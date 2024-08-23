Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

Entreprendre malgré les bombes

Alors que la guerre fait rage, les entreprises ukrainiennes bénéficient d’une aide d’urgence pour opérer à l’international

Par 23 août 2024
 

Écoutez

En savoir plus

D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Anton Chornyi a toujours souhaité travailler dans le domaine de l’éducation. Et il ne va pas laisser la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine se mettre en travers de son chemin.

« La crise apporte son lot de possibilités », déclare celui qui a figuré en 2021 sur la liste des 30 jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans à suivre de l’édition ukrainienne de Forbes. « Il est important que nous ne laissions pas la guerre nous arrêter, car l’éducation est un pilier de toute société. »

Anton Chornyi est directeur général de GoIT, une société ukrainienne spécialisée dans l’enseignement, qui propose des cours de technologie en ligne dans le monde entier. Il a rejoint l’entreprise en 2017 en tant que chargé de la satisfaction de la clientèle. Il cherchait un emploi où la hiérarchie ne serait pas trop pesante et la bureaucratie serait minime. GoIT répondait à ces attentes et lui a permis d’explorer sa créativité tout en aidant les étudiants à exceller dans leur apprentissage et à trouver un emploi.

« À un moment donné, j’ai décidé de proposer aux étudiants de participer gratuitement à des projets en équipe pour qu’ils puissent mettre en pratique ce qu’ils avaient appris », explique-t-il. « Grâce à l’expérience acquise dans le cadre de ces projets, ils ont été plus nombreux à trouver des emplois. Cette démarche a permis de fidéliser davantage les étudiants chez GoIT et a jeté les bases de ma réussite. »

Trouver plus rapidement des emplois dans la technologie

Roman Korytskyy, entrepreneur ukrainien, a fondé GoIT en 2014, avec pour objectif de simplifier les cours d’informatique et d’accélérer la recherche d’emploi dans la technologie. Le public cible : les personnes qui souhaitent changer d’orientation professionnelle, mais qui ont peu ou pas de connaissances en informatique.

En 2023, Horizon Capital, une société de capital-investissement qui investit en Ukraine, a accepté d’appuyer GoIT et de l’aider à se développer à l’international. Elle aide les entreprises ukrainiennes innovantes à exporter davantage de produits ou de services. C’est important pour l’économie ukrainienne, car, en raison de l’invasion russe, il est à l’heure actuelle difficile de faire des affaires sur le marché intérieur.

Horizon Capital entend permettre aux entreprises d’obtenir de meilleurs rendements et renforcer l’impact pour la région. En 2023, elle a reçu un investissement de 25 millions d’euros de la Banque européenne d’investissement afin de développer ses activités. Ce concours a été possible grâce au fonds « EU for Ukraine » créé par la Banque européenne d’investissement, le bras financier de l’Union européenne, pour répondre aux besoins urgents et appuyer l’économie de l’Ukraine.

« Il est essentiel de soutenir le secteur privé, d’aider les entreprises technologiques ukrainiennes à se développer et de créer des emplois à forte valeur ajoutée afin d’assurer la compétitivité et le développement du pays », explique Iliya Mihov, chargé de prêts à la Banque européenne d’investissement.

Avec le soutien d’Horizon Capital, GoIT s’étendra à d’autres pays, élargira sa gamme de produits et améliorera sa plateforme d’enseignement en ligne. Elle espère proposer prochainement des diplômes de licence et des cours d’enseignement primaire.

« Horizon Capital n’est pas seulement un investisseur financier », déclare Tofan Vasile, associé principal chez Horizon Capital. « Nous aidons les entreprises à gérer leurs activités : constituer une équipe, élaborer une stratégie, développer l’activité, aider à gérer des crises ou encore proposer notre réseau de haut niveau afin d’aider notre clientèle. Cette aide sort un peu de l’ordinaire, mais elle est vraiment payante à long terme. »

Au-delà de la programmation

GoIT utilise un modèle d’enseignement « 70/20/10 » : 70 % d’expérience pratique, 20 % de retours d’information et d’interactions et 10 % de connaissances théoriques. L’équipe de GoIT fournit aux étudiants des connaissances qui vont au-delà de la programmation. Elle se concentre sur le renforcement des compétences non techniques, l’apprentissage de nouvelles langues et l’orientation professionnelle pour les aider à doper leur confiance et à mieux réussir leurs entretiens d’embauche. Le processus d’enseignement s’appuie sur :

  • des tuteurs, qui font cours en direct et organisent des leçons pratiques ;
  • du mentorat, qui combine intelligence artificielle et retours d’information du personnel pour les devoirs, les conseils en matière d’orientation professionnelle et d’autres formes d’aide ;
  • des responsables de la satisfaction de la clientèle, qui donnent des conseils aux étudiants pendant les cours et après l’obtention de leur diplôme.

