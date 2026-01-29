Ce que nous proposons

Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
L’objectif central de BEI Monde est de renforcer son impact, dans la droite ligne des priorités de l’UE. Nous finançons des projets solides élaborés selon des normes élevées. Nous nous appuyons sur notre savoir-faire technique et financier pour promouvoir des investissements inclusifs et durables dans les pays partenaires.

En savoir plus  

Nos produits et services

Nous proposons des solutions de financement innovantes, ainsi qu’un savoir-faire technique et financier à l’appui de projets qui sont bénéfiques pour l’humanité et la planète.

Produits financiers

Nous proposons des prêts, des garanties et des investissements en fonds propres pour des clients de toutes dimensions.

Services de conseil

Nous partageons notre savoir-faire technique et financier avec nos clients.

Partenariats avec les donateurs

Nos partenariats génèrent un impact durable dans les pays en développement.

Des solutions mondiales

De l’action en faveur du climat à la croissance inclusive, découvrez comment les projets que nous finançons apportent des réponses aux défis mondiaux actuels.

Climat Égalité entre les sexes Situations de fragilité ou de conflit
custom-preview

Le défi : les pays à faible revenu sont les plus vulnérables aux effets des changements climatiques, notamment aux phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse et aux inondations. Parmi les zones les plus à risque figurent l’Afrique subsaharienne, l’Asie du Sud et du Sud-Est et les petits États insulaires des Caraïbes et du Pacifique.

La solution : en 2025, nos financements verts ont représenté 57 % du total de nos engagements dans l’Union européenne et ailleurs dans le monde.

En savoir plus  
Shutterstock

Le défi :  Près d’un milliard de femmes n’ont pas de compte bancaire, soit 55 % des adultes non bancarisés dans le monde, selon le Fonds monétaire international. Cela limite leur capacité à obtenir des prêts et contribue à les priver de leurs droits économiques.

La solution : des avancées en matière de participation des femmes sur un pied d’égalité dans les domaines bancaire et professionnel pourraient permettre d’accroître le PIB mondial à hauteur de 28 000 milliards de dollars. C’est la raison pour laquelle nous investissons dans des pays comme le Kenya pour aider les femmes à faire grandir leur entreprise.

En savoir plus  
EcoEnterprises Fund

Le défi : aujourd’hui, près d’un quart de la population mondiale vit dans des contextes ou des zones de fragilité ou de conflit, du fait de crises telles que des guerres, des déplacements forcés, l’insécurité alimentaire et les changements climatiques.

La solution : nous avons une longue expérience en matière de soutien aux droits humains et d’investissement dans les zones de fragilité ou de conflit dans le monde entier. En Colombie, nous avons signé un prêt de 136 millions d’euros avec la banque Bancóldex pour financer des projets du secteur privé qui soutiennent le processus de paix du pays par la croissance inclusive, la création d’emplois et la réduction de la pauvreté dans les zones gravement touchées par les combats.

En savoir plus  

À la une

Des financements dans le monde entier

Partout dans le monde, les investissements déterminants de la BEI contribuent à instaurer la stabilité et une croissance durable et à lutter contre les changements climatiques. En 2025, nous avons investi 9 milliards d’euros en dehors de l’Union européenne par l’intermédiaire de BEI Monde.

Face aux crises actuelles, il est nécessaire de transformer ces milliards en milliers de milliards au cours de cette décennie, en travaillant avec de nouveaux partenaires, des institutions financières mondiales et le secteur privé.

 

Des histoires du monde entier

Quelques histoires pour illustrer nos réalisations au-delà des chiffres et des graphiques. Découvrez comment notre travail améliore les conditions de vie dans le monde entier.

  •
    22 janvier 2026

    Une bouffée d’air frais dans les cuisines africaines

    La BEI aide BURN à commercialiser des appareils de cuisson électriques, abordables et sûrs, et à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes en Afrique.

    Climat Diversité et égalité hommes-femmes Émissions Durabilité Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 25 novembre 2025

    Nadia Calviño dans Empowered Hosted by Meg Ryan

    Empowered Hosted by Meg Ryan est une série télévisée documentaire éducative, acclamée par la critique, qui vise à mettre en lumière certaines des histoires les plus essentielles qui affectent la façon dont les consommateurs mènent leur vie partout dans le monde. La série est diffusée sur des chaînes de télévision publiques aux États-Unis, avec des segments plus courts également présentés sur de grandes chaînes d'information et d’autres consacrées au style de vie.

