024-2027 et est en pleine adéquation avec les priorités de l’État ukrainien.