Description
La reprise en Afrique après la crise causée par la pandémie de COVID-19 dépendra du maintien et de la création d’emplois par les entreprises privées. Toutefois, même les entreprises qui prospéraient par le passé ont été durement touchées par cette crise. Ce rapport décrit les conséquences de la crise sanitaire en Afrique, le coût potentiel de la reprise et la volonté des banques de soutenir les investissements verts alors qu’elles se tournent vers l’avenir.
Un résumé et les principales conclusions du rapport sont disponibles ici.
- Avant-propos
- Résumé analytique
- 1. Le secteur bancaire en Afrique : au service d’une reprise durable et inclusive
- 2. Microfinance et COVID-19
- 3. Capital-investissement et capital-risque
- 4. Services financiers numériques
- 5. Verdir le secteur financier africain durant la reprise post-crise
- 6. Coopérer avec les secteurs financiers africains pour soutenir les entreprises face à la crise du COVID-19
Veuillez consulter notre article connexe: Une finance verte, intelligente et inclusive
Toutes les éditions de cette publication
- La finance en Afrique - Temps incertains, banques résilientes : le secteur financier africain à la croisée des chemins
- La finance en Afrique – naviguer en eaux troubles
- Le secteur bancaire en Afrique: De l’inclusion financière à la stabilité financière
- Le secteur bancaire en Afrique subsaharienne : tendances récentes et inclusion financière numérique
- Tendances récentes dans le secteur bancaire en Afrique subsaharienne : du financement à l'investissement
- L’activité bancaire en Afrique subsaharienne – Défis et perspectives