    La présidente du Groupe BEI, Nadia Calviño, a été invitée en compagnie de Jessica Espinoza, directrice générale de 2X Global, pour expliquer, dans le cadre de la dernière saison de la série « Beyond the Bottom Line: Investing for Impact », comment les investissements pouvaient servir à générer un impact positif. La présidente Calviño parle dans ce segment de la collaboration avec le Défi 2X et, plus largement, au sein de l’écosystème financier pour mobiliser des capitaux à grande échelle en faveur de l’autonomisation économique des femmes et des jeunes filles dans le monde.

    Entretiens Diversité et égalité hommes-femmes Le Comité de direction Nadia Calviño Développement - international
  • 21 novembre 2025

    Sur le terrain | Une électricienne ? Oui !

    Plongée dans un secteur dynamique au Brésil, celui de l’énergie. Voyez comment Neoenergia et son programme inédit de formation à l’électricité transforme la vie des femmes.

    Diversité et égalité hommes-femmes Brésil Amérique latine et Caraïbes Développement - international Énergie
  • 18 novembre 2025

    Bâtir des ponts dans un monde divisé

    La Banque européenne d'investissement renforce le partenariat UE-Amérique latine avec l'action pour le climat, les infrastructures et le soutien au développement durable.

    Entretiens Institutional PME Transports Partenariats Partenaires Climat Le Comité de direction Nadia Calviño Brésil Costa Rica Panama Équateur Chili Colombie Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales
  • 6 novembre 2025

    Ensemble : maintenons le cap de l’action climatique en Amérique latine

    Les changements climatiques ne connaissent pas de frontières. En 2024, le Groupe BEI a apporté un concours de 1,2 milliard d’euros en faveur de projets en Amérique latine et dans les Caraïbes, les fonds étant affectés dans leur grande majorité à des initiatives visant à atténuer les changements climatiques ou à s’adapter à leurs effets.

    Amérique latine et Caraïbes Développement - international Climat et environnement
  • 30 octobre 2025

    Un rêve né de quelques gouttes

    Des pratiques durables innovantes et les énergies renouvelables relancent la culture des agrumes dans un Maroc confronté au stress hydrique

    Eau PME Climat Économies d’énergie Gestion de l'eau et des eaux usées Énergie solaire Action en faveur du climat Solutions de développement Durabilité Maroc Voisinage méridional Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 16 octobre 2025

    Donner les moyens d’agir aux PME du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord – Comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité stimule la croissance et l’innovation

    Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l’épine dorsale de l’économie de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord : elles créent des emplois, font tourner les industries et stimulent l’innovation. Pourtant, nombre de PME peinent à accéder au financement et à soutenir la concurrence à l’échelle mondiale.

    Le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité, élaboré par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne, aide les PME à surmonter ces obstacles. Grâce à des financements à long terme, des garanties et une assistance technique, ce programme permet aux entreprises de croître, d’adopter des pratiques plus écologiques et de se développer à l’international.

    Découvrez comment le Programme de l’UE pour les échanges commerciaux et la compétitivité change la donne au Maroc, en Tunisie, en Égypte, en Jordanie et au-delà – en renforçant les chaînes d’approvisionnement, en soutenant la décarbonation et en accompagnant l’émergence d’une nouvelle génération d’entrepreneuses et d’entrepreneurs durables.

    Le moment est-il venu de vous développer ? Découvrez comment ce programme peut accompagner votre entreprise dès aujourd’hui.

    Institutional Commission européenne PME Partenariats Partenaires Mandats et partenariats Jordanie Tunisie Maroc Égypte Voisinage méridional Développement - international
  • 15 octobre 2025

    L’investissement se met au vert

    Grâce au programme de la BEI, des banques de Macédoine du Nord aident les entreprises à investir dans l’action pour le climat

    PME Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Climat Services de conseil Énergies renouvelables Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Macédoine du Nord Pays de l’élargissement Balkans occidentaux Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 2 octobre 2025

    Global partnerships build stronger Zimbabwe economy

    Les partenariats entre l’Afrique et l’Europe mettent l’accent sur les entreprises privées, piliers de la création d’emploi et de la stabilité des communautés.

    Durabilité sociale Youth Changements climatiques Climat Efficacité énergétique Action en faveur du climat Durabilité Italie Allemagne Danemark Pays-Bas Zimbabwe Royaume-Uni Union européenne Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 24 juillet 2025

    Un cacao engagé : financer des fèves équitables et respectueuses des forêts

    Des financements de la BEI aident la Côte d’Ivoire à produire un cacao durable sans déforestation ni travail des enfants et à améliorer les pratiques agricoles

    Foresterie Environnement Climat Diversité et égalité hommes-femmes Durabilité Côte d'Ivoire Afrique subsaharienne Agriculture et bioéconomie Développement - international Climat et environnement
  • 21 juillet 2025

    L’ingéniosité financière au service du climat

    La Banque centrale du Kenya élabore des lignes directrices pour l’établissement de rapports sur le climat afin d’encourager les investissements verts

    Banque Programme d’assistance technique Greening Financial Systems (GFS) Changements climatiques Climat Action en faveur du climat Kenya Afrique subsaharienne Développement - international Climat et environnement
  • 17 juillet 2025

    BEI Monde – Façonner un monde plus résilient, durable et inclusif

    Découvrez comment BEI Monde favorise l’accès de millions de personnes dans le monde à l’emploi, à une eau potable, à l’électricité et aux services de santé.

