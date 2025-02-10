Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI, à Kiev pour sa première visite officielle en dehors de l’UE : annonce de nouveaux projets majeurs pour les infrastructures énergétiques critiques, les services de base à la population et les PME dans toute l’Ukraine

EIB

La présidente de la BEI mène la délégation de la Banque en Ukraine à l’occasion de sa première visite officielle en dehors de l’UE depuis son entrée en fonction l’année dernière.

Nadia Calviño a souligné l’engagement à long terme du Groupe BEI au côté de l’Ukraine lors d’entretiens avec des membres du gouvernement et des chefs d’entreprises à Kiev.

Au titre de la facilité pour l’Ukraine de l’UE – un mécanisme doté de 50 milliards d’euros –, des financements d’un montant de 420 millions d’euros ont été annoncés : ils soutiendront le secteur public pour le rétablissement et la protection de l’approvisionnement en énergie, ainsi que les secteurs de l’eau, du chauffage, du logement et d’autres infrastructures essentielles.

Un prêt et des garanties seront également mis en place pour les PME, avec à la clé la mobilisation de près de 500 millions d’euros de nouveaux financements.

Le système européen d’appel d’urgence (numéro 112) sera déployé en Ukraine avec le soutien de la BEI.

Une subvention de 16,5 millions d’euros accordée par le ministère allemand des affaires économiques et du climat au fonds fiduciaire Initiative internationale pour le climat de la BEI a été signée à l’appui des énergies renouvelables en Ukraine.

Une coopération étroite est en gestation pour faire progresser le logement social dans le pays.

À l’occasion de sa première visite officielle en dehors de l’Union européenne depuis son entrée en fonction il y a un an, Nadia Calviño, présidente du Groupe Banque européenne d’investissement (Groupe BEI), s’est rendue à Kiev ce jour pour rencontrer des responsables ukrainiens de premier plan, dont le président Volodymyr Zelensky et le Premier ministre Denys Shmyhal. Cette visite a pour objectif de convenir de nouvelles opérations de financement à l’appui de l’Ukraine et de souligner l’engagement à long terme de l’Europe en faveur du pays. La présidente Calviño mène la délégation qui comprend également Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI, et Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine.

La série de financements annoncée, qui relève de la facilité pour l’Ukraine mise en place par l’UE pour un montant de 50 milliards d’euros, comprend 420 millions d’euros destinés à de nouveaux projets du secteur public visant à rétablir et à protéger les approvisionnements énergétiques, les systèmes de chauffage et d’autres infrastructures critiques endommagées depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine lancée par la Russie en février 2022. La BEI et la Commission européenne sont aussi en passe de finaliser l’approbation d’une contribution de 2 milliards d’euros de la Banque au titre de la facilité.

Les nouveaux financements européens annoncés aujourd’hui bénéficieront également au secteur privé ukrainien. Le but sera de soutenir des milliers de petites et moyennes entreprises (PME), l’épine dorsale de l’économie du pays. Ils combinent un prêt de 100 millions d’euros et des garanties visant à mobiliser quelque 400 millions d’euros de prêts aux PME par l’intermédiaire de banques ukrainiennes de premier plan – notamment Ukreximbank, ProCredit Bank et Ukrgasbank – avec lesquelles la BEI a signé des accords aujourd’hui.

Le paquet de financement prévoit également le déploiement dans toute l’Ukraine du 112, le numéro et système d’appel d’urgence commun à l’Union européenne, afin de renforcer la sécurité publique. Afin de marquer la signature d’un prêt de 40 millions d’euros de la BEI à l’appui de l’initiative, la présidente Calviño a visité un centre opérationnel à Kiev qui gérera le nouveau système. Ce prêt est complété par une aide non remboursable de l’UE de 12 millions d’euros et des fonds des États membres au titre du Fonds EU for Ukraine.

