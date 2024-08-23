D’aussi loin qu’il s’en souvienne, Anton Chornyi a toujours souhaité travailler dans le domaine de l’éducation. Et il ne va pas laisser la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine se mettre en travers de son chemin.

« La crise apporte son lot de possibilités », déclare celui qui a figuré en 2021 sur la liste des 30 jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans à suivre de l’édition ukrainienne de Forbes. « Il est important que nous ne laissions pas la guerre nous arrêter, car l’éducation est un pilier de toute société. »

Anton Chornyi est directeur général de GoIT, une société ukrainienne spécialisée dans l’enseignement, qui propose des cours de technologie en ligne dans le monde entier. Il a rejoint l’entreprise en 2017 en tant que chargé de la satisfaction de la clientèle. Il cherchait un emploi où la hiérarchie ne serait pas trop pesante et la bureaucratie serait minime. GoIT répondait à ces attentes et lui a permis d’explorer sa créativité tout en aidant les étudiants à exceller dans leur apprentissage et à trouver un emploi.

« À un moment donné, j’ai décidé de proposer aux étudiants de participer gratuitement à des projets en équipe pour qu’ils puissent mettre en pratique ce qu’ils avaient appris », explique-t-il. « Grâce à l’expérience acquise dans le cadre de ces projets, ils ont été plus nombreux à trouver des emplois. Cette démarche a permis de fidéliser davantage les étudiants chez GoIT et a jeté les bases de ma réussite. »