    Développement - international

Nos publications

Comprendre le paysage mondial est essentiel pour agir. Découvrez nos dernières recherches, études économiques, enquêtes et autres ressources.

  • 29 janvier 2026

    Powering Europe: EIB Group Activity Report 2025

    The year 2025 marked a milestone for the European Investment Bank Group, which reached a historic €100 billion in new financing.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 29 janvier 2026

    The EIB Group Operational Plan 2026-2028

    Under the new Group Operational Plan, the EIB Group will pursue an ambitious signature volume of €100 billion in 2026. This financing will target transformative investments in areas such as innovation, competitiveness, and security and defence.

    Digitalisation and technological innovation Agriculture and bioeconomy Global development Capital Markets Union Security and defence Climate and environment Social infrastructure Social and territorial cohesion Affordable and sustainable housing Energy
  • 12 novembre 2025

    Global Emerging Markets Risk Database (GEMs)

    This brochure presents the Global Emerging Markets Risk Database (GEMs), a partnership of 29 major development banks led by the European Investment Bank (EIB) and the International Finance Corporation (IFC).

    Institutional MDBs Partnerships Partners Global development
  • 15 octobre 2025

    Orientation stratégique de BEI Monde

    L’orientation stratégique constitue une nouvelle boussole pour les investissements de BEI Monde à l’extérieur de l’Union européenne et vise à renforcer la contribution du Groupe BEI à la position de l’Europe dans un monde en mutation.

    Développement - international
  • 30 juin 2025

    Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2024-2025

    Découvrez comment la BEI contribue à un monde plus résilient, durable et inclusif grâce au soutien qu’elle apporte aux pays en dehors de l’Union européenne.

    Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 28 avril 2025

    Groupe Banque européenne d’investissement – Évaluation – Rapport d’activité 2024 et programme de travail pour 2025-2027

    Ce rapport annuel décrit les 11 évaluations menées par la fonction d’évaluation indépendante de la BEI en 2024 et présente son programme pour 2025-2027.

    Développement - international Climat et environnement
  • 30 janvier 2025

    Priorités pour la prospérité – Rapport d’activité 2024 du Groupe BEI

    Nos priorités stimulent la croissance, la prospérité et le progrès technologique et social dans les différents États membres, dans l’ensemble de l’Union européenne et partout ailleurs dans le monde. Le présent rapport met en évidence les projets qui illustrent notre action concernant chacune de ces priorités.

    Cybersécurité Foresterie Bioéconomie Environnement Climat Numérique et télécoms Technologies Action en faveur du climat Investissement Union européenne Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Union des marchés des capitaux Sécurité et défence Climat et environnement Énergie
  • 7 novembre 2024

    La finance en Afrique

    Le neuvième rapport annuel consacré à la finance en Afrique montre que les conditions financières s’améliorent sur le continent, mais que l’accès au financement demeure un obstacle majeur au développement économique.

    Technologie financière Institutional Banque Financial institutions Partenaires Climat Numérique et télécoms Financement pour le climat Instruments financiers Finance Afrique subsaharienne Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement
  • 5 novembre 2024

    Constructing Education: Building for impact

    A new framework seeks to connect new investments in schools with the pedagogical goals of educators.

    Infrastructure Education and training Global development Social infrastructure
  • 28 octobre 2024

    Climate financing in Latin America and the Caribbean

    Public development banks are key to climate financing in Latin America and the Caribbean Here’s how they’re supporting the region’s climate transition.

    Latin America and the Caribbean Global development Climate and environment
  • 12 septembre 2024

    Les fonds fiduciaires en action

    Les ressources disponibles pour le financement du développement sont limitées. Découvrez comment BEI Monde travaille avec 12 fonds fiduciaires pour augmenter les montants disponibles, soutenir un large éventail de projets et générer un impact positif.