Nadia Calviño, présidente du Groupe BEI : « Il s’agit de ma première visite officielle en dehors de l’Union européenne depuis que j’ai pris mes fonctions de présidente du Groupe BEI l’année dernière. Le soutien à l’Ukraine est une priorité absolue et c’est pourquoi je suis si heureuse d’être ici pour annoncer de nouveaux projets majeurs ayant trait aux PME, à l’énergie, à l’eau et à d’autres services essentiels qui aideront la population au quotidien et soutiendront la résilience économique du pays, tout en jetant les bases d’une Ukraine plus solide sur son chemin vers l’adhésion à l’Union européenne. »

Teresa Czerwińska, vice-présidente de la BEI chargée de superviser les opérations de la Banque en Ukraine : « Le paquet de financement que nous avons annoncé témoigne de notre volonté constante et inébranlable depuis le tout premier jour de cette guerre d’aider l’Ukraine à se relever, à se reconstruire et à prospérer malgré les immenses défis auxquels elle fait face. Il s’agit d’un effort commun de l’Équipe Europe rendu possible par une collaboration étroite avec la Commission européenne et les États membres de l’UE. »

Katarína Mathernová, ambassadrice de l’UE en Ukraine : « Ce paquet de soutien élaboré avec la BEI démontre une fois encore la détermination sans faille de l’Union européenne en faveur du redressement et de la reconstruction de l’Ukraine. Avec la facilité pour l’Ukraine, nous rétablissons des infrastructures vitales et aidons les entreprises à croître, autant de projets essentiels alors que le pays se défend contre l’agression russe. Ensemble, nous continuerons à soutenir l’Ukraine, en travaillant sur des domaines clés, tels que l’énergie, le logement et la sécurité publique, dans l’optique de bâtir un pays plus solide et durable pour l’avenir. »

Aujourd’hui, quatre projets d’une valeur de 420 millions d’euros ont été annoncés au titre de la facilité pour l’Ukraine de l’UE. Ils contribueront à rétablir des infrastructures et services critiques et à assurer un approvisionnement en énergie stable. Ces projets comptent trois prêts de 100 millions d’euros, « Ukraine Recovery III », « Ukraine Water Recovery » et « Ukraine District Heating », qui sera acheminé par Ukreximbank. Ces initiatives visent à garantir que des millions d’Ukrainiens et d’Ukrainiennes dans plus de 100 localités du pays auront accès au chauffage, à l’eau, à des hôpitaux, à des écoles et à des logements destinés aux personnes déplacées à l’intérieur du pays. Le quatrième projet, un prêt de 120 millions intitulé « Support of Ukrhydroenergo Stability and Recovery » et octroyé à la plus grande compagnie de production d’hydroélectricité d’Ukraine, concourra à restaurer des centrales hydroélectriques et ainsi à renforcer le réseau énergétique du pays.

Oleksii Kuleba, vice-Premier ministre chargé de la restauration de l’Ukraine et ministre du développement des communautés et des territoires : « Nous apprécions grandement la coopération étroite avec la Banque européenne d’investissement, en particulier dans le cadre des programmes de redressement, qui, depuis 2014, jouent un rôle clé dans le soutien à plus de 100 localités de tout le pays. Nous sommes reconnaissants de l’appui apporté aux populations libérées de l’occupation ou proches de la ligne de front. La fourniture d’infrastructures sociales, médicales, logistiques, scolaires ou autres est essentielle pour assurer que la société demeure forte et résiliente. Aujourd’hui, nous signons le prêt multisectoriel “Ukraine Recovery III” de 100 millions d’euros pour le rétablissement et la modernisation d’infrastructures critiques comme le chauffage, des hôpitaux et des logements pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que le prêt “Ukraine Water Recovery”, également pour un montant de 100 millions d’euros, à l’appui du secteur de l’eau et de l’assainissement. Notre collaboration en matière de logement social est une autre composante clé, reflétant notre volonté commune d’apporter à celles et ceux qui en ont besoin des infrastructures essentielles et la stabilité. La subvention pour les énergies renouvelables que nous avons également signée aujourd’hui jouera un rôle vital pour garantir que des bâtiments critiques comme des hôpitaux pourront continuer à accueillir la population durant les coupures de courant. Mises bout à bout, ces initiatives non seulement accélèrent notre redressement, mais elles contribuent aussi à bâtir un avenir plus résilient et durable pour notre pays. »

