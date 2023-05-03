Description

La Banque européenne d’investissement pose les jalons de nombreuses réussites futures. Un nouveau jalon vient d’être planté : BEI Monde, la branche de la Banque spécialisée dans le développement, a démarré ses activités en 2022. Ce rapport présente des projets qui changent la donne sur le terrain, en Ukraine notamment, ou dans des domaines comme la durabilité, le climat et l’énergie. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne connaissent pas de frontières. BEI Monde illustre notre engagement en faveur de sociétés durables et inclusives partout dans le monde.

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