    Fonds fiduciaire pour les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) Fonds fiduciaire UE-Afrique pour les infrastructures Fonds pour l'inclusion financière (FIF) Partenariats Gestion de l'eau et des eaux usées Fonds pour le secteur de l’eau City Climate Finance Gap Fund Fonds fiduciaire de la FEMIP (FFF) Fonds pour l’innovation Fonds fiduciaire d'assistance technique en faveur des pays du Partenariat oriental (FFATPO) Mandats et partenariats Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Transformation numérique et innovation technologique Développement - international Climat et environnement Énergie
  • 11 juillet 2024

    The City Climate Finance Gap Fund: EIB Annual Report 2023

    This report describes the progress and activities of the City Climate Finance Gap Fund in 2023. Three years into operations, we moved from testing the fund’s business model towards accelerated implementation of its technical assistance to cities and local authorities.

    Partnerships City Climate Finance Gap Fund Mandates and partnerships Global development Climate and environment
  • 21 juin 2024

    Feuille de route stratégique du Groupe BEI pour la période 2024-2027

    La Feuille de route stratégique 2024-2027 expose les huit grandes priorités interdépendantes et les nouveaux programmes visant à contribuer à combler le déficit d’investissement en Europe, dans le cadre d’un scénario de financement annuel ambitieux.

    Investor relations Numérique et télécoms Transformation numérique et innovation technologique Agriculture et bioéconomie Développement - international Sécurité et défence Climat et environnement
  • 13 juin 2024

    Rapport sur l’impact de la BEI dans le monde en 2023-2024

    Couvrant les activités de BEI Monde en 2023, ce rapport annuel est axé sur leur impact et expose comment la Banque renforce son efficacité.

    Aménagement urbain Durabilité sociale PME Fragility and conflict Diversité et égalité hommes-femmes Migrations Ukraine Voisinage oriental Pays de l’élargissement Développement - international Climat et environnement Infrastructures sociales Cohésion sociale et territoriale
  • 29 novembre 2023

    EIB Global Strategic Roadmap

    The “EIB Global Strategic Roadmap: EU Finance for a Sustainable Future" provides an overall narrative that explains EIB Global’s direction of travel in the coming years to improve its impact beyond the European Union and the need for a new approach.

    Global development
  • 27 novembre 2023

    EIB Global’s approach to a just transition and just resilience

    This document presents the overarching approach through which EIB Global, together with partners, can support countries, clients and organisations in pursuing a just transition and a just resilience.

    Global development
  • 27 septembre 2023

    La finance en Afrique - Temps incertains, banques résilientes : le secteur financier africain à la croisée des chemins

    Le rapport La finance en Afrique met en relief les défis que rencontre le secteur bancaire africain – notamment l’impact des chocs récents, tels que la crise du COVID-19 et l’invasion de l’Ukraine par la Russie – et l’importance de la diversité hommes-femmes dans les entreprises et les banques. Il examine également la nécessité de financements durables et d’un soutien de la communauté internationale pour faire progresser le développement économique et la lutte contre les changements climatiques en Afrique. Il apporte un éclairage sur les conditions financières, l’évolution du secteur bancaire et les tendances de l’investissement dans la région. Il aborde enfin la nature des flux de financement climatique en Afrique et le niveau de risque climatique au bilan des banques. Moyennant des mesures appropriées, l’Afrique est à même de relever ces défis et de libérer son réel potentiel économique.

    Économie Développement - international Climat et environnement
  • 4 septembre 2023

    Climate risks for Latin America and the Caribbean

    The study of climate risks in Latin America and the Caribbean is expanded to analyse the region’s banking sector exposure to climate change

    Brazil Costa Rica Dominican Republic Paraguay Suriname Saint Kitts and Nevis Argentina Aruba Ecuador Antigua and Barbuda Bahamas Peru Guatemala Chile Barbados Dominica Uruguay El Salvador Jamaica Virgin Islands (British) Venezuela Honduras Curaçao Anguilla Saint Vincent and Grenadines Mexico Grenada Colombia Guyana Belize Latin America and the Caribbean Overseas Countries and Territories Global development
  • 29 août 2023

    L’activité de la BEI en Asie et dans le Pacifique

    : Depuis plus de 30 ans, la BEI soutient activement des projets d’investissement à long terme en Asie et dans le Pacifique à l’appui des priorités de l’Union européenne, notamment en lien avec l’action en faveur du climat et les efforts déployés pour lutter contre les changements climatiques et leurs conséquences.

    Régional - Pacifique Asie et Pacifique Développement - international
  • 14 juillet 2023

    La stratégie Global Gateway en Amérique latine et dans les Caraïbes

    Cette publication donne un aperçu de la stratégie Global Gateway, sa mission, ses activités et investissements en Amérique latine et dans les Caraïbes.

    Brésil République dominicaine Argentine Équateur Amérique latine et Caraïbes Développement - international
Toutes les publications  