Le financement octroyé pour le système d’appel du numéro 112 en Ukraine permettra d’implanter des centres de données dans tout le pays et de moderniser les technologies qu’ils utilisent, de sorte que les services critiques qu’ils fournissent soient fiables et efficaces.

Ihor Klymenko, ministre ukrainien de l’intérieur : « La mise en œuvre et le développement du système d’appel d’urgence du numéro 112 sont devenus des éléments essentiels du renforcement de la sécurité publique en Ukraine et de la mise en conformité de nos infrastructures avec les normes européennes. Grâce au prêt de la BEI et au soutien des partenaires européens, nous serons en mesure d’améliorer la coopération entre les services d’urgence, notamment par la détection automatique de la géolocalisation des personnes qui composent le numéro. Nous renforcerons notre capacité à assister les personnes présentant des troubles de l’audition et de la parole, ainsi que les ressortissants étrangers. Ce projet vise à renforcer la sécurité de nos citoyennes et citoyens et à fournir une assistance rapide aux personnes en détresse. »

La BEI a également signé une subvention de 16,5 millions d’euros destinée à promouvoir les énergies renouvelables. Allouée par l’Allemagne, elle bénéficiera au ministère ukrainien du développement des communautés et des territoires. La subvention sera mise à disposition via le Fonds Initiative internationale pour le climat de la BEI et s’inscrit dans le cadre du plan de sauvetage énergétique pour l’Ukraine annoncé par la Banque en octobre 2024.

Elle facilitera l’intégration de systèmes de production d’énergie renouvelable dans des bâtiments publics en cours de rénovations financées par des prêts de la BEI à des communes. Les infrastructures sociales s’en trouveront modernisées et l’approvisionnement énergétique plus fiable, plus propre et moins coûteux. La subvention aidera également à décentraliser la production d’énergie. Les bâtiments publics essentiels dans les villes et les villages deviendront ainsi moins dépendants à l’égard de l’approvisionnement en électricité provenant de grandes centrales électriques. Ils seront donc moins vulnérables aux coupures de courant en cas de frappes aériennes.

Berthold Goeke, directeur général chargé de l’action climatique au sein du ministère fédéral allemand de l’économie et du climat : « Au moyen du programme de solutions fondées sur les énergies renouvelables, l’Initiative internationale pour le climat (IKI) aide les petites localités ukrainiennes – les plus touchées par la guerre et celles qui en ont le plus besoin – à mettre en œuvre des technologies respectueuses de l’environnement. Ce soutien permet à l’Ukraine de réduire ses coûts énergétiques et de moderniser des infrastructures obsolètes dans des bâtiments publics, jetant ainsi les bases d’un avenir énergétique stable et durable. De cette manière, le gouvernement allemand s’attaque à deux problèmes cruciaux frappant le système énergétique ukrainien. Premièrement, nous soutenons le développement d’un approvisionnement énergétique décentralisé et résilient, en particulier pour les infrastructures publiques essentielles telles que les hôpitaux, les écoles et les jardins d’enfants. Compte tenu de l’agression russe en cours et de la destruction des infrastructures énergétiques centrales, il est essentiel de garantir la stabilité et la sécurité. Deuxièmement, notre initiative contribue à la transition énergétique à long terme de l’Ukraine en promouvant les énergies renouvelables et des mesures d’efficacité énergétique. Elle ouvre ainsi la voie à un système énergétique neutre sur le plan climatique. »

Le logement social est l’un des problèmes les plus urgents en Ukraine, où 10 % du parc immobilier a été endommagé par la guerre. La BEI soutient les pouvoirs publics dans l’élaboration d’un nouveau code du logement et étudie la possibilité de financer la construction de logements publics.

