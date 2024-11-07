Description

Ce rapport annuel de la Banque européenne d’investissement, dans sa neuvième édition, passe en revue le système bancaire, les marchés financiers, la transformation numérique et les technologies financières ainsi que les financements climatiques en Afrique. Il s’appuie sur l’enquête 2024 de la BEI sur le secteur bancaire en Afrique, réalisée entre février et mars 2024 et portant sur 51 banques dans toute l’Afrique subsaharienne. Il puise également dans les données provenant d’enquêtes auprès des entreprises menées par la Banque mondiale et de plusieurs autres sources.