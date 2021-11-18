Description

La reprise en Afrique après la crise causée par la pandémie de COVID-19 dépendra du maintien et de la création d’emplois par les entreprises privées. Toutefois, même les entreprises qui prospéraient par le passé ont été durement touchées par cette crise. Ce rapport décrit les conséquences de la crise sanitaire en Afrique, le coût potentiel de la reprise et la volonté des banques de soutenir les investissements verts alors qu’elles se tournent vers l’avenir.

Un résumé et les principales conclusions du rapport sont disponibles ici.

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