Informations générales

La BEI en Ukraine

Le Groupe BEI soutient la résilience de l’Ukraine, son économie et ses efforts de reconstruction depuis le tout premier jour de l’invasion à grande échelle lancée par la Russie. En 2024, nous avons soutenu des projets visant à sécuriser l’approvisionnement énergétique de l’Ukraine, à réparer les infrastructures critiques qui ont été endommagées et à garantir que les services essentiels continuent d’être fournis dans tout le pays. Le montant total de l’aide que nous avons déboursée depuis le début de la guerre dépasse les 2,2 milliards d’euros. Ces financements ont joué un rôle crucial en garantissant le maintien des services vitaux à la population ukrainienne. Par exemple, cette année, nous avons inauguré l’installation d’approvisionnement en eau de Boutcha, qui a été reconstruite et qui fournit maintenant de l’eau potable à 9 000 habitants de la ville. Nous avons également ouvert cinq nouvelles écoles dans les oblasts de Vinnytsia, Dnipropetrovsk et Ternopil, contribué à la construction d’un service d’infectiologie pédiatrique dans un hôpital de l’oblast de Jytomyr et amélioré de manière significative l’assainissement grâce à la modernisation d’un collecteur d’eaux usées dans l’oblast de Vinnytsia. En outre, nos investissements ont permis de moderniser l’éclairage public à Dnipro, de remettre en état la décharge de Hrybovychi à Lviv et d’améliorer les infrastructures liées à l’eau à Mykolaïv. Nous avons également renforcé les réseaux de transport du pays en vue de garantir la résilience et la durabilité de la mobilité pour les entreprises et la population. Avec notre soutien, des villes comme Lviv, Kiev, Mykolaïv, Ivano-Frankivsk, Odessa et Soumy ont pu acquérir de nouveaux bus, trolleybus et tramways. En outre, nous avons financé la reconstruction du tronçon Kiev-Tchernihiv-Novi Yarylovychi de l’autoroute M01, qui avait été endommagé par la guerre. Pour renforcer la résilience énergétique de l’Ukraine, nous avons lancé le plan de sauvetage énergétique, soit 600 millions d’euros de financements appuyés par l’UE, dont 86 millions d’euros destinés à construire des abris anti-drones afin de protéger les infrastructures critiques de transport d’électricité. Ces mesures sont indispensables pour maintenir un approvisionnement électrique stable dans tout le pays dans cette période difficile. En 2024, nous avons signé plus de 250 millions d’euros de nouveaux investissements pour des projets visant à renforcer encore les infrastructures sociales et à soutenir les entreprises qui constituent l’épine dorsale de l’économie ukrainienne.

Le Fonds EU for Ukraine (EU4U) a été créé en 2023 dans le cadre d’un programme plus vaste de soutien à l’Ukraine, l’initiative « EU for Ukraine ». Le Fonds vise à accélérer la réponse de BEI Monde aux besoins les plus urgents de l’Ukraine en matière d’infrastructures et à contribuer à soutenir son économie. Il soutient des projets tant publics que privés pour la reconstruction d’infrastructures municipales essentielles et améliore l’accès au financement pour les entrepreneurs.

Créé en 2019 en partenariat avec le gouvernement allemand, le Fonds Initiative internationale pour le climat (IKI) vise à catalyser des investissements en faveur de projets ambitieux d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à leurs effets dans les pays émergents et en développement. À cet effet, le Fonds IKI propose des subventions à l’investissement, des instruments financiers et de l’assistance technique à des bénéficiaires des secteurs public et privé, ainsi que des services de conseil à des banques centrales et à des institutions financières.