GoIT propose essentiellement deux programmes d’enseignement :

  • GoITeens, qui aide un public plus jeune à développer des compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STIM), comme la résolution de problèmes et la pensée critique ;
  • Neoversity, qui propose un programme de master technologique avec à la clé un diplôme mondialement reconnu de la Woolf University, une université internationale en ligne.

Le ministère ukrainien de la transformation numérique a salué la réussite de GoIT pour son apport aux étudiants dans leur recherche d’emplois technologiques.

Anton Chornyi, lors du plus grand événement annuel dans le domaine de l’enseignement de l’informatique en Ukraine.
GoIT

Travailler en toute sécurité pendant la guerre

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, GoIT aurait pu connaître la crise, à l’image de nombreuses autres entreprises qui ont perdu des clients et ont peiné à maintenir leur activité pendant la guerre. Mais l’entreprise fonctionnait entièrement en ligne pendant la pandémie de COVID-19, de sorte que les employés savaient déjà comment assurer la continuité des services proposés aux étudiants lors de périodes difficiles, même en cas de pénurie d’électricité ou d’attaques militaires.

Aider GoIT à se développer profite à la population de l’Ukraine, ainsi qu’à celle de l’Union européenne et du reste du monde. Elle propose des cours dans les langues locales, et ses formations et ses conseils en matière d’orientation professionnelle améliorent les perspectives d’emploi de ses utilisateurs dans différents pays. À l’heure actuelle, l’entreprise propose des cours en Ukraine, en Pologne, en Roumanie, au Mexique, en Colombie et aux Philippines. Grâce à sa capacité à fonctionner en temps de guerre, elle a pu multiplier ses recettes annuelles par 2,5 en 2022.

Anton Chornyi, directeur général de GoIT, encourage les entrepreneurs ukrainiens à croire en eux et en leurs idées, même lorsqu’ils traversent les pires moments.                                    

« Si vous croyez vraiment en votre produit et en la valeur qu’il apporte et que vous ne reculez pas devant les difficultés, alors vous réussirez », affirme-t-il.

Projet(s) connexe(s)

HORIZON CAPITAL GROWTH FUND IV

Horizon Capital Growth Fund IV is a generalist fund supporting the growth of SMEs active in Ukraine and Moldova.

À propos de l’auteur/l’autrice

Anna Yavorska
Anna Yavorska

La Banque européenne d’investissement améliore la vie quotidienne des populations partout dans le monde. Mes récits montrent comment ce travail touche les cœurs et produit des résultats tangibles.

Partager

Mots-clés correspondants

  • covid-19
  • Éducation et formation
  • PME
  • Ukraine
  • Développement - international
  • Transformation numérique et innovation technologique
  • Infrastructures sociales
Afficher davantage Afficher moins

Des histoires qui pourraient vous intéresser
18 septembre 2025

L’Albanie se remet sur les rails

La liaison ferroviaire Durrës-Rrogozhinë en Albanie fait partie d’un réseau de transport ferroviaire de 1 500 kilomètres reliant la mer Adriatique et la mer Noire.

Transports Climat Albanie Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Infrastructure Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
11 septembre 2025

Stocker l’énergie du soleil de Chypre

Un nouveau programme qui aidera l’île à exploiter le potentiel de l’énergie solaire bénéficie de subventions de l’UE et de l’assistance de la BEI

Environnement Santé et sciences de la vie Climat Technologies Solutions de développement Chypre Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale Énergie
21 août 2025

Serbie : une planche de salut pour les voies navigables

La Serbie s’engage pleinement à moderniser ses écluses et à améliorer des infrastructures clés de ses voies navigables